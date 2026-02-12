Попфолк певицата Мария и Теодор сияят влюбени в Истанбул (СНИМКИ)

Фолк звездата Мария и половинката ѝ Теодор определено обожават да пътешестват и след като само преди няколко седмици се върнаха от Занзибар и Малдивите, сега двойката се наслаждава на любовта си в космополитен Истанбул, личи от снимките на красавицата, пише hotarena.net.

Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.

Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим Инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпите шопинг комплекси в града.

Същото се отнася и за съпругa ѝ, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. „Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, „Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.