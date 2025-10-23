Гинеколог алармира: Аналният секс не е гаранция срещу нежелана бременност

Въпреки широко разпространеното схващане, че аналният секс напълно изключва риска от забременяване, медицински експерти предупреждават, че това не е съвсем вярно.

Известният гинеколог д-р Татяна Бут сподели пред Uol, че макар вероятността да е изключително малка, възможността за зачеване при анален контакт не бива да се подценява. По думите на д-р Бут, опасността от бременност възниква основно при незащитен полов акт или при скъсване на презерватив по време на интимност.

В подобни ситуации, ако еякулацията се случи в непосредствена близост до влагалището, съществува реален шанс сперматозоиди да проникнат във влагалищната кухина и да доведат до оплождане

„Дори при анален секс, ако няма използване на презерватив, рискът от нежелана бременност и полово предавани инфекции остава,“ категорична е д-р Бут. Тя подчертава, че бариерната контрацепция е необходима не само за предпазване от бременност, но и за защита от болести, предавани по полов път – независимо дали партньорът е дългогодишен или нов.

Експертът съветва всички двойки да не пренебрегват предпазните мерки и да залагат на сигурността, за да избегнат неприятни изненади и здравословни рискове. Според д-р Бут, информираността и отговорното поведение са ключът към спокойния и безопасен интимен живот.