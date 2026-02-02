Американската певица Били Айлиш спечели наградата „Грами“ за песен на годината за „Wildflower“.
CBS излъчи на живо от Лос Анджелис 68-ата годишна церемония по връчването на наградите. За победата в тази категория се състезаваха още поп певицата Сабрина Карпентър с „Manchild“, Кендрик Ламар и SZA с „Luther“, пуерториканският рапър Bad Bunny с „DtMF“, Бруно Марс и ROS с „APT“, рапърът Doechii с песента си „Anxiety“, Лейди Гага с „Abracadabra“ и песента „Golden“ от анимационния филм „K-Pop Demon Hunters“ (2025).
Тази победа е третата награда „Грами“ в кариерата на Айлиш: през 2020 г. песента ѝ „Bad Guy“ спечели „Грами“, а през 2024 г. - песента ѝ „What Was I Made For“.
До коментар #2 от "завод":Половината от американскте имена имат мъжки и женски варианти. Те звучат и се изписват еднакво на български. В случая името billie eilish е изписано в женския вариант. Не съм проверявал за сексуалната й ориентация.
7 ПЪГУОШ
По този признак ли дават наградите ?
Това ли е модерното , либерално , освободено и новотолерантно положение сега ?
8 Ричард Естес
Язък !
10 На БАБА фърчилото
А после промълвява само - CARALHO VOADOR .........и продължава да излиза извън необятното !
12 КарабасБарабас
Абсурд !
