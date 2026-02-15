В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова

Експонати от частната колекция на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова са изложени в Ермитажа.
Изложбата е посветена на известната китайска керамика, изработена от уникална глина от град Исин в китайската провинция Дзянсу. Изложени са седем чайника, изработени от майстори от Исин от личната колекция на руския дипломат.
Захарова благодари на ръководството на музея не само за „вниманието към този удивителен, древен жанр на китайското изкуство, но и към международните отношения“. „Защото днес виждаме от какво са създадени. Може да са изградени от конфликти и войни, от обиди и унижения, но те могат да бъдат възродени и да имат шанс за бъдещето именно чрез апел към диалог между цивилизациите, диалог между културите, към разбирането на хората един за друг чрез културата, чрез историята, чрез чувството за близост до разбирането на доброто и злото“, посочи Захарова.
„Съсредоточих се повече върху това да направя тези чайници илюстративни, представителни, съчетаващи различни форми и жанрове на китайското изкуство: както калиграфия, така и живопис, защото има рисувани елементи, изпълнени в емайл, а след това е и изкуството на печата“, уточни Захарова.
Изложбата представя предимно предмети, свързани с чаената култура, тъй като способността на чайниците и чашите, изработени от този вид глина, да задържат топлината и аромата на чая за дълго време, бързо е спечелила признание в световен мащаб. Над 90 различни предмета – от сервизи за чай до бутилки и вази – с разнообразни форми и дизайни съставляват изложбеното пространство.
Изложбата ще бъде отворена за публиката от 15 февруари до 31 май 2026 г. в Арабската зала на Зимния дворец.
1 Един развратник
Коментиран от #6
10:45 15.02.2026
2 Боби
10:46 15.02.2026
3 За 24май
Коментиран от #5, #7, #8
10:50 15.02.2026
4 Дзак
11:01 15.02.2026
5 Браво ,
До коментар #3 от "За 24май":искрено ме разсмя !
11:04 15.02.2026
6 Виагра
До коментар #1 от "Един развратник":Сериозно как го вдигаш? Пробвах с краварскя виагра и не помогна.
Коментиран от #14
11:08 15.02.2026
7 Вълко Червенков
До коментар #3 от "За 24май":Не знам, защо се смеете на Бойко Борисов, след като вие сте за осмиване. От 1944та по воля на Москва ви управляват през 90% от времето безкнижници.
Коментиран от #9, #13
11:11 15.02.2026
8 Хасковски каунь
До коментар #3 от "За 24май":В коя зала и в колко часа се открива ? Вежди ли ще държи реч или Шопарко?
Да си изгладя фрака , лъсна тръндафорите и тръгвам.
11:13 15.02.2026
9 Дзак
До коментар #7 от "Вълко Червенков":Лошото е, че и във факти.бг са проникнали!
11:18 15.02.2026
10 Тазобедрев
Коментиран от #11
11:23 15.02.2026
11 Фарфалюкас
До коментар #10 от "Тазобедрев":Пу,тлерягите мечтаят и дир.ника да и бръснат
11:26 15.02.2026
12 Оооо
Траен аромат
11:29 15.02.2026
13 Нещо си се объркал
До коментар #7 от "Вълко Червенков":Бойко Борисов и неговата партия бяха създадени от германски фондации,
а всичките дълги години на управление Борисов бе натрисан на народа лично от канцлера на Германия Меркел.
И досега ГЕРБ се подкрепят 100% от ръководството на Европейската Народна Партия.
Преди година на предизборен митинг на Борисов и ГЕРБ в Пловдив дойде лично Урсула фон дер Лайен.
Много пишещите тук изобщо изопачавате фактите и откровено лъжите дори себе си.
11:31 15.02.2026
14 Само
До коментар #6 от "Виагра":Като си помисля за Маша, скача и ме удря болезнено в диафрагмата!
11:34 15.02.2026
15 4567
11:46 15.02.2026
16 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
12:18 15.02.2026