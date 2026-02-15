Експонати от частната колекция на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова са изложени в Ермитажа.

Изложбата е посветена на известната китайска керамика, изработена от уникална глина от град Исин в китайската провинция Дзянсу. Изложени са седем чайника, изработени от майстори от Исин от личната колекция на руския дипломат.

Захарова благодари на ръководството на музея не само за „вниманието към този удивителен, древен жанр на китайското изкуство, но и към международните отношения“. „Защото днес виждаме от какво са създадени. Може да са изградени от конфликти и войни, от обиди и унижения, но те могат да бъдат възродени и да имат шанс за бъдещето именно чрез апел към диалог между цивилизациите, диалог между културите, към разбирането на хората един за друг чрез културата, чрез историята, чрез чувството за близост до разбирането на доброто и злото“, посочи Захарова.

„Съсредоточих се повече върху това да направя тези чайници илюстративни, представителни, съчетаващи различни форми и жанрове на китайското изкуство: както калиграфия, така и живопис, защото има рисувани елементи, изпълнени в емайл, а след това е и изкуството на печата“, уточни Захарова.

Изложбата представя предимно предмети, свързани с чаената култура, тъй като способността на чайниците и чашите, изработени от този вид глина, да задържат топлината и аромата на чая за дълго време, бързо е спечелила признание в световен мащаб. Над 90 различни предмета – от сервизи за чай до бутилки и вази – с разнообразни форми и дизайни съставляват изложбеното пространство.

Изложбата ще бъде отворена за публиката от 15 февруари до 31 май 2026 г. в Арабската зала на Зимния дворец.