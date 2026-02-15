Новини
В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова

В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова

15 Февруари, 2026

Изложбата представя предимно предмети, свързани с чаената култура

В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експонати от частната колекция на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова са изложени в Ермитажа.

Изложбата е посветена на известната китайска керамика, изработена от уникална глина от град Исин в китайската провинция Дзянсу. Изложени са седем чайника, изработени от майстори от Исин от личната колекция на руския дипломат.

Захарова благодари на ръководството на музея не само за „вниманието към този удивителен, древен жанр на китайското изкуство, но и към международните отношения“. „Защото днес виждаме от какво са създадени. Може да са изградени от конфликти и войни, от обиди и унижения, но те могат да бъдат възродени и да имат шанс за бъдещето именно чрез апел към диалог между цивилизациите, диалог между културите, към разбирането на хората един за друг чрез културата, чрез историята, чрез чувството за близост до разбирането на доброто и злото“, посочи Захарова.

В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова

„Съсредоточих се повече върху това да направя тези чайници илюстративни, представителни, съчетаващи различни форми и жанрове на китайското изкуство: както калиграфия, така и живопис, защото има рисувани елементи, изпълнени в емайл, а след това е и изкуството на печата“, уточни Захарова.

Изложбата представя предимно предмети, свързани с чаената култура, тъй като способността на чайниците и чашите, изработени от този вид глина, да задържат топлината и аромата на чая за дълго време, бързо е спечелила признание в световен мащаб. Над 90 различни предмета – от сервизи за чай до бутилки и вази – с разнообразни форми и дизайни съставляват изложбеното пространство.

В Ермитажа изложиха личната колекция от китайска керамика на Мария Захарова

Изложбата ще бъде отворена за публиката от 15 февруари до 31 май 2026 г. в Арабската зала на Зимния дворец.


  • 1 Един развратник

    8 4 Отговор
    На Маша бих и напъвал и вазата, и делвата!

    Коментиран от #6

    10:45 15.02.2026

  • 2 Боби

    8 7 Отговор
    Това ще им остане на руснаците вбъдеще - китайски паници и китайски коли. Да свикват!

    10:46 15.02.2026

  • 3 За 24май

    15 0 Отговор
    В Народната библиотека, ще има изложба на всички книги, които е прочел Бойко Борисов! Заповядайте!

    Коментиран от #5, #7, #8

    10:50 15.02.2026

  • 4 Дзак

    2 2 Отговор
    Някои хора са вътрешно изкривени!

    11:01 15.02.2026

  • 5 Браво ,

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "За 24май":

    искрено ме разсмя !

    11:04 15.02.2026

  • 6 Виагра

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един развратник":

    Сериозно как го вдигаш? Пробвах с краварскя виагра и не помогна.

    Коментиран от #14

    11:08 15.02.2026

  • 7 Вълко Червенков

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "За 24май":

    Не знам, защо се смеете на Бойко Борисов, след като вие сте за осмиване. От 1944та по воля на Москва ви управляват през 90% от времето безкнижници.

    Коментиран от #9, #13

    11:11 15.02.2026

  • 8 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "За 24май":

    В коя зала и в колко часа се открива ? Вежди ли ще държи реч или Шопарко?
    Да си изгладя фрака , лъсна тръндафорите и тръгвам.

    11:13 15.02.2026

  • 9 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вълко Червенков":

    Лошото е, че и във факти.бг са проникнали!

    11:18 15.02.2026

  • 10 Тазобедрев

    1 2 Отговор
    Мечтата на всеки пу,тлераст е да обр.ъсне ву.лвата на захарова и с космаците да свари чайче в тези чайници

    Коментиран от #11

    11:23 15.02.2026

  • 11 Фарфалюкас

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тазобедрев":

    Пу,тлерягите мечтаят и дир.ника да и бръснат

    11:26 15.02.2026

  • 12 Оооо

    1 0 Отговор
    И днес си забравил да си измиеш устата след като бацна Шиши и Боко отзад преди седмица.
    Траен аромат

    11:29 15.02.2026

  • 13 Нещо си се объркал

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вълко Червенков":

    Бойко Борисов и неговата партия бяха създадени от германски фондации,
    а всичките дълги години на управление Борисов бе натрисан на народа лично от канцлера на Германия Меркел.
    И досега ГЕРБ се подкрепят 100% от ръководството на Европейската Народна Партия.
    Преди година на предизборен митинг на Борисов и ГЕРБ в Пловдив дойде лично Урсула фон дер Лайен.

    Много пишещите тук изобщо изопачавате фактите и откровено лъжите дори себе си.

    11:31 15.02.2026

  • 14 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Виагра":

    Като си помисля за Маша, скача и ме удря болезнено в диафрагмата!

    11:34 15.02.2026

  • 15 4567

    1 0 Отговор
    Заради тази керамика Володя не използва ядрено оръжие.

    11:46 15.02.2026

  • 16 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 0 Отговор
    След няколко години само там всичко ще е китайско. Даже ще говорят и на китайски език. Маша и джудженцето отдавна ще са изгнили.

    12:18 15.02.2026