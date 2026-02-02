Новини
Били Айлиш спечели наградата „Грами“ за песен на годината

2 Февруари, 2026 08:09 760 13

Тази победа е третата награда „Грами“ в кариерата на Айлиш

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица Били Айлиш спечели наградата „Грами“ за песен на годината за „Wildflower“.

CBS излъчи на живо от Лос Анджелис 68-ата годишна церемония по връчването на наградите. За победата в тази категория се състезаваха още поп певицата Сабрина Карпентър с „Manchild“, Кендрик Ламар и SZA с „Luther“, пуерториканският рапър Bad Bunny с „DtMF“, Бруно Марс и ROS с „APT“, рапърът Doechii с песента си „Anxiety“, Лейди Гага с „Abracadabra“ и песента „Golden“ от анимационния филм „K-Pop Demon Hunters“ (2025).

Тази победа е третата награда „Грами“ в кариерата на Айлиш: през 2020 г. песента ѝ „Bad Guy“ спечели „Грами“, а през 2024 г. - песента ѝ „What Was I Made For“.


  • 1 Бравос

    6 0 Отговор
    Съпричасни със гей обществото, наградата е спечелена с поредното мрън, мрън, мрън, аааааа изчюролинкано като някаква песен.

    08:15 02.02.2026

  • 2 завод

    3 0 Отговор
    Защо Били Айлиш е с мъжко име и носи вратовръзка? Остава й да си пусне брада!

    Коментиран от #5

    08:22 02.02.2026

  • 3 добре

    2 2 Отговор
    Най-после нормална песен, изпята от добра певица. На публиката е омръзнал хард рок и рап.

    08:32 02.02.2026

  • 4 Лош

    6 1 Отговор
    Трябва да изглеждаш като джeндър и да мрънкаш депресиращи песни за да спечелиш грами в неолиберален Холивуд . Честито !!!

    08:34 02.02.2026

  • 5 мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "завод":

    Половината от американскте имена имат мъжки и женски варианти. Те звучат и се изписват еднакво на български. В случая името billie eilish е изписано в женския вариант. Не съм проверявал за сексуалната й ориентация.

    08:49 02.02.2026

  • 6 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Не ме интересува сексуалната й ориентация. Аз не нося червило и бикини!

    08:57 02.02.2026

  • 7 ПЪГУОШ

    1 0 Отговор
    Какъв е пола на това същество от снимката ? Женствено момче , момчешко девойче , трети пол , бинарен , пансексуален , тетраподен , лунарен или надвселенски ?
    По този признак ли дават наградите ?
    Това ли е модерното , либерално , освободено и новотолерантно положение сега ?

    08:59 02.02.2026

  • 8 Ричард Естес

    2 0 Отговор
    Мисля си за толкова много страхотни музиканти , които никога няма да получат награда , просто защото не влизат в рамката на "ПРАВИЛНОТО" и "ОБЩОПРИЕТОТО" !
    Язък !

    09:01 02.02.2026

  • 9 Налагат

    0 0 Отговор
    поведение и образци, медията е четвъртата власт. има силно влияние върху всички, особено младите и незнаещи. Израждане на поколенията и такова е и бъдещето.

    09:07 02.02.2026

  • 10 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Има един гениално необхватен музикален чудак с име Майкъл Патън ! Дали гледа тез пусти награди , цъка с език и се подсмихва под мустак / ако не го е обръснал веч / !
    А после промълвява само - CARALHO VOADOR .........и продължава да излиза извън необятното !

    09:09 02.02.2026

  • 11 СлънчогледкА

    0 0 Отговор
    Това ли е модрното и новото в момента ? Питам , че да знаем - ние , неинформираните !

    09:10 02.02.2026

  • 12 КарабасБарабас

    0 0 Отговор
    Още си спомням абсурда , преди години , как в графа "Хеви Метъл" , спечелиха Джетро Тъл , при наличието на МЕТАЛИКА ! Безспорно Джетро са интересни , нетрадиционни и самобитни , но нямат НИЩО ОБЩО с Хеви рока. Още повече , че тогава МЕТАЛИКА мачкаха и бяха на ВЪРХА на силите си !
    Абсурд !

    09:14 02.02.2026

  • 13 Рижа ЛИСИЦА

    0 0 Отговор
    Защо ги дават още тези награди ? Те май съвсем загубиха смисъл си !

    09:16 02.02.2026