Почина Волфганг Хайхел от немската диско група Dschinghis Khan

Почина Волфганг Хайхел от немската диско група Dschinghis Khan

13 Февруари, 2026 19:18 294 1

Смъртта на музиканта „е пълна изненада за неговото семейство, приятели и колеги“

Волфганг Хайхел, един от основателите на немската диско група Dschinghis Khan („Чингис хан“) почина на 75-годишна възраст.

„Волфганг Хайхел, неподражаемият глас и вокалист на германската поп група Dschinghis Khan, почина неочаквано у дома на 20 януари 2026 г. на 75-годишна възраст“, ​​се казва в изявление в Instagram на представители на групата.

В него се отбелязва още, че смъртта на музиканта „е пълна изненада за неговото семейство, приятели и колеги“.

„Със смъртта на Волфганг Хайхел германският културен свят загуби фигура, която остави своя отпечатък извън музикалната индустрия със своята глобална ангажираност и дълбока човечност“, отбелязаха представителите на музиканта.

Според вестник Bild, Хайхел е живял на езерото Констанс. Церемонията по изпращането, според вестника, се е състояла в сряда. Присъствали само близки приятели и семейство.

Dschinghis Khan е сформирана през 1979 г. от музикалния продуцент Ралф Сийгъл в Западна Германия, за да участва в конкурса за песен на Евровизия, където завършват четвърти. Групата печели слава с песните „Dschinghis Khan“, „Moskau“ и „Rocking Son of Dschinghis Khan“. Хайхел е член на оригиналния състав. Освен в Германия, Dschinghis Khan е популярен в СССР, Япония, Австралия и Израел, където са единствените немски изпълнители, оглавявали класациите.

Групата се разпада през 1985 г. и се събира отново 30 години по-късно, но Хайхел напуска отново през 2014 г. След разпадането на групата той остава успешен музикален продуцент и композитор. Работи и по благотворителна дейност и е културен посланик. Монголското правителство назначи Хайхел за официален културен посланик.


    Не беше лошо за диско.

