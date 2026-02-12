Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Попфолк певицата Мария и Теодор сияят влюбени в Истанбул (СНИМКИ)

12 Февруари, 2026 10:45 1 401 27

  • мария-
  • теодор-
  • истанбул-
  • влюбени

Не е ясно дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата

Попфолк певицата Мария и Теодор сияят влюбени в Истанбул (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Мария и половинката ѝ Теодор определено обожават да пътешестват и след като само преди няколко седмици се върнаха от Занзибар и Малдивите, сега двойката се наслаждава на любовта си в космополитен Истанбул, личи от снимките на красавицата, пише hotarena.net.

Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.

Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим Инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпите шопинг комплекси в града.


Същото се отнася и за съпругa ѝ, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. „Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, „Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    28 0 Отговор
    И тая като Цеко с цирея , фотошопа и филърите за нищо ги немат ...

    10:47 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стара мачкана чанта

    29 1 Отговор
    Чудно ми е като са толкова луксозно щастливи, пред кого се рекламират?

    10:50 12.02.2026

  • 6 Спиро

    31 0 Отговор
    Тези двамата какво работят?

    Коментиран от #7, #11

    10:52 12.02.2026

  • 7 Сила

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Спиро":

    Работа !!!! Работа , работа , работа...гарантирано от ГЕРБ !

    10:54 12.02.2026

  • 8 Отврат

    33 0 Отговор
    Селските пръчки са така. Дори и с пари, си остават селски пръчки.

    10:57 12.02.2026

  • 9 Фикри

    17 0 Отговор
    Щях да се изненадам ако сияеха от Перник или Враца ....

    11:01 12.02.2026

  • 10 Какъв безсмислен живот

    17 0 Отговор
    Производители на ако

    11:11 12.02.2026

  • 11 ама ти не знаеш ли?

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спиро":

    че то в тая държава тия дето работят пари нямат

    11:17 12.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Най-точният коментар

    17 0 Отговор
    Турбо селяни.

    11:21 12.02.2026

  • 14 Хахаха

    15 0 Отговор
    Мара е отишла да си закърпи джуката да не й падне, щото вече е с размери на октопод.

    Коментиран от #26

    11:22 12.02.2026

  • 15 Мими Кучева🐕

    12 0 Отговор
    Мара,какво е налапала?💋🖕💋

    Коментиран от #18

    11:34 12.02.2026

  • 16 Е па

    12 0 Отговор
    Немаше ли в цяла България кой да ги оно,ди ,че чак в Истамбул отишли

    11:38 12.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мара лапа всичко

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":

    Каквото и падне !!!!

    11:42 12.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Маро , ма ти ли си ма ?

    4 0 Отговор
    Къде ти е отварачката

    11:52 12.02.2026

  • 21 ТАЗИ Е ЛЮБИМАТА

    5 0 Отговор
    И ПОЗА. И КОЙ ЛИ НЕ Я КЛАТИ ТАЗИ.

    11:56 12.02.2026

  • 22 DW смърди

    5 0 Отговор
    "Ресторантът е локализиран в един от най-скъпите шопинг комплекси в града.
    Същото се отнася и за съпругa ѝ, който винаги следва модните тенденции."

    Каква е връзката между тези две последователни изречения?!?!?!!??!?!?!
    Ниво на професионализъм и грамотност в редакцията на ФАКти - нулево!
    Случайно събрани хора, все едно маймуни с пишещи машини...

    12:01 12.02.2026

  • 23 Объркан

    3 0 Отговор
    Кой поред е любовта сега? Боже опази

    12:03 12.02.2026

  • 24 Симо

    4 0 Отговор
    Това "момиче" се оказа с огромно сърце!! Колко любов има в нея, да не повярваш. През година, две, се влюбва до уши в новата, истинска любов. ..... и така докато продължава да се пласира. Даже не мога да си представя колко разтегната е любовната и .... от толкова любов.

    12:05 12.02.2026

  • 25 Еш па таа

    2 0 Отговор
    С кого ли не е сияла!?

    12:05 12.02.2026

  • 26 Ами,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахаха":

    Ами,на 44 каква да е?!

    12:08 12.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.