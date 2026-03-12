Никол Кидман проговори за пръв път за развода с Кийт Ърбан

Актрисата Никол Кидман за първи път коментира публично развода си с музиканта Кийт Ърбан след раздялата им през септември 2025 г., като говори за трудния период в интервю за Variety.

В публикувания разговор 58-годишната носителка на Оскар подчерта, че предпочита да запази дискретност относно подробностите около раздялата, но признава, че преживяното е било тежко. „Винаги се опитвам да вървя към това, което е добро“, казва тя. „Благодарна съм за семейството си и за това да го запазим такова, каквото е, и да продължим напред.“

Актрисата допълва, че избягва да обсъжда публично детайли от личния си живот „от уважение“, като подчертава, че въпреки раздялата двамата остават семейство заради децата си.

Никол Кидман говори с топли думи за двете си дъщери – Съндей Роуз (17) и Фейт Маргарет (15), които описва като „прекрасни момичета“, пораснали бързо през последните години.

Раздялата между Никол Кидман и Кийт Ърбан привлече значително медийно внимание през септември 2025 г., след близо две десетилетия брак. Двамата се ожениха през юни 2006 г. и дълго време бяха считани за една от най-стабилните двойки в развлекателната индустрия.

Само ден след като новината за раздялата им стана публична, актрисата подаде документи за развод. Процедурата беше финализирана през януари 2026 г., като двамата се споразумяха да се откажат от взаимни претенции за издръжка – както съпружеска, така и за деца.

Съдебното споразумение предвижда Никол Кидман да прекарва по-голямата част от времето с двете им дъщери, докато Ърбан ще ги вижда през определени уикенди.

Макар това да е първият ѝ директен коментар по темата, актрисата по-рано загатна за труден период в разговор с Ариана Гранде за Interview Magazine през ноември 2025 г. На въпрос как се чувства тогава тя отговори кратко: „Държа се.“

Никол Кидман сподели също, че по време на снимките на продължението на филма "Приложна магия", в което отново работи с Сандра Бълок, е почувствала силна подкрепа от екипа и колегите си. По думите ѝ атмосферата на снимачната площадка ѝ е помогнала да се чувства „в безопасност и защитена“ в момент, когато личният ѝ живот е бил под силно медийно внимание.

От своя страна Кийт Ърбан не е коментирал публично развода. През последните месеци името му беше свързвано в медиите с няколко предполагаеми нови връзки, включително с музикантите Маги Боу и Карли Скот Колинс. Последната отрече категорично подобни твърдения в началото на годината, определяйки спекулациите като неверни.