Днес рожден ден празнува Поли Генова – една от най-разпознаваемите и обичани български поп изпълнителки

10 Февруари, 2026 09:42 910 16

След близо две години мълчание Поли Генова се завърна на музикалната сцена с нова песен

Днес рожден ден празнува Поли Генова – една от най-разпознаваемите и обичани български поп изпълнителки - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Родена е на 10 февруари 1987 г. в София. Още от ранна възраст проявява интерес към музиката и започва да пее в детски вокални формации, сред които „Бон-Бон“, където прави първите си по-сериозни сценични изяви. По-късно завършва Националната музикална академия със специалност поп и джаз пеене.

Поли печели широка популярност с участията си в телевизионни музикални формати и с представянето на България на конкурса „Евровизия“ през 2011 и 2016 г., като второто ѝ участие ѝ носи едно от най-добрите класирания за страната.

Освен като певица, тя се изявява и като телевизионен водещ, жури в музикални предавания и активен участник в социални и благотворителни инициативи.

Актуални новости за Поли Генова

След близо две години мълчание Поли Генова се завърна на музикалната сцена с нова песен, която звучи като лична изповед. "Моята душа“ не е просто поредният ѝ сингъл, а откровен разказ за вътрешни колебания, страхове, търсене на смисъл и преоткриване на любовта към музиката.

"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза“, признава Поли в студиото на NOVA. По думите ѝ решението да се отдръпне от сцената е било осъзнато и продиктувано от вътрешно изтощение и нужда от промяна. "Понякога е важно да смениш гледната точка, да се върнеш към себе си и отново да откриеш радостта от това, което правиш“, посочва тя.

Певицата не крие, че през този период е преминала през сериозни вътрешни съмнения. "Имаше моменти, в които си задавах въпроса дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен“, казва тя. Отговорът идва постепенно, заедно с осъзнаването, че човек сам създава своята реалност.

Текстът и музиката на "Моята душа“ са създадени по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, на няколко хиляди метра надморска височина. Проектът се ражда благодарение на поканата на Virginia Records и съвместната работа с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. Песента ще има и английска версия.

Днес Поли казва, че е щастлива и по-спокойна от всякога. Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са я променили, но и са ѝ помогнали да се върне към себе си. "Промяната винаги е за добро“, убедена е тя.


  • 1 1488

    21 4 Отговор
    нито съм я чувал
    нито ме интересува

    09:44 10.02.2026

  • 2 Освен

    16 2 Отговор
    Че не може да пее, ми е много антисекс жена! Но чистосърдечно и пожелавам да е жива и здрава!

    09:44 10.02.2026

  • 3 Противна

    13 2 Отговор
    Фуртка

    09:47 10.02.2026

  • 4 алко

    7 2 Отговор
    Поли прати някой лев

    09:48 10.02.2026

  • 5 У,ффф,

    8 3 Отговор
    още една голяяяма певачка/ личност/

    09:48 10.02.2026

  • 6 Жоро

    5 0 Отговор
    Какво се случва с младоженката Азиска? Всичко наред ли е? Притеснявам се .

    Коментиран от #13

    09:51 10.02.2026

  • 7 газо

    5 2 Отговор
    отгазофустата

    09:52 10.02.2026

  • 8 Ама

    9 3 Отговор
    Аз тая не я познавам !

    10:20 10.02.2026

  • 9 Българин

    10 4 Отговор
    Много безлична жена.

    10:20 10.02.2026

  • 10 БСТ

    8 1 Отговор
    Нещо ни мъ кефи тази ...

    10:37 10.02.2026

  • 11 Поли Мерова

    2 3 Отговор
    Поне не е чалга.

    10:40 10.02.2026

  • 12 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Не я познавам,не я обичам,не я слушам и въобще не ме интересува дали въобще съществува,поредното недоразумение на това евро-ге.....атлантическо общество.

    10:53 10.02.2026

  • 13 БАРС

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    ВСЕ ПАК ПЪРВА БРАЧНА НОЩ,ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ СА МУ ИЗТЪРБУШИЛИ ХАЛКАТАИ НЕЩО НЕ СЕ ПОКАЗВА.

    11:09 10.02.2026

  • 14 Химия

    4 0 Отговор
    Тоя боядисан Мъж, да изглежда на Жена, от къде го извадихте?

    11:36 10.02.2026

  • 15 Очаквам изнинение от „Факти“

    3 1 Отговор
    Жалко, че „Факти“ допуска такива просташки и злонамерени нападки към една от най-добрите български попизпълнителки на всички времена. Когато тя бе избрана да ни представлява на Евровизия, нямаше скандали, нито дори съмнения, че ще защити името на България. И тя го направи! Виждате сега какво чудо стана около съперничеството на най-добрите ни певици да ни представляват на този конкурс. Вместо да използва примера, „Факти“ я хвърля на освирепелите простаци. Спирам да чета този сайт, докато редакторите му не се извинят на Поли Генова.

    12:52 10.02.2026

  • 16 Коки

    0 0 Отговор
    Сигурни мъжа ѝ я бърка за негов приятел вечер в тъмното

    15:12 10.02.2026