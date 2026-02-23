Попфолк певицата Мария позира с гащички за 1430 евро (СНИМКА)

Фолкдивата Мария, която наскоро чукна 44, пак заголи бедра, този път с гащи за €1430. Съчетала ги е с блузка в същия десен за 1690 евро, пише „България Днес“.
Новият ансамбъл, с който звездата не пропусна да се похвали в Инстаграм, е на марката Magda Butrym. Гащите едва покриват задните части на певицата.
Снимка: Интернет
Това очевидно не я притеснява, защото Мария има перфектна фигура и може спокойно да си позволи кадри и в далечен, и в доста близък план. Попфолк дивата е съчетала комплекта с черни боти на високи токове черна чанта.
1 Баба
12:17 23.02.2026
2 Сила
Коментиран от #12
12:18 23.02.2026
3 Ютията дето
12:19 23.02.2026
4 между краката
12:19 23.02.2026
5 Пенционер с 300 левро пенция
12:20 23.02.2026
6 И спи с наркоман, бой на почивка
12:23 23.02.2026
7 Токчетата
12:23 23.02.2026
9 Българин
12:26 23.02.2026
10 Обикновен
Не знаех, че гащите на някой са журналистическа тема ;-)
12:31 23.02.2026
11 Сигурно
Коментиран от #17
12:47 23.02.2026
12 Селянина с колелото
До коментар #2 от "Сила":За съжаление това е идеала и примера в живота на повечето млади хора днес. :-(((((
13:05 23.02.2026
13 Алекс
Коментиран от #16
13:08 23.02.2026
14 Дунди
13:16 23.02.2026
15 Оффф
13:16 23.02.2026
16 Идън
До коментар #13 от "Алекс":Този комплект - въпреки цената и марката е страстоубиец-т. е може да утрепе либидото и без съчетанието с огромните боти като копита на кон.
13:23 23.02.2026
17 ТИР
До коментар #11 от "Сигурно":За тези пари сигурно са с климатична инсталация ...
13:25 23.02.2026
18 бушприт
Коментиран от #21
13:37 23.02.2026
21 сава
До коментар #18 от "бушприт":Па вземи си я дома тогава............
13:47 23.02.2026
23 Ко речи?
13:59 23.02.2026
24 позира с гащички за 1430 евро
не гледай в канчето на кифли посестрими
14:31 23.02.2026
29 Ъъъъ...
15:45 23.02.2026
30 ООрана държава
15:52 23.02.2026
31 Недоразвиа
16:07 23.02.2026
32 Жених номер 6
16:45 23.02.2026
33 Читател
17:00 23.02.2026