Китаристът Рос “The Boss" Фрийдман, един от основателите на Manowar, е бил диагностициран с болестта на Стивън Хокинг

10 Февруари, 2026 15:44

“Трудно е да знам какво предстои и ме съкрушава това, че не мога да свиря на китара.", написа Фрийдман

Китаристът Рос “The Boss" Фрийдман, един от основателите на Manowar, е бил диагностициран с болестта на Стивън Хокинг - 1
Снимка: Интернет
Легендарният китарист Рос “The Boss" Фрийдман, един от основателите на Manowar и на The Dictators, чиято следа в хеви метъла и пънка е осезаема и до днес, е бил диагностициран с ALS, известна още като болестта на Лу Гериг. Много тежка диагноза, това е болестта, от която страдаше един от най-великите учени на нашето време – Стивън Хокинг, пише plovdiv24.bg.

От екипа му споделиха следното:

“Рос “The Boss" Фрийдман, съосновател на пънк рок легендите The Dictators и хеви метъл колосите Manowar, е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (ALS), по-известна като болестта на Лу Гериг. Диагнозата бе поставена след няколко месеца на привидно несвързани симптоми, сред които слабост в ръцете и краката. Първоначално се смяташе, че причината е серия от много леки инсулти, но промените в храненето, упражненията и добавената физиотерапия не успяха да забавят прогресията или да увеличат силата му."

72-годишният Фрийдман добавя в свое лично изявление:

“Трудно е да знам какво предстои и ме съкрушава това, че не мога да свиря на китара, но вълната от любов е толкова, толкова силна. Напълно съм поразен от любовта и подкрепата на семейството, приятелите и феновете. Обичам ви всички."

Амиотрофичната латерална склероза (ALS) е прогресивно, фатално, невродегенеративно заболяване, което разрушава моторните неврони в мозъка и гръбначния мозък, водейки до мускулна слабост, парализа и загуба на волевия мускулен контрол.


