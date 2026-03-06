Щракнаха Брад Пит и младата му приятелка Инес де Рамон на гръцки остров (ВИДЕО)

Актьорът Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон бяха снимани на почивка в Гърция, пише InStyle.

Двамата бяха забелязани да се разхождат по гръцкия остров Хидра. Актьорът избра бяло бомбър яке, пуловер и сиви панталони. Той допълни визията с шапка Burberry и каки чанта. 33-годишната Инес де Рамон избра палто от овча кожа и черни разкроени дънки.

Брад Пит и Инес де Рамон наскоро присъстваха на премиерата на „Самотните вълци“, която се проведе на филмовия фестивал във Венеция. След това интернет потребителите обвиниха Инес де Рамон, че копира стила на бившата съпруга на Пит.

По-рано се появиха съобщения, че приятелката на Брад Пит иска да се срещне с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Съобщава се, че Инес де Рамон е възнамерявала да изслуша актрисата и да направи всичко възможно, за да убеди Пит да ѝ даде това, което иска.