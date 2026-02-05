Бруклин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му Дейвид

Бруклин Бекъм е премахнал татуировка, посветена на баща му Дейвид Бекъм, на фона на продължаващото напрежение между него и семейството Бекъм, съобщават британски медии. Става дума за изображение на котва с надпис „татко“, разположено на дясната му ръка, което вече не е видимо при последните му публични появи.

Според информация на Daily Star, Бруклин е подложил надписа на лазерно третиране, като впоследствие го е заменил с три абстрактни геометрични форми. Източник, цитиран от изданието, твърди, че решението е било съзнателно и окончателно. „Бруклин искаше татуировката да бъде премахната и предприе нужните стъпки за това“, посочва източникът. Промяната е забелязана по време на престоя му в Лос Анджелис, където той е бил заедно със съпругата си, актрисата Никола Пелц.

Brooklyn Beckham has altered his tattoo dedicated to his dad, David Beckham, amid their family feud. In new pictures, Brooklyn is out in Los Angeles with the “dad” script is now noticeably covered up with what appears to be a starfish and two life preservers. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/gqncQsL3YO — Page Six (@PageSix) February 4, 2026

Премахването на татуировката идва на фона на публично ескалирал семеен конфликт. През последните седмици 26-годишният Бруклин заяви в социалните мрежи и чрез близки до него източници, че не възнамерява да се помирява с родителите си, които определи като „контролиращи“. Той отправи директни критики към майка си Виктория Бекъм и баща си Дейвид Бекъм, като ги обвини, че са разпространявали негативна информация за него и за брака му с Никола Пелц.

От страна на семейство Бекъм до момента няма официална реакция по повод премахването на татуировката. В предишни свои публични появи обаче родителите и по-малките братя и сестра на Бруклин демонстрираха единство, включително по време на събития, свързани с професионалните ангажименти на Виктория Бекъм. Тя беше наградена с френския Орден за изкуство и литература - церемония, на която цялото ѝ семейство освен Бруклин присъстваше.