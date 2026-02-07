Новини
Любопитно »
Аштън Кътчър става на 48: любопитни факти за звездата

Аштън Кътчър става на 48: любопитни факти за звездата

7 Февруари, 2026 08:34 1 307 6

  • аштън кътчър-
  • рожден ден-
  • 7 февруари

От телевизионен идол до успешен предприемач - как се разви животът и кариерата на актьора

Аштън Кътчър става на 48: любопитни факти за звездата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Аштън Кътчър днес празнува своя 48-и рожден ден. Актьорът, когото публиката познава с харизмата, чувството му за хумор и впечатляващата му кариера, остава сред най-разпознаваемите лица в киното и телевизията през последните десетилетия, предава Lifestyle.bg.

Роден като Кристофър Аштън Кътчър в Сидър Рапидс, щата Айова, той има чешки, ирландски и немски корени. Актьорът има и брат близнак - Майкъл, с когото поддържа близки отношения.

Преди да стане популярен на екран, Кътчър започва кариерата си като фотомодел. Истинската му популярност идва с ролята в култовия сериал „Шеметни години“, която го превръща в телевизионна сензация. Малко по-късно прави и пробив в киното с филма „Страсти“, след което се снима в успешни продукции като „Пич, къде ми е колата“, „Почти любов“, „Просто секс“ и „Да си остане във Вегас“.

Освен с киното, актьорът се утвърждава и в телевизията с участия в сериали като „Семейният тип“ и „Двама мъже и половина“. Кътчър доказва таланта си и зад камерата, като продуцира популярното телевизионно шоу Punk’d.

С течение на годините той изгражда успешна кариера и извън шоубизнеса. През 2010 г. създава компанията за рисков капитал A-Grade Investments, чрез която инвестира в около 60 компании, основно в технологичния сектор. Богатството му днес се оценява на приблизително 200 милиона долара.

Сред любимите филми на актьора са „Форест Гъмп“, „Страшен филм“ и „Гладиатор“, а сред актьорите, които го вдъхновяват, са Мерилин Монро, Дженифър Анистън и Том Круз. През кариерата си печели редица отличия, включително Hollywood Film Award, People’s Choice Awards и Teen Choice Award.

В личния си живот Кътчър също често попада в медийното внимание. Той беше женен за актрисата Деми Мур между 2005 и 2013 г. От 2015 г. е съпруг на актрисата Мила Кунис, с която имат две деца. Двамата създават и собствена марка вино - QUARANTINE.

Извън професионалните си успехи актьорът е известен с любовта си към пицата и страстта си към американския футбол, като подкрепя отбора Chicago Bears.

Днес, на своя 48-и рожден ден, Аштън Кътчър остава една от звездите, които успешно съчетават актьорска кариера, бизнес и семеен живот, превръщайки се в пример за развитие както в Холивуд, така и извън него.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж мечта

    1 9 Отговор
    Бети кахъра е евтин биологичен материал нищо не струва пет пари не давам за нея по добре да не съществува това изчадие 🤭🤭🤭🤭амин

    08:40 07.02.2026

  • 2 Мъж мечта

    1 8 Отговор
    Бети кахъра има не повече от две мозъчни клетки в главата. От позицията на много умен човек бих я определил като утайката на държавата и мозък мазен като асвалт без никакви гънки 🤣🤭🤣

    08:47 07.02.2026

  • 3 Скрита камера

    0 4 Отговор
    Шоуто по МТВ, беше много популярно навремето.

    08:55 07.02.2026

  • 4 Мразя го

    7 4 Отговор
    Има изключително нагла, гадна, мазна мутра. Развали брака на Брус Уилис, развали сериала на Чарли Шийн, открадна гаджето на Маколи Кълкин, той е един мръсен, гаден крадец. Изобщо не го харесвам.

    08:58 07.02.2026

  • 5 Един

    5 1 Отговор
    Бездарен актьор!

    10:15 07.02.2026

  • 6 Така му

    3 1 Отговор
    се пада, сега е женен за украйнска еврейка. Те са най-нехигиеничните жени на света. Много им миришат калканите.

    10:18 07.02.2026