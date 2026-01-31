Дъщерите на "разжалвания" принц Андрю са в ужас - майка им планира мемоари!

Британските принцеси Беатрис и Юджини се опитват да разубедят майка си Сара Фъргюсън да публикува мемоари за кралското семейство, съобщава Yahoo.

Бившата херцогиня на Йорк, лишена от титлата си поради връзките на бившия си съпруг, принц Андрю, със скандалния финансист Джефри Епстийн, твърди, че иска да реши финансовите си проблеми, като публикува мемоарите.

„Те отчаяно се опитват да я разубедят, казвайки, че това ще доведе до бедствие за цялото семейство. Молят я да не го прави. Разбира се, страхуват се, че всичко ще се срине и може да загубят титлите си“, казва вътрешен човек.

66-годишната Фъргюсън твърди, че не се опитва да затрудни живота на дъщерите си.

„Тя просто отчаяно иска да се измъкне от дългове и вярва, че няма друг начин. Но заради дъщерите си тя се е съгласила да отложи сделката за книгата и те ще се опитат да намерят най-доброто решение“, заключи източникът.