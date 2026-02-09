Японец спи по 30 минути на ден от 12 години – резултатът е смайващ

Този мъж осъзнал, че 24 часа в денонощието не са му достатъчни, за да живее пълноценно, и затова решил драстично да намали времето си за сън. Какво се е получило от това, ще разкажем по-долу, пише woman.bg.

Представете си, че спите само тридесет минути на ден. За повечето хора това звучи като мъчение или научна фантастика. За един японец обаче това е реалност, която продължава вече 12 години. При това мъжът не страда и изобщо не се измъчва. Напротив, той твърди, че се чувства прекрасно и дори е „удвоил“ живота си, отвоювайки време от нощната почивка.



Неговата история взриви интернет и предизвика разгорещени спорове. Едни го смятат за гений на продуктивността, а други – за самоубиец, който си играе с природата. Как успява да го постигне и какво всъщност се крие зад такъв екстремен експеримент със себе си? Нека се опитаме да отделим фактите от догадките.

12 години без сън

Дайсуке Хори, 40-годишен жител на префектура Хього, започва своя необичаен път преди повече от десетилетие. Целта му е била едновременно проста и радикална – да освободи колкото се може повече часове за активен живот. Искал е да чете, да работи, да спортува и да общува със семейството си, вместо да губи една трета от денонощието в сън. Постепенно, стъпка по стъпка, той съкращавал времето си за почивка. Днес режимът му е стабилен: 35-40 минути сън на денонощие. Останалите над 23 часа прекарва в будно състояние.



Тайната, според самия Хори, не е в количеството, а в качеството. Той обръща максимално внимание на средата за сън. Важни са пълното спокойствие, удобството и липсата на дразнители. Кратката, но дълбока и непрекъсната почивка, според него, е по-ефективна от дългия, но повърхностен и накъсан сън. В интервютата си той често прави аналогия с лекарите от спешна помощ или военните, които са се научили да се възстановяват за кратки периоди от време между повиквания или задачи.



Интересно е, че по професия Хори е предприемач, а не медик или спасител. Той също така е съпруг, баща и запален атлет. Денят му е плътно разписан: бизнес, семейство, интензивни тренировки. За да поддържа бодрост след хранене, той изпива чаша кафе. Самият мъж казва, че с години е тренирал тялото и съзнанието си, за да достигне такова състояние.

Проверка на реалността и пътят към славата

Скептиците и критиците на методите на Хори са били много. За да разсее съмненията, японският телевизионен канал Yomiuri TV го кани в шоуто „Ще дойдеш ли с мен?“. В продължение на три дни животът му е излъчван на живо. Зрителите са могли сами да се убедят в неговия режим.



Веднъж, след натоварен ден, той проспал само 26 минути, събудил се без будилник, закусил, отишъл на работа и провел пълноценна тренировка във фитнеса. Умора или раздразнителност не се забелязвали.



Този експеримент му донася известност. Вдъхновен от своя опит, преди осем години Хори основава асоциация за обучение по кратък сън. Към днешна дата през курсовете му са преминали над 2100 души. Една от ученичките му например разказва, че е намалила съня си от 8 на 1,5 часа. Тя твърди, че се чувства добре, а кожата и психическото ѝ състояние са в норма.



Допълнителен интерес към личността на Хори предизвиква участието му в конкурса „Най-доброто тяло на Япония“. Снимки на неговото атлетично, релефно телосложение обиколиха мрежата. Мнозина си зададоха въпроса: как е възможно да спи толкова малко и същевременно да има сили за сериозни силови тренировки? В интернет мненията се разделиха. Едни се възхищават на силата на волята и формата му, докато други изразяват сериозна загриженост за здравето му в дългосрочен план.

Тревожният сигнал от учените

Докато историята на Хори завладява въображението, научната общност е настроена скептично и изключително предпазливо. Сомнолозите – специалистите по сън, са единодушни: за огромното мнозинство от хората хроничното недоспиване е опасно.



Изследванията показват, че възрастният човек се нуждае от 7 до 9 часа сън всяка нощ. Системният дефицит води до катастрофални последици за организма. Имунитетът отслабва, нарушава се хормоналният баланс, отговорен за чувството на глад и ситост, което често води до натрупване на тегло. Значително се увеличават рисковете от развитие на сърдечно-съдови заболявания, хипертония и диабет тип 2.



Психиката страда не по-малко. Влошават се когнитивните функции: памет, концентрация, скорост на реакция. Повишава се вероятността от грешки и инциденти, особено при шофиране. Хроничното недоспиване е мощен провокатор на тревожни разстройства и депресия. Някои изследвания дори сочат, че мозъкът на хората, които постоянно не си доспиват, остарява по-бързо.



Томас Килкени, ръководител на Института по медицина на съня в САЩ, открито се съмнява в истинността на историята на японеца. Той отбелязва, че продължителното лишаване от сън се счита за форма на мъчение и може да доведе до летален изход. „Много ми е трудно да повярвам в това“, казва той.



„Науката не знае със сигурност защо спим, но знае отлично какво се случва, когато не го правим“, казва експертът.



Същевременно Ерик Чжоу от Харвардското медицинско училище допуска, че съществуват редки генетични изключения – хора, които обективно се нуждаят от по-малко сън, без това да вреди на здравето им. Това обаче са именно изключения, а не правило. Китайски проучвания например сочат, че дори възможността за „наваксване“ със съня през почивните дни намалява рисковете за сърцето.

Уникален случай или опасна тенденция?

Историята на Дайсуке Хори безспорно е уникална. Тя ни кара да се замислим за границите на човешките възможности. Вероятно той е един от онези редки индивиди, чиято генетика позволява да функционират с минимална почивка. Неговата дисциплина, вниманието към качеството на съня и здравословният начин на живот може би смекчават потенциалните вреди.



Въпреки това неговият пример не бива да се възприема като ръководство за действие. За 99,9% от хората опитът да повторят този експеримент би завършил със сериозни здравословни проблеми, а не с „удвояване на живота“. Науката остава категорична: сънят не е загуба на време, а жизненоважен физиологичен процес, от който зависят нашето здраве, бистрота на ума и дълголетие.