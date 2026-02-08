Новини
Какво се случва с тялото ви след 30 дни без цигари

8 Февруари, 2026 17:53 2 815 27

От изчезналата тютюнджийска кашлица до по-ярък вкус и повече енергия – ползите са впечатляващи

Какво се случва с тялото ви след 30 дни без цигари - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача, но ако издържите, тялото ви ще се отблагодари с невероятни промени. Експертите посочват, че 30-дневната граница носи драматични резултати, дори и някои от тях все още да не са очевидни.

Д-р Марина Мърфи, научен директор на Northerner, описва шест ключови трансформации, които ще почувствате след един месец без цигари:

1. Тютюнджийската кашлица изчезва
Белите дробове започват да се прочистват. Малките реснички в дихателните пътища възстановяват функцията си и изчистват слузта. Резултатът? Задухът изчезва и изкачването на стълби или бързото ходене вече са по-лесни.

2. Повече енергия
Въглеродният оксид, който пушенето въвежда в организма, вече не измества кислорода от кръвта ви. Кръвообращението се нормализира, умората отстъпва на енергия, а ежедневието вече не ви изцежда.

3. Храната има нов вкус
Пушенето притъпява вкусовите и обонятелни рецептори. След 30 дни сетивата се възстановяват напълно - сутрешното кафе и любимите ястия вече имат по-ярък и наситен вкус.

4. Кожата се изчиства
Подобреният кръвоток доставя повече кислород и хранителни вещества до кожата. Токсините се елиминират, колагенът и еластинът се защитават. Лицето изглежда по-свежо, сивият оттенък изчезва, а преждевременното стареене се забавя.

5. Физическата зависимост изчезва
След 30 дни организмът вече не се нуждае от никотин. Ако се появят желания за цигара, те са предимно психологически - свързани със стрес, кафе или социални ситуации.

6. Повишена емоционална стабилност
Раздразнителността и тревожността от първите седмици вече са зад гърба ви. Мозъчната химия се адаптира, нервността отстъпва на спокойствие, а гордостта и самочувствието нарастват.

След месец без цигари тялото ви не просто се възстановява - то започва да блести от здраве.

Източник: Vesti.bg.


Оценка 3.6 от 12 гласа.
  • 1 Хмм

    25 0 Отговор
    аз напълнях с 8 кг. за месец

    Коментиран от #3, #26

    18:01 08.02.2026

  • 2 кой му дреме

    18 1 Отговор
    а който не пуши, не пий, че и по жени не ходи ко прай ?

    Коментиран от #4, #5, #6, #24

    18:03 08.02.2026

  • 3 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Сменяй памперса ,напълнил си го и тежи

    18:03 08.02.2026

  • 4 Ами

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Ко прай ,взима белия чаршав и бавно към гробищата да не всява паника

    18:05 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха сега де...

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    А за какво живее?

    Коментиран от #8

    18:08 08.02.2026

  • 7 Много

    14 4 Отговор
    Пъти съм ги спирал, веднъж цели три години. Нищо не ми се промени нито положително, нито отрицателно, нито теглото. После ги пропуших отново, и отново нищо не ми се промени.

    18:10 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СМЕХОРИИ

    12 3 Отговор
    За тялото НЕ ЗНАМ, н усещан джоба си топъл от спестените пари за цигари

    Коментиран от #12

    18:18 08.02.2026

  • 10 Талибан от Афганистан

    10 0 Отговор
    Аз не пуша и пак съм умрял в кожата си
    Буем само имитиращи продукти с палмово масло от Лидл и си мисля, че цигарите са по-вредни

    Коментиран от #25

    18:43 08.02.2026

  • 11 да, ама не

    11 1 Отговор
    "Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача..."

    Вярно е, че не е лесна задача, но всичко е въпрос на психическа нагласа. Някои го наричат воля, други инат, но аз бих го нарекъл просто психиечска нагласа. Пушил съм над 60 години и поне 45-50 почти редовно. От 8 години не пуша, но и не ме съблазняват още след първата седмица, макар още от първия ден, но да не се изхвърлям много. Много пъти ми е хрумвало и съм правил опити да ги откажа, но след различен период от време отново съм ги пропушвал. Най дългия период беше около 3 години и тогава осъзнах, че не е невъзможно. След това продължих може би над 10 години да пуша. За щастие не съм страдал от нещо сериозно за да ги откажа по здравословни причини, но последния път реших, че сам трябва да си втълпя някаква причина за да няма връщане назад и докато свикна с нагласата измина повече от половин година. Непрекъснато си изброявах от колко неща се лишавам защото не мога да си ги позволя финансово, а цигарите си позволявам с пълното убеждение, че няма кавато и да било полза от тях. Не можах да намеря дори един съвсем мъничък мотив за да се оправдая поне пред себе си. Просто си втълпих, че ми се свидят парите за цигари, за разлика от моного други неща. Когато прецених, че вече съм готов носих в джоба си кутия цигари повече от месец без да запаля и накрая ги хвърлих. Не знам кой как ще го нарече, дали воля, дали инат, дали нещо друго, но щом можах цял месец да нося цигари без да запаля значи няма причина да не

    Коментиран от #13

    18:47 08.02.2026

  • 12 Абсолютно вярно

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "СМЕХОРИИ":

    Наистина парите ти остават и започваш хоби

    18:56 08.02.2026

  • 13 Тоалетната хартия

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "да, ама не":

    Бях ги спрял цигарите за 5 години!! Единствено аромата и вкуса се промени и качих 16 кг. Работех повече, нямах нужда от ""фас пауза"""...В офис, у дома и т.н. не съм пушил. Сънувах ги почети всяко вечер и почнах пак да пуша. Здравосолвно не съм видял никаква разлика , кашлица нямам , пари не съм спестил от НЕпушене!!

    19:09 08.02.2026

  • 14 Гарван

    1 5 Отговор
    Знаете ли защо птиците са по - мъдри от хората - понеже те летят и умеят да изхвърлят изпражнения по главите на хората? От Птиците се е научила й медицината как да изхвърля със самолетчета алуминиеви нано частици във атмосферата и хората като ги вдишват да си запушват белите дробове. Белите им дробове се наводняват и Бронхопневмониевата бактерия, която живее във горната част на белите дробове във всеки бял дроб на всеки човек, започва да се размножава до неузнаваема висота и хората умират от Бронхо пневмония. Защо Йогите са здрави? Понеже вдишват дълбоко въздух и кислорода убива Бронхопневмониевата бактерия. А докторите като те сложат на апарат за вдишване на 100% кислород, направо ти го изгарят! А не се знае, знае ли се какви още други неща поставят за изхвърляне на главите на хората, за да има болни и парички!

    Коментиран от #16

    19:24 08.02.2026

  • 15 Пафкане на Карьочка

    2 5 Отговор
    Марихуаната не е наркотик. Наркотик са никотиновите и електронните цигари. Ако случайно запалиш една конопена или от марихуана цигара седмично, ще откажеш пафкането на тютюневи цигарки. От това тютюневата парична индустрия се бои, понеже хората ще спрат да си купуват цигарки и да ги пафкат всеки час. Какво има в днешните тютюневи цигарки? Ами направени са от хартия с 40 най - различни химикала. Разликата между конопената цигара и цигарата от марихуаната е, че като запалиш маришка малко ще те повдигне с очи нагоре към небето, понеже ще се страхуваш от тестове за каране на леки коли. Имаче марихуаната не те кара да я пафкаш всеки ден, както тютюневите наркотици! Защо забраниха Конопа по времето на Соца, който нашите деди от хиляди ходини са отглеждали и са си правили конопени дрехи? Ми защото ще унищожи нафтовата - петролната индустрия!

    19:27 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цигарена фабрика Карьочка

    1 3 Отговор
    До пушештите Цигарки и Електронни Цингорелски Цигарки ... виждам че дядо Господ Ви е подминал... кат Ви е правил... Та едни ги прави само от пръст.... без Слънце, Въздух и Вода.... и затова ПУШИТЕ ЦИГАРИ "СЛЪНЦЕ", за да си мислите, че СЛЪНЧАСВАТЕ!

    19:29 08.02.2026

  • 18 Пафкане на Карьочка

    4 2 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    19:30 08.02.2026

  • 19 Парички

    2 4 Отговор
    Ми то в България никой не работи. По време на ужким работа 8 часа ... около 7 часа отива за пафкане на цигари и един час с поглед към работата! Спомням си един полицай седейки на кръстовището в колата и пафкайки цигарки от време на време викаше към прекосяващите коли: "Искам да си Купя това Кръстовище за Бизнес и да правя Пачки! Някой от Вас, знае ли от Кой Бизнесмен Мога да го Купя и Колко Струва Кръстовището?". Един спря колата и казва: От Парламента. Парламата е Собственик и те знаят ЦЕНАТА!

    19:38 08.02.2026

  • 20 Малко детенце

    1 2 Отговор
    Някой казваше, че Бай ТОШО бил даже националист. А ето Ви и негови мисли за укротяване на народа български: "Няма значение какви ще живеят в България - българи, тутци илиЦигани, важното е да има социализъм, да държим властта." Ха..Ха...Ха..Ха.. Ако бай ТОШО беше жив сега щеше да направи Българска Национал Социалистическа Партия, за пафкане на цигари!... но той е вечно жив .. в неговите посадени ПАРТИЙНИ ЦВЕТА - сменят си цвета и миризмата... накъде вятърът повее.

    19:41 08.02.2026

  • 21 Гарван

    3 5 Отговор
    По време на Соца следвах в София. Баща ми и Майка ми изпращаха по пощата 60 лева на месец. Харчех 25 лева за едно креватче в апартамен на един комунист под наем с още трима други студенти. За храна в студентски готвачници плащах за едно хранене 40 стотинки умножено по 30 дни = 12 лева и ми оставаха 23 лева за пътнини по автобусите и да си пуша по една кутийка цигари на ден "Слънце" или "Карьочка" ...

    По времето на Соца МАДАМИТЕ С ВИБРИРАЩИ БОМБИ навсякъде в България БЯХА БЕЗПЛАТНИ. Таксита тогава нямаше! МАДАМИТЕ се стараеха БЕЗПЛАТНО да задоволяват КОМУНИСТИТЕ. Сега има ТАКСИТА и МАДАМИТЕ С ВИБРИРАЩИ БОМБИ трябва да плащат! Трябва да си изкарват ПАРИ по БУРДEЛИТЕ, за да може като седнат с ВИБРИРАЩИТЕ БОМБИ в такси да имат ПАРИ за да ги закарат обратно в къщи. Такава е РАЗЛИКАТА НА ВИБРИРАЩИТЕ БОМБИ по време на СОЦА и СЕГА!

    Коментиран от #22

    19:45 08.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    2 3 Отговор
    Виртуалния хотел "Приморско" Собственик и управител" Негово Величайше Благородие Граф Бyда Бaджaкoв. Ако искате да усетите какво Ви очаква при нас: "Моля. елате при нас!" На входа на хотела ще Ви посрешне любезната г-жа Бaджaкoвa, която ще ви пожелае приятна седмица. Влизайки във фоаето ви съветваме, непременно да се представите първи на нашите достoйни бодигардове, г-н Мохамед и г-н Мойсей, които ще се грижат колата ви да не бъде открадната и изнесена към Москва или Истамбул.

    20:16 08.02.2026

  • 24 Лулата на Мира..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Ляга на релсите и чака влака..........

    21:04 08.02.2026

  • 25 ами то

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Талибан от Афганистан":

    Кое не е вредно в съвременния свят! Всичко е изкуствено с фалшиви продукти и само с консерванти от горе до долу. Кое му е качественото. Вече забравихме кое е истинско и кое фалшиво. Чисти продукти са ги гледали баба ти и дядо ти на село навремето когато са си произвеждали всичко сами и са отивали до магазина за много малко неща. Сега това в модерния свят е неосъществимо!....

    21:19 08.02.2026

  • 26 доволен

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Това е точно така . Пуших в продължение на 40 години . Преди 4 г. ги спрях изведнъж . Сега се чувствам по-млад и жизнен отпреди . Дори отслабнах без никакви диети с цели 6 кг.

    21:41 08.02.2026

  • 27 Факт

    3 0 Отговор
    Добре е поне това да се спести и да се замени с друг навик. Имаме пре достатъчно рискове и тревоги.

    23:13 08.02.2026