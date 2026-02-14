Новини
Кои са най-популярните митове за презервативите?

Кои са най-популярните митове за презервативите?

14 Февруари, 2026

Митовете за презервативите са едни от най-устойчивите в темата за сексуалното здраве

Кои са най-популярните митове за презервативите? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексът и безопасността често вървят заедно, но има толкова много митове около презервативите, че лесно човек може да се обърка, пише trafficnews.bg.

Някои смятат, че ако е кратко, презерватив не е нужен, други си мислят, че двойният презерватив дава още по-голяма защита, а трети, че с някого, когото познаваш, няма риск от полово предавани болести.

Тези идеи могат да бъдат заблуждаващи и дори опасни.

Митовете за презервативите са едни от най-устойчивите в темата за сексуалното здраве. Те се предават от уста на уста, често без проверка и с усещането, че опитът е по-важен от фактите. Именно тези заблуди обаче могат да създадат фалшиво чувство за сигурност и реални рискове.

Презервативите са един от най-достъпните и ефективни начини за защита от полово предавани инфекции и нежелана бременност. Но те работят само, ако се използват правилно поставени преди контакт, неповредени и съхранявани правилно на правилното място.

Нито един мит не може да замени простото правило: правилно използван презерватив = защита.

Всъщност, когато се сложат два презерватива едновременно, те често се търкат един в друг. Това увеличава риска от скъсване, вместо да го намалява. Един добре и правилно поставен презерватив е достатъчен.

Истината е, че много полово предавани болести могат да протичат без симптоми. Човек може да не знае, че е носител. Дори при дългогодишна връзка – ако не се прави редовно тестване, рискът остава. Презервативът осигурява защита, дори когато изглежда, че няма нужда.

Дори кратки интимни контакти могат да доведат до предаване на инфекции, особено ако има контакт с телесни течности. Превенцията не е само за дългите моменти, а за всяка ситуация, в която има потенциален риск.

Това е по-скоро въпрос на нагласа и практика. С подходящ размер, смазка и поза, презервативът почти не се усеща. Много хора откриват, че може дори да удължи интимността, без да променя удоволствието.

Безопасният секс не е просто правило. Това е начин да се грижим за собственото си здраве и за здравето на партньора. Той намалява риска от нежелани инфекции, позволява по-спокойно удоволствие и дава увереност, че интимността не носи нежелани последствия.

Превенцията включва не само презервативи, но и редовно тестване, открит разговор с партньора и информираност за рисковете. Митове като двойният презерватив е по-добър или партньорът е чист лесно могат да ни подведат, но когато се знае истината, изборът за безопасност става естествен. Безопасният секс не намалява близостта. Той я прави по-сигурна и по-спокойна. И макар някои теми да остават неудобни за разговор, знанието и правилната практика винаги са по-ценни от доверие, базирано на митове.


