Бруклин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му Дейвид

5 Февруари, 2026 12:59 820 4

Бруклин премахна думата "татко" от тялото си

Бруклин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му Дейвид - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм е премахнал татуировка, посветена на баща му Дейвид Бекъм, на фона на продължаващото напрежение между него и семейството Бекъм, съобщават британски медии. Става дума за изображение на котва с надпис „татко“, разположено на дясната му ръка, което вече не е видимо при последните му публични появи.

Според информация на Daily Star, Бруклин е подложил надписа на лазерно третиране, като впоследствие го е заменил с три абстрактни геометрични форми. Източник, цитиран от изданието, твърди, че решението е било съзнателно и окончателно. „Бруклин искаше татуировката да бъде премахната и предприе нужните стъпки за това“, посочва източникът. Промяната е забелязана по време на престоя му в Лос Анджелис, където той е бил заедно със съпругата си, актрисата Никола Пелц.

Премахването на татуировката идва на фона на публично ескалирал семеен конфликт. През последните седмици 26-годишният Бруклин заяви в социалните мрежи и чрез близки до него източници, че не възнамерява да се помирява с родителите си, които определи като „контролиращи“. Той отправи директни критики към майка си Виктория Бекъм и баща си Дейвид Бекъм, като ги обвини, че са разпространявали негативна информация за него и за брака му с Никола Пелц.

От страна на семейство Бекъм до момента няма официална реакция по повод премахването на татуировката. В предишни свои публични появи обаче родителите и по-малките братя и сестра на Бруклин демонстрираха единство, включително по време на събития, свързани с професионалните ангажименти на Виктория Бекъм. Тя беше наградена с френския Орден за изкуство и литература - церемония, на която цялото ѝ семейство освен Бруклин присъстваше.


  • 1 Някой си

    5 1 Отговор
    Баща му го знаем всички, майка му също. Този, обаче, какво работи? Всеки може да изброи недостатъци на родителите си без да се замисли и много пъти са го побърквали, но това е семейството. Има си минуси, има и плюсове. Въпреки това, този е едно малко, неблагодарно лай.енце....

    13:27 05.02.2026

  • 2 пиленце

    0 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    13:37 05.02.2026

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Къса ми се сърцето за тия превзети богаташчета

    14:51 05.02.2026

  • 4 НЕ Е БИЛ ГЛААДЕЕЕН

    0 0 Отговор
    И С РОДИТЕЛИ НА 500 ЕВРОВИ ЗАПЛАТИИИИ

    16:34 05.02.2026