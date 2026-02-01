Бившият на Бела Хадид беше арестуван след раздялата (СНИМКА)

Бившето гадже на супермодела Бела Хадид – каубоят и професионален ездач Адан Бануелос – е бил арестуван в щата Тексас в ранните часове на събота по обвинение в публично пиянство, потвърждава изданието Page Six.

Адан Бануелос е бил отведен в затвора на окръг Паркър в град Уедърфорд, Тексас, след което е освободен срещу гаранция срещу заплащане на глоба в размер на 386 долара. До момента нито Бануелос, нито офисът на шерифа на окръг Паркър са отговорили на запитванията за коментар. Новината беше съобщена първо от TMZ.

Снимка: Parker County Sheriffs Office

Инцидентът с властите идва малко след като по-рано тази седмица Page Six потвърди, че Адан Бануелос и Бела Хадид са се разделили след около две години връзка. Източник, близък до двойката, определи отношенията им като „бурни“, с чести събирания и раздели.

Двамата имат и общи бизнес интереси – те са инвестирали заедно в коне на стойност милиони долари, което допълнително усложнява раздялата им.

Първите слухове за разрив между Бела Хадид и Банюелос се появиха през юни 2025 г. Въпреки това през октомври Банюелос публикува в Instagram послание по повод годишнината им, в което написа: „Въпреки целия хаос и грозотата, Той ни даде нещо чисто и красиво“, допълвайки: „Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много.“

В началото на декември в социалните мрежи се появиха и снимки на модела от негово събитие, макар че на тях двамата не бяха заедно. В края на месеца източници отново съобщиха, че двойката, започнала да се среща през есента на 2023 г., окончателно е прекратила отношенията си.

По време на коледните празници Бела Хадид беше забелязана в Аспен в компанията на приятели, без Бануелос.