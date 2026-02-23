Новини
Попфолк певицата Мария позира с гащички за 1430 евро (СНИМКА)

Попфолк певицата Мария позира с гащички за 1430 евро (СНИМКА)

23 Февруари, 2026 12:15 3 373 33

  • мария-
  • попфолк певица-
  • мара отварачката-
  • гащички

Съчетала ги е с блузка в същия десен за 1690 евро

Попфолк певицата Мария позира с гащички за 1430 евро (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкдивата Мария, която наскоро чукна 44, пак заголи бедра, този път с гащи за €1430. Съчетала ги е с блузка в същия десен за 1690 евро, пише „България Днес“.

Новият ансамбъл, с който звездата не пропусна да се похвали в Инстаграм, е на марката Magda Butrym. Гащите едва покриват задните части на певицата.

Попфолк певицата Мария позира с гащички за 1430 евро (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Това очевидно не я притеснява, защото Мария има перфектна фигура и може спокойно да си позволи кадри и в далечен, и в доста близък план. Попфолк дивата е съчетала комплекта с черни боти на високи токове черна чанта.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба

    59 2 Отговор
    Потрес

    12:17 23.02.2026

  • 2 Сила

    66 0 Отговор
    Ква е тая пародия бе , кво е това несъразмерно същество обуло гащите на баба си от Селкоопа ...!!!? С купони ли са и ги дали ....???!

    Коментиран от #12

    12:18 23.02.2026

  • 3 Ютията дето

    49 1 Отговор
    ... й е минала през джуките за колко евро е?

    12:19 23.02.2026

  • 4 между краката

    45 0 Отговор
    Ама тази значи тряба да има диамантена мина

    12:19 23.02.2026

  • 5 Пенционер с 300 левро пенция

    48 3 Отговор
    Това ми е пенцията за 4 месеца в клуба на ЕС-клошарите!

    12:20 23.02.2026

  • 6 И спи с наркоман, бой на почивка

    43 1 Отговор
    Скъпо плаща за парцалките. Спи с наркозовисим ,угажда на изпарен мозък.

    12:23 23.02.2026

  • 7 Токчетата

    47 0 Отговор
    на чепиците ѝ са дълги колкото краката ѝ ! А гащите ѝ изобщо не интересуват никой , както и самата нея !

    12:23 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    10 20 Отговор
    Има пари купува си а не като венелина бедна като църковна мишка само да разпространява клюки и да няма хляб да яде.

    12:26 23.02.2026

  • 10 Обикновен

    34 1 Отговор
    Това с какво трябваше да ни обогати???
    Не знаех, че гащите на някой са журналистическа тема ;-)

    12:31 23.02.2026

  • 11 Сигурно

    22 0 Отговор
    миришат много...

    Коментиран от #17

    12:47 23.02.2026

  • 12 Селянина с колелото

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    За съжаление това е идеала и примера в живота на повечето млади хора днес. :-(((((

    13:05 23.02.2026

  • 13 Алекс

    21 0 Отговор
    Ето го огромното неравенство в обществото. За съжаление ето тези са пример за младото ни поколение. Тези, за които парите са нищо. А хората бъхтят за 620 евро на месец. Не ни е виновна държавата. Сбъркани са ни ценностите. Да са й честити дрешките. За много хора тези пари са жизнено важни. За едто ме е яд. В България има толкова много умни хора, които работят усърдно в името на нещо хубаво, но ... парите ги вземат тези, които не ги оценяват. Две месечни, и повече, заплати на наистина заслужили хора.

    Коментиран от #16

    13:08 23.02.2026

  • 14 Дунди

    11 0 Отговор
    А краката на кой са? Тия не мязат на нейните.

    13:16 23.02.2026

  • 15 Оффф

    9 0 Отговор
    Едно, тая баба, като тебе, за кой ни я тикаш тука. Разберете се двете насаме, коя, коя харесва и не ни занимавайте с дърти силиконови плашила.

    13:16 23.02.2026

  • 16 Идън

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Алекс":

    Този комплект - въпреки цената и марката е страстоубиец-т. е може да утрепе либидото и без съчетанието с огромните боти като копита на кон.

    13:23 23.02.2026

  • 17 ТИР

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сигурно":

    За тези пари сигурно са с климатична инсталация ...

    13:25 23.02.2026

  • 18 бушприт

    0 10 Отговор
    Напротив,гащичките покриват изцяло дупето и п...(там еди какво си) на Марийка. Много си е хубава жената!

    Коментиран от #21

    13:37 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сава

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "бушприт":

    Па вземи си я дома тогава............

    13:47 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ко речи?

    7 0 Отговор
    Много надценени и гащите и мръфлата.

    13:59 23.02.2026

  • 24 позира с гащички за 1430 евро

    2 1 Отговор
    амче покажи твойте ма
    не гледай в канчето на кифли посестрими

    14:31 23.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъъъъ...

    2 0 Отговор
    За тез пари сигурно са с перка отпред и филтър отзад!

    15:45 23.02.2026

  • 30 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Стига бе, одъртя, амортизира се, на нищо не мяза... И за милион гащи да нахлузи пак си е същия @@рцал

    15:52 23.02.2026

  • 31 Недоразвиа

    3 0 Отговор
    Това жена ли е или дете, много е недоразвита горката. Къде й е ханша?От друга страна спонсорът тъкмо няма да се харчи за многго плат , ще й купува детско белъо.

    16:07 23.02.2026

  • 32 Жених номер 6

    1 1 Отговор
    Браво, Марче!

    16:45 23.02.2026

  • 33 Читател

    3 0 Отговор
    По е важно,на това в гащичките колко са били клиентите.

    17:00 23.02.2026