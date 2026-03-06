Новини
Любопитно »
60-годишната Брук Шийлдс се появи на модно ревю след травмираща корекция на срамните устни

60-годишната Брук Шийлдс се появи на модно ревю след травмираща корекция на срамните устни

6 Март, 2026 12:16 714 9

  • брук шийлдс-
  • срамни устни-
  • ревю

„Чувствах се като изнасилена.", сподели актрисата

60-годишната Брук Шийлдс се появи на модно ревю след травмираща корекция на срамните устни - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Синята лагуна“ Брук Шийлдс присъства на модното ревю на Chloé в Париж, съобщи WWD.

60-годишната актриса присъства на ревюто, облечена в бежов минижуп, топ и разкопчан каки тренчкот. Тя допълни визията си с бяла чанта и обувки с щампа. Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а гримът ѝ беше вечерен.


През януари Брук Шийлдс каза пред US Magazine, че лекар е извършил генитална операция без нейно съгласие. Когато навършила 40 години, хирургът предложи намаляване на срамните устни. Холивудската актриса се съгласила, но след процедурата лекарят казал, че е добавил „малък бонус“ - вагинално подмладяване.

„Чувствах се като изнасилена. Нямаше нищо, което да показва нуждата от някаква промяна по мен, особено там“, сподели звездата.

Холивудската актриса се оплака и в книгата си „Брук Шийлдс никога не остарява“ от болка по време на секс поради нежелана пластична хирургия.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гадост и зараза

    5 1 Отговор
    Мъжете нямат такива неща...

    12:17 06.03.2026

  • 2 Оффф ,

    8 0 Отговор
    големи грижи я налегнали с тия устни .

    12:19 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бат Наско

    6 0 Отговор
    Къде са тез устни, аз нищо не видях в таз статия

    Коментиран от #7

    12:20 06.03.2026

  • 5 Има

    5 0 Отговор
    нещо мъжко във физиономията ѝ , а и с тези дебели вежди - съвсем ! Но тя решила долу да се разкрасява .

    12:23 06.03.2026

  • 6 Сигурно

    5 0 Отговор
    Са ударили някой шев и на входа

    12:23 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 явно не си измисля , наистина

    1 0 Отговор
    устните и изглеждат неестествено разпънати , явно от изнасилването

    12:25 06.03.2026

  • 9 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Интересно е защо тази страдалка се е появила на модното ревю 20 години след хирургическото изнасилване...

    12:28 06.03.2026