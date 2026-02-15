Стилист Капанов разказва за живота и кариерата си в автобиографична книга

Един от хората, поставили основите на модерното фризьорство в България – стилистът Капанов – разказва за живота и кариерата си в нова автобиографична книга. В нея той описва професионалния си път от 60-те години до днес, участието си в международни форуми и работата със световни и български звезди, пише Plovdiv24.bg.
Днес, на 84 години, той продължава да помага на колегите си, подготвя международни колекции и участва в работата на световната организация Intercoiffure, както и в подготовката за големи форуми и шоута в чужбина.
По думите му инвестициите в образование и дългогодишната практика са ключови, защото фризьорството е изкуство, което се учи цял живот.
Капанов е сред първите у нас, създали училище за фризьори и написали учебник по професията. Той припомня и трудностите през социализма, когато пътуванията за международни конкурси са били силно ограничени, както и началото на първия му частен салон след промените – създаден със собствени средства.
В книгата си стилистът разказва и за лични трагедии, включително загубата на сина си заради наркотиците. Kaпанов прави всичко възможно, за да го спаси, праща го дори в комуна в чужбина, но успехът е временен, а краят – фатален.
Това е тема, по която призовава родителите да поддържат по-близък контакт с децата си.
Сред клиентите му през годините са били редица известни личности от културата и модата, включително актрисата Татяна Лолова, както и участници в международни модни проекти.
По думите му прическата е важна част от визията и самочувствието на човека и трябва да бъде съобразена с лицето, стила и характера. Той дава пример и с публични личности, които според него поддържат отлична визия.
"Президентът Йотова е изключително чаровна жена. При толкова работа, която има, е много важно винаги да изглежда добре“, коментира той пред bTV.
Стилистът съветва хората редовно да посещават фризьор и да търсят собствен стил, вместо да копират модни тенденции, защото добрата подстрижка улеснява поддръжката и помага човек да изглежда добре всеки ден.
15 Февруари, 2026 16:52
