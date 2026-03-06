60-годишната Брук Шийлдс се появи на модно ревю след травмираща корекция на срамните устни

Звездата от „Синята лагуна“ Брук Шийлдс присъства на модното ревю на Chloé в Париж, съобщи WWD.

60-годишната актриса присъства на ревюто, облечена в бежов минижуп, топ и разкопчан каки тренчкот. Тя допълни визията си с бяла чанта и обувки с щампа. Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а гримът ѝ беше вечерен.

През януари Брук Шийлдс каза пред US Magazine, че лекар е извършил генитална операция без нейно съгласие. Когато навършила 40 години, хирургът предложи намаляване на срамните устни. Холивудската актриса се съгласила, но след процедурата лекарят казал, че е добавил „малък бонус“ - вагинално подмладяване.

„Чувствах се като изнасилена. Нямаше нищо, което да показва нуждата от някаква промяна по мен, особено там“, сподели звездата.

Холивудската актриса се оплака и в книгата си „Брук Шийлдс никога не остарява“ от болка по време на секс поради нежелана пластична хирургия.