Новини
Любопитно »
Бившият на Бела Хадид беше арестуван след раздялата (СНИМКА)

Бившият на Бела Хадид беше арестуван след раздялата (СНИМКА)

1 Февруари, 2026 15:59 586 1

  • бела хадид-
  • раздяла-
  • бивше гадже-
  • арест-
  • адан бануелос

Адан Бануелос е бил освободен срещу символична глоба

Бившият на Бела Хадид беше арестуван след раздялата (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившето гадже на супермодела Бела Хадид – каубоят и професионален ездач Адан Бануелос – е бил арестуван в щата Тексас в ранните часове на събота по обвинение в публично пиянство, потвърждава изданието Page Six.

Адан Бануелос е бил отведен в затвора на окръг Паркър в град Уедърфорд, Тексас, след което е освободен срещу гаранция срещу заплащане на глоба в размер на 386 долара. До момента нито Бануелос, нито офисът на шерифа на окръг Паркър са отговорили на запитванията за коментар. Новината беше съобщена първо от TMZ.

Бившият на Бела Хадид беше арестуван след раздялата (СНИМКА)
Снимка: Parker County Sheriffs Office

Инцидентът с властите идва малко след като по-рано тази седмица Page Six потвърди, че Адан Бануелос и Бела Хадид са се разделили след около две години връзка. Източник, близък до двойката, определи отношенията им като „бурни“, с чести събирания и раздели.

Двамата имат и общи бизнес интереси – те са инвестирали заедно в коне на стойност милиони долари, което допълнително усложнява раздялата им.

Първите слухове за разрив между Бела Хадид и Банюелос се появиха през юни 2025 г. Въпреки това през октомври Банюелос публикува в Instagram послание по повод годишнината им, в което написа: „Въпреки целия хаос и грозотата, Той ни даде нещо чисто и красиво“, допълвайки: „Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много.“

В началото на декември в социалните мрежи се появиха и снимки на модела от негово събитие, макар че на тях двамата не бяха заедно. В края на месеца източници отново съобщиха, че двойката, започнала да се среща през есента на 2023 г., окончателно е прекратила отношенията си.

По време на коледните празници Бела Хадид беше забелязана в Аспен в компанията на приятели, без Бануелос.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава мацката!

    16:05 01.02.2026