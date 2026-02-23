Всяка дреха ще има дигитален паспорт от 2027 г.

От лятото на 2027 г. всички текстилни продукти, пуснати на пазара в Европейския съюз, ще бъдат придружени от т.нар. дигитален продуктов паспорт – електронен профил, съдържащ информация за произхода, състава, производствения процес и екологичния отпечатък на всяка дреха. Мярката е част от Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни продукти и влиза в рамката на по-широкия Регламент за екодизайн на устойчиви продукти, приет от европейските институции като инструмент за ограничаване на нарастващите текстилни отпадъци.
По данни на Европейската комисия в ЕС годишно се изхвърлят над 12 милиона тона текстил. Глобалните оценки сочат, че всяка секунда по света се изгаря или депонира количество текстил, еквивалентно на камион с дрехи. Бързата мода, краткият жизнен цикъл на продуктите и практиката част от непродадените колекции да бъдат унищожавани, за да се запази усещането за ограниченост и ексклузивност, са сред основните фактори за тази тенденция.
Дигиталният паспорт има за цел да въведе прозрачност по цялата верига на доставки. Чрез QR код или друг електронен носител, интегриран в етикета, потребителят ще може да получи достъп до информация за използваните материали, въглеродния отпечатък, количеството вода и енергия, вложени в производството, както и насоки за ремонт, повторна употреба и рециклиране. Очаква се системата да улесни и контрола върху спазването на екологичните стандарти, както и борбата с т.нар. „зелен маркетинг“ без реално покритие.
Идеята вече намира отражение и в България. Пловдивска компания разработва технологично решение за дигитални паспорти в текстилния сектор, което позволява проследимост на продукта от фабриката до крайния потребител. Според представители на бранша подобни решения могат да дадат конкурентно предимство на производителите, ориентирани към устойчиви практики, особено на пазари като Швейцария и Обединеното кралство, където регулациите и потребителските очаквания в тази посока са по-напреднали.
Промяната обаче поставя и предизвикателства. Големите международни марки вече инвестират в системи за проследимост и управление на данни, но за малките и средни предприятия разходите за дигитализация, сертификация и адаптиране към новите изисквания могат да се окажат значителни. Според анализи на европейски търговски организации преходът ще изисква както финансови ресурси, така и експертен капацитет за събиране и верифициране на данните по веригата на доставки.
Европейските институции подчертават, че дигиталният паспорт сам по себе си няма да реши проблема с текстилните отпадъци, но може да промени модела на потребление. Чрез по-голяма прозрачност и достъп до информация потребителите ще могат да правят по-информиран избор, а производителите ще бъдат насърчени да проектират по-устойчиви, дълготрайни и подлежащи на рециклиране продукти.
В контекста на глобалната трансформация на модната индустрия – от линейна към кръгова икономика – дигиталният паспорт се очертава като ключов инструмент, който свързва регулацията, технологиите и потребителското поведение. От 2027 г. изборът на дреха в ЕС ще бъде не само въпрос на дизайн и цена, но и на проследима отговорност към околната среда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 колко струва ?
Коментиран от #17
19:03 23.02.2026
2 Боко праните гащи
19:04 23.02.2026
3 Сатана Z
19:04 23.02.2026
4 Гост
19:04 23.02.2026
5 Глупости
19:04 23.02.2026
6 пак пропуск
19:05 23.02.2026
7 Мис Гащи
19:08 23.02.2026
8 Начи,
19:10 23.02.2026
9 Анонимен
Доста "умно" решение, също като това с капачките, които не могат да се отделят от бутилките изцяло.
Коментиран от #22
19:13 23.02.2026
10 Евромарка Тъпота
19:18 23.02.2026
11 Вън Корумпираните
Затова пък, СЪЩИТЕ тия алчни мошеници ПУСКАТ разни араби- ДЮНЕР джии и китайски ресторанти и китайски магазини, които КРАДАТ Заплатите, Работата и Парите на българите в частните фирми.. Та ще трябва да ИЗГОНИУМ всички алчни чиновници на държавна работа и всякакви араби и китайци , за да имаме пари, ние , българите..
19:18 23.02.2026
12 Тежки конспирации
19:26 23.02.2026
13 ?????
19:26 23.02.2026
14 Да ви е.а
19:31 23.02.2026
15 Тему
19:34 23.02.2026
16 ха ха
19:45 23.02.2026
17 123
До коментар #1 от "колко струва ?":Поне 20% повече!
Коментиран от #27, #33
19:50 23.02.2026
18 Европеец
Коментиран от #32
19:51 23.02.2026
19 тез пък
Коментиран от #20
19:56 23.02.2026
20 Георги
До коментар #19 от "тез пък":на никой с нищо, но ако конспиративните теории се окажат истина е логична първа стъпка към личния въглероден отпечатък. След него спирането на достъпа до твоите си пари защото "цапаш" много е въпрос на политическо желание.
20:01 23.02.2026
21 Фют
20:02 23.02.2026
22 Георги
До коментар #9 от "Анонимен":не е същата, тук пише колко въглерод е отделен за продукта включително за транспорта му. Не знам дали ще включат и метана отделен от шивачките.
20:03 23.02.2026
23 ващо ма ми
20:09 23.02.2026
24 Ясно
20:35 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 коко
20:57 23.02.2026
31 Ха Ха
21:19 23.02.2026
32 Хачиман
До коментар #18 от "Европеец":Целта е да се дигнат цените, така че след като видиш нещо което ти хареса или жена ти си хареса нещо да не го купи защото ще платите двойно повече пари. Това е допълнително ДДС за да се спонсорира Украйна и зелените да си измиват ръцете с замърсяването. Дайте да въведем "ВОЕНЕН КОМУНИЗЪМ" за да спрем замърсяването на въздуха и ВСЕЛЕНАТА. Всички да работим като роби за порция храна и кат дрехи. Да няма ресторанти, магазини, заведения, ходели, театри и др. развлечения за хората. Хората само да работят без почивка за да угаждат на господарите си. Цели се модерно робство в 21 век.
21:32 23.02.2026
33 ДалаверкУ ЖипкУв ТулупУв
До коментар #17 от "123":Само еко-данъка ще е толкова , а другото е башка
22:31 23.02.2026