Обявиха "Мисис Свят 2025", красавицата е от Тайланд и е водеща

31 Януари, 2026 16:15 1 031 10

  • мисис свят 2025-
  • тайланд-
  • чанита сийдакет крейторн

Журито постави акцент върху лидерските качества, комуникацията и способността участничките да бъдат ролеви модели

Обявиха "Мисис Свят 2025", красавицата е от Тайланд и е водеща - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световният финал на Mrs. World отново показа, че съвременните конкурси за омъжени жени са сцена за характер, кауза и лична история, а не просто за визия. На 29 януари в Westgate Las Vegas Resort & Casino титлата „Мисис Свят 2025“ беше присъдена на Чанита Сийдакет Крейторн от Тайланд, пише marica.bg.


Крейторн се наложи сред изключително силна международна конкуренция. В челната тройка до нея се наредиха представителките на САЩ и Шри Ланка, а финалът премина през традиционните етапи – сценично присъствие, официална визия и интервю, където личните каузи и обществената ангажираност играят решаваща роля.

Журито постави акцент върху лидерските качества, комуникацията и способността участничките да бъдат ролеви модели.

Новата носителка на короната е пример за модерната формула на успеха:

✔ професионална реализация
✔ майчинство
✔ активна социална позиция

Тя е двуезична телевизионна водеща и бранд представител на Save the Children Thailand, където работи по инициативи, свързани с подкрепа за деца и психичното здраве на майките – тема, която все по-често присъства в обществените дискусии.

Крейторн открито говори за трудностите зад кулисите. Подготовката за подобен форум изисква месеци работа – физическа форма, сценично поведение, комуникационни умения и психологическа устойчивост.

„Това пътуване ме научи на истинското значение на устойчивостта и никога да не се отказваш“, споделя тя.
В моменти на съмнение, когато е била близо до отказване, именно майчинството и личната ѝ кауза ѝ дават сили да продължи.
Короната идва година след победата на Тшего Гале от Южна Африка, която през 2024 г. също насочи вниманието към социални каузи. Така конкурсът постепенно затвърждава имиджа си на платформа за жени с мисия.

Организаторите на Mrs. World все по-ясно подчертават, че целта е да се изведе образът на омъжената жена отвъд стереотипите – като активен лидер, майка, професионалист и обществен глас.


