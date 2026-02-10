Днес рожден ден празнува Поли Генова – една от най-разпознаваемите и обичани български поп изпълнителки

Родена е на 10 февруари 1987 г. в София. Още от ранна възраст проявява интерес към музиката и започва да пее в детски вокални формации, сред които „Бон-Бон“, където прави първите си по-сериозни сценични изяви. По-късно завършва Националната музикална академия със специалност поп и джаз пеене.

Поли печели широка популярност с участията си в телевизионни музикални формати и с представянето на България на конкурса „Евровизия“ през 2011 и 2016 г., като второто ѝ участие ѝ носи едно от най-добрите класирания за страната.

Освен като певица, тя се изявява и като телевизионен водещ, жури в музикални предавания и активен участник в социални и благотворителни инициативи.

Актуални новости за Поли Генова

След близо две години мълчание Поли Генова се завърна на музикалната сцена с нова песен, която звучи като лична изповед. "Моята душа“ не е просто поредният ѝ сингъл, а откровен разказ за вътрешни колебания, страхове, търсене на смисъл и преоткриване на любовта към музиката.

"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза“, признава Поли в студиото на NOVA. По думите ѝ решението да се отдръпне от сцената е било осъзнато и продиктувано от вътрешно изтощение и нужда от промяна. "Понякога е важно да смениш гледната точка, да се върнеш към себе си и отново да откриеш радостта от това, което правиш“, посочва тя.



Певицата не крие, че през този период е преминала през сериозни вътрешни съмнения. "Имаше моменти, в които си задавах въпроса дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен“, казва тя. Отговорът идва постепенно, заедно с осъзнаването, че човек сам създава своята реалност.

Текстът и музиката на "Моята душа“ са създадени по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, на няколко хиляди метра надморска височина. Проектът се ражда благодарение на поканата на Virginia Records и съвместната работа с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. Песента ще има и английска версия.

Днес Поли казва, че е щастлива и по-спокойна от всякога. Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са я променили, но и са ѝ помогнали да се върне към себе си. "Промяната винаги е за добро“, убедена е тя.