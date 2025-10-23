Гинеколог алармира: Аналният секс не е гаранция срещу нежелана бременност

Въпреки широко разпространеното схващане, че аналният секс напълно изключва риска от забременяване, медицински експерти предупреждават, че това не е съвсем вярно.
Известният гинеколог д-р Татяна Бут сподели пред Uol, че макар вероятността да е изключително малка, възможността за зачеване при анален контакт не бива да се подценява. По думите на д-р Бут, опасността от бременност възниква основно при незащитен полов акт или при скъсване на презерватив по време на интимност.
В подобни ситуации, ако еякулацията се случи в непосредствена близост до влагалището, съществува реален шанс сперматозоиди да проникнат във влагалищната кухина и да доведат до оплождане
„Дори при анален секс, ако няма използване на презерватив, рискът от нежелана бременност и полово предавани инфекции остава,“ категорична е д-р Бут. Тя подчертава, че бариерната контрацепция е необходима не само за предпазване от бременност, но и за защита от болести, предавани по полов път – независимо дали партньорът е дългогодишен или нов.
Експертът съветва всички двойки да не пренебрегват предпазните мерки и да залагат на сигурността, за да избегнат неприятни изненади и здравословни рискове. Според д-р Бут, информираността и отговорното поведение са ключът към спокойния и безопасен интимен живот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кьорфишеци
23:37 23.10.2025
2 Гинеколог
Коментиран от #5, #6
23:41 23.10.2025
3 Анджо
Коментиран от #7
23:47 23.10.2025
4 Кой си ти
И за тва се оплаква
23:47 23.10.2025
5 Анджо
До коментар #2 от "Гинеколог":Може.
23:48 23.10.2025
6 Прав е човекът
До коментар #2 от "Гинеколог":Откъде тогава да се пръкнали атанасатанасов, божанков, мирчев, манолпейков, гозила, радан и всички останали , които са правени и родени от зъГ !
23:50 23.10.2025
7 ахахаха
До коментар #3 от "Анджо":То с мазане не става тая работа
Коментиран от #8
23:52 23.10.2025
8 Анджо
До коментар #7 от "ахахаха":Е не учи баща си как се правят деца.
Коментиран от #11
23:55 23.10.2025
9 Семето вън!
23:57 23.10.2025
10 иван костов
23:58 23.10.2025
11 ахахаха
До коментар #8 от "Анджо":Ако така си ги правил, май не са твои
00:00 24.10.2025
12 Буха ха
Коментиран от #14, #15
00:07 24.10.2025
13 Знаещ
00:12 24.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Изтриха ме!
До коментар #12 от "Буха ха":Просто проявих загриженост за техният колега джа м баз ов! Къде е този човек?
00:19 24.10.2025
16 Дудов
00:26 24.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.