Полицай осъди Google, заснели го гол и публикували СНИМКАТА в Street View

Мъж от Брагадо, Аржентина, спечели дело срещу технологичния гигант Google, след като през 2017 г. бе заснет гол в собствения си двор и образът му се появи в Google Street View. По време на преминаване на автомобила на услугата местният жител стоял напълно разголен и бил заснет в гръб, като лицето му не се разпознава ясно, но видимият адрес позволил бързото му идентифициране сред съгражданите и превърнал мъжа в обект на подигравки.

На първа инстанция съд отхвърли иска му, аргументирайки се, че той сам е допринесъл за ситуацията, разхождайки се гол на открито. В апелативния процес обаче състав на Националната гражданска апелативна камара на Буенос Айрес постанови, че Google е нарушил правото на личния му живот и достойнство. Компанията твърдеше, че оградата на двора е била недостатъчна, но разследването установи, че стената е висока 1,80 метра – височина, гарантираща уединение.

