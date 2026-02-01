Новите документи по случая "Епстийн" стигнаха до норвежката принцеса, съветник на Фицо подаде оставка

Публикуваните в петък нови документи по случая на покойния американски финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, хвърлиха сянка и върху норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, съобщава ДПА.



Според медийни публикации от събота 52-годишната принцеса се споменава няколко пъти в документите, които публикува Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Това, че принцесата се е познавала с Епстийн стана известно още преди години, припомня ДПА.



Специално внимание привлича имейл кореспонденция, касаеща визита в имението на Епстийн в Палм бийч, щата Флорида, през 2013 г. Дворецът потвърди пред телевизия NRK, че принцесата е наела от Епстийн къща посредством общ приятел, съобщава ДПА.



Норвежката престолонаследничка е останала четири дни там заедно с приятел, съобщи говорителката на кралското семейство Гури Варпе. По думите на говорителката принцесата се е срещнала с Епстийн по време на посещението, но никога не е пребивавала на частния остров на мултимилионера - Литъл Сейнт Джеймс.



В продължение на години Джефри Епстийн е ръководел мрежа за сексуални злоупотреби, чийто жертви са били млади жени и непълнолетни. Той се самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г. на 66-годишна възраст, припомня ДПА.



В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения. Тя каза, че не е проверила подробно миналото на Епстийн, съобщиха няколко норвежки медии. Мете-Марит призна, че е проявила „лоша преценка“ и изрази съжаление, че „изобщо е имала някакъв контакт с Епстийн“.



Принцесата изрази дълбоко съчувствие и солидарност към жертвите на финансиста.



Според норвежкия вестник „Дагенс Нерингслив“ Мете-Марит се е срещала няколко пъти с Епстийн в САЩ и в Осло през 2011 г. и 2013 г.



Публикуването на новите документи по случая Епстийн идва в много неподходящ момент за норвежката престолонаследничка, тъй като най-големият ѝ син Мариус Борг Хойби ще бъде изправен пред съда във вторник по обвинения в изнасилване, малтретиране, домашно насилие, нанасяне на телесни повреди и увреждане на собственост, както и за нарушения на ограничителни заповеди.



Очаква се 29-годишният мъж да пледира по обвиненията във втория ден от процеса.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че бившият принц Андрю трябва да даде показания пред комисия на Конгреса на САЩ след новите разкрития за връзките му с покойния американски финансист Джефри Епстийн, който бе осъден за сексуални престъпления, предаде агенция Ройтерс.



Новите досиета, свързани с Епстийн, които бяха публикувани в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, включват имейли, които показват, че братът на британския крал Чарлз е поддържал редовни контакти с Епстийн над две години, след като американският мултимилионер бе намерен за виновен за склоняване към проституция на непълнолетно лице.



Публикуваните документи включват и снимки, които показват Андрю коленичил на пода да докосва талията на неидентифицирана жена.



През ноември крал Чарлз лиши своя брат от титлите му и го изгони от имението в пределите на двореца Уиндзор на фона на по-ранни разкрития за връзките на Анрдю с Епстийн, припомня Ройтерс.



Бившият принц, който е на 65 г., сега използва името Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Той отрича да е вършил нещо нередно във връзка с Джефри Епстийн, а по-рано отричаше да е поддържал връзка с него след присъдата през 2008 г., с изключение на визита в Ню Йорк през 2010 г., за да прекрати взаимоотношенията си с покойния сега финансист.



Андрю не отговори на молбата на Ройтерс за коментар в светлината на новите разкрития. Бъкингамският дворец отказа коментар, посочва агенцията.



Британският премиер Киър Стармър коментира темата по време на полет от Китай към Япония, докато е на обиколка в Азия. Стармър посочи, че бившият принц трябва да се яви пред американските конгресмени и да каже всичко, което знае, за да помогне на жертвите на Епстийн.



През ноември членове на комисия на Конгреса, която разследва случая Епстийн, подновиха призивите за изслушване на бившия принц.



Джефри Епстийн са самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г., докато срещу него се водеше дело по обвинение в сексуални престъпления. Той бе изпратен зад решетките през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно лице.



Публикуваните документи показват, че Андрю е поддържал редовен контакт с Епстийн след осъждането му, както и че е обсъждал потенциални бизнес сделки и социални срещи.



В няколко имейла Епстийн и Андрю обсъждат жени, които финансистът е предложил да се свържат с бившия принц. В един от имейлите Епстийн предлага да доведе три жени в Бъкингамския дворец.



Асошиейтед прес коментира, че новите разкрития създават нов повод за срам за британското кралско семейство.



След като крал Чарлз лиши Андрю от титлите му, щетите от новите разкрития вероятно ще се ограничат само до Маунтбатън-Уиндзор, прогнозира Крейг Прескот, експерт по конституционно и монархическо право в Лондонския университет, предаде АП.



В края на 2019 г. бившият принц твърдеше, че е готов да помогне на всяка правоприлагаща агенция в разследването срещу Епстийн. Предишни разсекретени документи показаха обаче, че в продължение на 10 месеца адвокатите на бившия принц са отхвърляли всички предложения клиентът им да бъде пряко разпитан от федерални прокурори, посочва АП.



Адвокатите са настоявали той да отговори писмено, но няма данни това да се е случило.



Върху бившия принц бе хвърлена сянка още през 2008 г., когато покойният сега финансист се призна за виновен за склоняване към проституция на непълнолетно лице. През 2011 г. покойната Вирджиния Джуфре заяви, че е била предложена от Епстийн на Андрю и принудена да прави секс с него, когато е била на 17 години.



Бившият принц опита да потуши скандала с интервю през 2019 г. пред БиБиСи, но появата му само наля масло в огъня, тъй като той бе критикуван за това, че е дал невероятни обяснения за поведението си и не е показал съчувствие към жертвите на Епстийн, припомня АП.



Бившият принц многократно е отричал да е извършил някакво престъпления, а също и обвиненията на Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април м.г.



Имейлите, публикувани в петък, включват кореспонденция от август 2010 г. между Епстийн и акаунт с име „Херцога“, която се е състояла скоро след като финансистът е бил освободен от домашен арест след по-ранната му присъда. Преди да му бъде забранено да използва титлата, Маунтбатън-Уиндзор бе херцог на Йорк, припомня АП.



„Имам приятел, с когото мисля, че бихте се забавлявали на вечеря“, пише Епстийн.



„Херцогът“ отговаря: „Разбира се. До 22 сутринта съм в Женева, но с удоволствие ще се срещна с нея. Ще донесе ли съобщение от теб? Моля, дай ѝ моите координати, за да се свърже с мен“. Имейлът е подписан с „А“.



В друг имейл до „Херцога“ Епстийн пише: „Тя е на 26 години, рускиня, умна, красива, надеждна и да, има имейла ви“.

Новите документи включват имейли между председателя на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Кейси Васерман и бившата партньорка и довереница на Епстийн Гилейн Максуел, информира Асошиейтед прес.



В публикуваните документи има кореспонденция между Васерман и Максуел от 2003 г. Васерман пише на Гилейн Максуел: „Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?“. Двамата си разменят имейли и за масажи, а в един от имейлите Максуел пита дали ще бъде достатъчно мъгливо при предстоящата им среща „за да може да плуваш гол на плажа“.



В изявление, разпространено в събота, Васерман изрази дълбоко съжаление за кореспонденцията си с Гилейн Максуел, която се е случила „много преди нейните ужасни престъпления да излязат наяве“.



През 2021 г. Максуел беше осъдена по пет обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и злоупотреба с непълнолетни. Тя излежава 20-годишна присъда.



„Никога не съм имал лични или бизнес отношения с Джефри Епстийн. Както е добре документирано, през 2002 г. участвах в хуманитарна мисия като част от делегация на Фондация „Клинтън“ на борда на самолета на Епстийн. Изразявам дълбокото си съжаление за всякаква връзка с някой от двамата“, заяви Кейси Васерман, цитиран от АП.



Документите от разследването на Джефри Епстийн бяха разкрити съгласно закон, който задължава правителството да отвори досиетата си за покойния финансист и неговата довереница и бивша приятелка Максуел. Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 г., месец след като беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2008 г. той се призна за виновен по обвинение в склоняване към проституция на непълнолетно лице.



Кейси Васерман е създател на агенция за спортни и други таланти и представлява топ играчи във футбола, баскетбола и бейзбола, както и известни актьори като Адам Сандлър и Брад Пит. Напоследък той е в центъра на вниманието като председател на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Неговото лобиране изигра важна роля за спечелване на домакинството на Летните олимпийски игри в САЩ през 2028 г.



През 2021 г. Васерман се разведе с жена си Лора Зифрин Васерман след 20-годишен брак, припомня АП.

Съветник на словашкото правителство и бивш министър на външните работи на Словакия, подаде оставката си във връзка с публикуването на досиетата, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, съобщиха ТАСР и ДПА.

Мирослав Лайчак е връчил оставката си на премиера Роберт Фицо, който я е приел, като същевременно е изразил съжаление, че страната губи един опитен съветник по външната политика.

Новинарски сайт в Словакия по-рано публикува чатове, за които се предполага, че са от последните досиета във връзка с разследването около Епстийн, направени обществено достояние вчера от министерството на правосъдието на САЩ. Чатовете показват, че педофилът и финансист е предлагал на Лайчак млади жени. Лайчак отхвърли тези обвинения, заявявайки, че никога не е говорил с Епстийн за жени.

Лайчак беше министър на външните работи на Словакия през 2009–2010 г. и отново през 2012–2020 г. От септември 2017 г. до септември 2018 г. беше председател на Общото събрание на ООН.