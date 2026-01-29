Джъстин Бийбър ще пее на наградите Грами за пръв път от 4 години

Джъстин Бийбър, който има четири номинации за наградите „Грами“ тази година, ще направи първата си голяма публична изява от четири години насам по време на церемонията в неделя, съобщи в сряда Американската звукозаписна академия.

Подробностите около изпълнението засега са оскъдни, но се очаква в програмата да бъде включена песента „Daisies“ от последния му двоен албум „Swag“ и „Swag II“.

С изключение на няколко частни концерта и гостуване на сцена със SZA през 2025 г., това ще бъде първата публична поява на Бийбър след прекъснатото му турне през 2022 г. През последните години канадската поп звезда се държеше доста настрани от публичното пространство, съсредоточавайки се върху семейството си със съпругата си Хейли Бийбър, работата по нова музика и реорганизацията на екипа си след раздялата с дългогодишния си мениджър Скутър Браун.

Номинациите на Бийбър включват албум на годината и най-добър поп вокален албум – и двете за „Swag“, както и най-добро R&B изпълнение за „Yukon“ и най-добро солово поп изпълнение за „Daisies“.

Сред вече обявените изпълнители на церемонията са Адисън Рей, Алекс Уорън, Clipse, KATSEYE, Леон Томас, Лола Йънг, Оливия Дийн, Фарел Уилямс, Сабрина Карпентър, SOMBR и The Marías. Хари Стайлс и Доучи ще бъдат сред водещите, като в следващите дни се очаква да бъдат оповестени още имена.

68-ата церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се излъчва на живо на 1 февруари от 20:00 ч. източноамериканско време. Водещ ще бъде Тревър Ноа за шеста поредна година, като това ще бъде последното му участие в тази роля.

Преди основното събитие ще се проведе и т.нар. предварителна церемония, която ще бъде излъчвана на живо от Peacock Theater от 12:30 ч. тихоокеанско време и ще бъде излъчвана на живо онлайн на официалния сайт на наградите „Грами“.