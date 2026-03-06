Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Щракнаха Брад Пит и младата му приятелка Инес де Рамон на гръцки остров (ВИДЕО)

6 Март, 2026 13:44 657 3

  • брад пит-
  • инес де рамон-
  • гърция-
  • остров хидра

Двамата бяха забелязани да се разхождат по гръцкия остров Хидра

Щракнаха Брад Пит и младата му приятелка Инес де Рамон на гръцки остров (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон бяха снимани на почивка в Гърция, пише InStyle.

Двамата бяха забелязани да се разхождат по гръцкия остров Хидра. Актьорът избра бяло бомбър яке, пуловер и сиви панталони. Той допълни визията с шапка Burberry и каки чанта. 33-годишната Инес де Рамон избра палто от овча кожа и черни разкроени дънки.

Брад Пит и Инес де Рамон наскоро присъстваха на премиерата на „Самотните вълци“, която се проведе на филмовия фестивал във Венеция. След това интернет потребителите обвиниха Инес де Рамон, че копира стила на бившата съпруга на Пит.

По-рано се появиха съобщения, че приятелката на Брад Пит иска да се срещне с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Съобщава се, че Инес де Рамон е възнамерявала да изслуша актрисата и да направи всичко възможно, за да убеди Пит да ѝ даде това, което иска.


  • 1 Лео ди Каприо

    1 1 Отговор
    Извинявайте, но това не е сериозно. Млада приятелка? Та това нещо на снимката може да ми е баба. Минало ли е 26 едно женско, направо пенсия му давайте и го пращайте да гледа кокошките на село и да полива краставиците.

    Коментиран от #3

    13:52 06.03.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    Инес е на 33 години, ама за едни други снимки с малолетни в едни досиета тишина...

    13:56 06.03.2026

  • 3 И от теб е по-млада!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лео ди Каприо":

    33-годишна само си губи времето с наборите на баща си.

    13:59 06.03.2026