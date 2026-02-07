От градската жп линия до морското дъно: Неочакваната съдба на старите вагони

Днес вниманието към опазването на околната среда е много по-голямо, отколкото преди 100 години. Макар замърсяването да не е намаляло значително, редица компании се стремят да ограничат вредните емисии, а същото важи и за обикновените хора и домакинства.

Затова първоначално звучи странно идеята стари мотриси и вагони от метрото на Ню Йорк да бъдат изхвърляни в океана. На пръв поглед това изглежда като излишно замърсяване с потенциално негативни последствия.

Оказва се обаче, че истината е обратната. До 2015 г. над 2500 стари вагона от метрото са били потопени в Атлантическия океан, пише CNN.

Целта на програмата е металът да формира подводни рифове, които да служат като убежище и нов дом за риби и ракообразни. Инициативата е прекратена през 2010 г., като част от вагоните са използвани за научни изследвания, а точните им места в океана остават обществена тайна.

Източник: Lifestyle.bg.