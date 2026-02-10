Bad Bunny заличи профила си в Instagram след шоуто на Super Bowl

Суперзвездата Bad Bunny изненада феновете си с рязка промяна в присъствието си в социалните мрежи часове след участието си в шоуто на полувремето на Супербоул LX.

На 8 февруари, малко след края на мащабното си изпълнение на сцената на Levi’s Stadium в Санта Клара, Калифорния, 31-годишният артист, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, изтри всички публикации от профила си в Instagram, премахна профилната си снимка и спря да следва останалите потребители. В биографията му остана единствено линк към последния му албум Debí Tirar Más Fotos.

Изпълнителят, който има над 50 милиона последователи в платформата, не даде обяснение за драстичния ход. В социалните мрежи бързо се появиха спекулации, че става дума за подготовка на голямо предстоящо съобщение или нов проект, докато други коментари свързаха решението с възможни реакции около факта, че шоуто му на Супербоул беше изцяло на испански език.

По време на участието си в полувремето на Apple Music Super Bowl LX Bad Bunny заложи на силно визуално и концептуално послание, фокусирано върху единството на американските континенти. На сцената с него се появиха редица известни имена, сред които Лейди Гага, Рики Мартин, Карди Би и актьорът Педро Паскал. В рамките на изпълнението бяха показани и знамена на различни държави от Северна, Централна и Южна Америка.

Макар шоуто да избягваше пряка политическа реторика, то предизвика дискусии, свързани с имиграционната политика на САЩ. Част от зрителите погрешно идентифицираха дете-актьор в представлението като Лиъм Рамос – 5-годишно момче, което по-рано тази година стана известно, след като остана при имиграционните власти в Тексас, след като баща му бе заловен от тях. По-късно бе потвърдено, че детето в шоуто е актьорът Линкълн Фокс, също на пет години.

Допълнително внимание привлече и включването на реална сватбена церемония по време на изпълнението на терена – факт, потвърден впоследствие от PEOPLE. Самоличността на младоженците не беше публично разкрита. Стана ясно обаче, че те са поканили Bad Bunny на сватбата си, но в отговор на това той реши да им направи още по-голям подарък - да се венчаят пред стотици милиони зрители.

Към момента Bad Bunny не е коментирал нито промените в профила си, нито спекулациите около тях.