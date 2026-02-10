Днес рожден ден празнува Поли Генова – една от най-разпознаваемите и обичани български поп изпълнителки

Родена е на 10 февруари 1987 г. в София. Още от ранна възраст проявява интерес към музиката и започва да пее в детски вокални формации, сред които „Бон-Бон“, където прави първите си по-сериозни сценични изяви. По-късно завършва Националната музикална академия със специалност поп и джаз пеене.
Поли печели широка популярност с участията си в телевизионни музикални формати и с представянето на България на конкурса „Евровизия“ през 2011 и 2016 г., като второто ѝ участие ѝ носи едно от най-добрите класирания за страната.
Освен като певица, тя се изявява и като телевизионен водещ, жури в музикални предавания и активен участник в социални и благотворителни инициативи.
Актуални новости за Поли Генова
След близо две години мълчание Поли Генова се завърна на музикалната сцена с нова песен, която звучи като лична изповед. "Моята душа“ не е просто поредният ѝ сингъл, а откровен разказ за вътрешни колебания, страхове, търсене на смисъл и преоткриване на любовта към музиката.
"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза“, признава Поли в студиото на NOVA. По думите ѝ решението да се отдръпне от сцената е било осъзнато и продиктувано от вътрешно изтощение и нужда от промяна. "Понякога е важно да смениш гледната точка, да се върнеш към себе си и отново да откриеш радостта от това, което правиш“, посочва тя.
Певицата не крие, че през този период е преминала през сериозни вътрешни съмнения. "Имаше моменти, в които си задавах въпроса дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен“, казва тя. Отговорът идва постепенно, заедно с осъзнаването, че човек сам създава своята реалност.
Текстът и музиката на "Моята душа“ са създадени по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, на няколко хиляди метра надморска височина. Проектът се ражда благодарение на поканата на Virginia Records и съвместната работа с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. Песента ще има и английска версия.
Днес Поли казва, че е щастлива и по-спокойна от всякога. Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са я променили, но и са ѝ помогнали да се върне към себе си. "Промяната винаги е за добро“, убедена е тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
нито ме интересува
09:44 10.02.2026
2 Освен
09:44 10.02.2026
3 Противна
09:47 10.02.2026
4 алко
09:48 10.02.2026
5 У,ффф,
09:48 10.02.2026
6 Жоро
Коментиран от #13
09:51 10.02.2026
7 газо
09:52 10.02.2026
8 Ама
10:20 10.02.2026
9 Българин
10:20 10.02.2026
10 БСТ
10:37 10.02.2026
11 Поли Мерова
10:40 10.02.2026
12 ШЕФА
10:53 10.02.2026
13 БАРС
До коментар #6 от "Жоро":ВСЕ ПАК ПЪРВА БРАЧНА НОЩ,ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ СА МУ ИЗТЪРБУШИЛИ ХАЛКАТАИ НЕЩО НЕ СЕ ПОКАЗВА.
11:09 10.02.2026
14 Химия
11:36 10.02.2026
15 Очаквам изнинение от „Факти“
12:52 10.02.2026
16 Коки
15:12 10.02.2026