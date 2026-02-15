Новини
Д-р Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии

Д-р Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии

15 Февруари, 2026 13:47 414 5

По думите на Търман откритието на Буда е, че човешкото щастие е напълно възможно

Д-р Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След трагедията край Петрохан, при която шестима души загинаха на две различни места, в публичното пространство се появиха и версии за религиозен мотив и възможна връзка с будизма. Разследването работи по няколко версии, а паралелно с това се появиха твърдения за връзки между действията на лицата и будисткото учение.

За повече информация по темата потърсихме д-р Робърт Търман – американски будистки автор и академик, изследовател на тибетския будизъм и дългогодишен ученик на Далай Лама, пише bTV. През 1965 г. той става първият американец, ръкоположен за тибетски будистки монах лично от Далай Лама. По-късно се отказва от монашеския сан, за да се ожени и да преподава, но остава отдаден ученик.

По думите на Търман откритието на Буда е, че човешкото щастие е напълно възможно и че човекът е способен да разбере света и да постигне просветление, което води не само до лично щастие, но и до възможност да помага на другите.

Той описва будизма като система на лична практика и морал, ориентирана към състрадание и ненасилие. Според него учението е "по-скоро като лекарско предписание“, насочено към развитие и постигане на пълна свобода, наричана нирвана.

Търман подчертава, че в основата на традицията стоят действията и разбирането, а не подчинението. По думите му преподаването трябва да бъде в полза на ученика, а учителят служи на него, което изключва безусловното следване на един лидер.

На въпрос дали е необходимо човек да живее в изолация, за да се посвети на будизма, той отговаря отрицателно, като отбелязва, че обучението може да бъде по-лесно в по-млада възраст, но не изисква откъсване от живота.

В тибетската традиция "лама“ означава духовен учител и титлата не се получава лесно – изисква дългогодишно обучение, често продължаващо десетилетия. Според Търман в западния контекст терминът често се използва неправилно, което създава риск от злоупотреби. Той предупреждава, че на Запад има случаи на хора, които се представят за гуру и изискват прекомерни финансови средства или лични услуги, което определя като погрешно. По думите му самият Далай Лама съветва учениците при злоупотреба да сигнализират публично.

Търман отбелязва, че лошият учител е този, който не служи на ученика, докато добрият предава знанията си и е готов да признае, когато не знае нещо.

Според него формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии, а е по-широко човешко явление, като напомня за трагедията в Джонстаун и подчертава, че подобни случаи нямат връзка с будизма, индуизма или даоизма.

По отношение на самоубийството той заявява, че будизмът е изключително против него, тъй като според учението душата се преражда и подобно действие се счита за лошо решение.

За децата и възможната принуда Търман посочва, че традиционно човек не може да стане монах преди ранна тийнейджърска възраст и е необходимо разрешение от родителите. Той допълва, че няма задължителни финансови изисквания за практикуване, като са възможни само практични договорености

По думите му в държави, в които будизмът не е широко развит, по-често съществуват неформални групи.

В заключение Търман определя будизма като учение, което възпитава лична отговорност, състрадание и ненасилие и не изисква изолация или сляпо подчинение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Венелино

    0 0 Отговор
    днес не си ли на смяна в OMV?

    13:55 15.02.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Вени, ти си по "по-така" частта от нещата. Дай нещо от тях!😎

    13:56 15.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Всеки престъпник в България вече е будист.Този в Подуяне дето изби семейството си също бил будист.

    13:57 15.02.2026

  • 4 Дориана

    0 0 Отговор
    Много, ясно това беше измислицата на някои хора,които още в началото на разследването умишлено искаха то да тръгне в грешната посока за да се прикрие неудобната истина. Няма как хора, които правят медитации , йога , и практикуват Будизма да са убийци или самоубийци. Случая Петрохан показва , че корупцията и мафията, които са завладели България убива.

    13:57 15.02.2026

  • 5 Да , особено да са като група за

    0 0 Отговор
    поръчки . Следели, тях ги проверили. Зависими непълнолетни имало . Ако там си се самоубиват , то и други ще има . Дали гъбари, дали полицаи или пожарникари. Лабилната психика и безизходицата надделяват . Те и непълнолетни има дето имат връзки. Срам . Имало и нарко лаборатория наблизо. Яли гъби . Подрусвайки се виждали монаси и дракони . Странна работа.

    14:00 15.02.2026