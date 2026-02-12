Попфолк певицата Мария и Теодор сияят влюбени в Истанбул (СНИМКИ)

Фолк звездата Мария и половинката ѝ Теодор определено обожават да пътешестват и след като само преди няколко седмици се върнаха от Занзибар и Малдивите, сега двойката се наслаждава на любовта си в космополитен Истанбул, личи от снимките на красавицата, пише hotarena.net.
Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.
Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим Инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпите шопинг комплекси в града.
Същото се отнася и за съпругa ѝ, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. „Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, „Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
10:47 12.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стара мачкана чанта
10:50 12.02.2026
6 Спиро
Коментиран от #7, #11
10:52 12.02.2026
7 Сила
До коментар #6 от "Спиро":Работа !!!! Работа , работа , работа...гарантирано от ГЕРБ !
10:54 12.02.2026
8 Отврат
10:57 12.02.2026
9 Фикри
11:01 12.02.2026
10 Какъв безсмислен живот
11:11 12.02.2026
11 ама ти не знаеш ли?
До коментар #6 от "Спиро":че то в тая държава тия дето работят пари нямат
11:17 12.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Най-точният коментар
11:21 12.02.2026
14 Хахаха
Коментиран от #26
11:22 12.02.2026
15 Мими Кучева🐕
Коментиран от #18
11:34 12.02.2026
16 Е па
11:38 12.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мара лапа всичко
До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":Каквото и падне !!!!
11:42 12.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Маро , ма ти ли си ма ?
11:52 12.02.2026
21 ТАЗИ Е ЛЮБИМАТА
11:56 12.02.2026
22 DW смърди
Същото се отнася и за съпругa ѝ, който винаги следва модните тенденции."
Каква е връзката между тези две последователни изречения?!?!?!!??!?!?!
Ниво на професионализъм и грамотност в редакцията на ФАКти - нулево!
Случайно събрани хора, все едно маймуни с пишещи машини...
12:01 12.02.2026
23 Объркан
12:03 12.02.2026
24 Симо
12:05 12.02.2026
25 Еш па таа
12:05 12.02.2026
26 Ами,
До коментар #14 от "Хахаха":Ами,на 44 каква да е?!
12:08 12.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.