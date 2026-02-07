Аштън Кътчър става на 48: любопитни факти за звездата

Холивудската звезда Аштън Кътчър днес празнува своя 48-и рожден ден. Актьорът, когото публиката познава с харизмата, чувството му за хумор и впечатляващата му кариера, остава сред най-разпознаваемите лица в киното и телевизията през последните десетилетия, предава Lifestyle.bg.

Роден като Кристофър Аштън Кътчър в Сидър Рапидс, щата Айова, той има чешки, ирландски и немски корени. Актьорът има и брат близнак - Майкъл, с когото поддържа близки отношения.

Преди да стане популярен на екран, Кътчър започва кариерата си като фотомодел. Истинската му популярност идва с ролята в култовия сериал „Шеметни години“, която го превръща в телевизионна сензация. Малко по-късно прави и пробив в киното с филма „Страсти“, след което се снима в успешни продукции като „Пич, къде ми е колата“, „Почти любов“, „Просто секс“ и „Да си остане във Вегас“.

Освен с киното, актьорът се утвърждава и в телевизията с участия в сериали като „Семейният тип“ и „Двама мъже и половина“. Кътчър доказва таланта си и зад камерата, като продуцира популярното телевизионно шоу Punk’d.

С течение на годините той изгражда успешна кариера и извън шоубизнеса. През 2010 г. създава компанията за рисков капитал A-Grade Investments, чрез която инвестира в около 60 компании, основно в технологичния сектор. Богатството му днес се оценява на приблизително 200 милиона долара.

Сред любимите филми на актьора са „Форест Гъмп“, „Страшен филм“ и „Гладиатор“, а сред актьорите, които го вдъхновяват, са Мерилин Монро, Дженифър Анистън и Том Круз. През кариерата си печели редица отличия, включително Hollywood Film Award, People’s Choice Awards и Teen Choice Award.

В личния си живот Кътчър също често попада в медийното внимание. Той беше женен за актрисата Деми Мур между 2005 и 2013 г. От 2015 г. е съпруг на актрисата Мила Кунис, с която имат две деца. Двамата създават и собствена марка вино - QUARANTINE.

Извън професионалните си успехи актьорът е известен с любовта си към пицата и страстта си към американския футбол, като подкрепя отбора Chicago Bears.

Днес, на своя 48-и рожден ден, Аштън Кътчър остава една от звездите, които успешно съчетават актьорска кариера, бизнес и семеен живот, превръщайки се в пример за развитие както в Холивуд, така и извън него.