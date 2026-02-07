Новини
Любопитно »
От градската жп линия до морското дъно: Неочакваната съдба на старите вагони

От градската жп линия до морското дъно: Неочакваната съдба на старите вагони

7 Февруари, 2026 16:42 926 4

  • ню йорк-
  • метро-
  • вагони-
  • стари

Старите мотриси не замърсяват, а създават нови домове за риби и ракообразни в Атлантическия океан

От градската жп линия до морското дъно: Неочакваната съдба на старите вагони - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес вниманието към опазването на околната среда е много по-голямо, отколкото преди 100 години. Макар замърсяването да не е намаляло значително, редица компании се стремят да ограничат вредните емисии, а същото важи и за обикновените хора и домакинства.

Затова първоначално звучи странно идеята стари мотриси и вагони от метрото на Ню Йорк да бъдат изхвърляни в океана. На пръв поглед това изглежда като излишно замърсяване с потенциално негативни последствия.

Оказва се обаче, че истината е обратната. До 2015 г. над 2500 стари вагона от метрото са били потопени в Атлантическия океан, пише CNN.

Целта на програмата е металът да формира подводни рифове, които да служат като убежище и нов дом за риби и ракообразни. Инициативата е прекратена през 2010 г., като част от вагоните са използвани за научни изследвания, а точните им места в океана остават обществена тайна.

Източник: Lifestyle.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    и ние си хвърляме боклуците във дунава

    Коментиран от #2

    16:44 07.02.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    и тия във варна там им текатЛАЙНАТА от оная кафявата тръба мухахааа

    16:45 07.02.2026

  • 3 Неочакваната съдба на старите вагони

    2 0 Отговор
    вместо за претопяване
    нов дом в бдж
    чрез надути общ поръчки
    и пълни чекмеджета

    17:00 07.02.2026

  • 4 Чудака

    1 0 Отговор
    "Новина" извадена от шкафа миришеща на нафталин !

    18:04 07.02.2026