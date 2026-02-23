Новини
Всяка дреха ще има дигитален паспорт от 2027 г.

Всяка дреха ще има дигитален паспорт от 2027 г.

23 Февруари, 2026 19:01

Паспортът на дрехите ще описа произхода, състава и екологичния ѝ отпечатък

Всяка дреха ще има дигитален паспорт от 2027 г. - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева

От лятото на 2027 г. всички текстилни продукти, пуснати на пазара в Европейския съюз, ще бъдат придружени от т.нар. дигитален продуктов паспорт – електронен профил, съдържащ информация за произхода, състава, производствения процес и екологичния отпечатък на всяка дреха. Мярката е част от Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни продукти и влиза в рамката на по-широкия Регламент за екодизайн на устойчиви продукти, приет от европейските институции като инструмент за ограничаване на нарастващите текстилни отпадъци.

По данни на Европейската комисия в ЕС годишно се изхвърлят над 12 милиона тона текстил. Глобалните оценки сочат, че всяка секунда по света се изгаря или депонира количество текстил, еквивалентно на камион с дрехи. Бързата мода, краткият жизнен цикъл на продуктите и практиката част от непродадените колекции да бъдат унищожавани, за да се запази усещането за ограниченост и ексклузивност, са сред основните фактори за тази тенденция.

Всяка дреха ще има дигитален паспорт от 2027 г.

Дигиталният паспорт има за цел да въведе прозрачност по цялата верига на доставки. Чрез QR код или друг електронен носител, интегриран в етикета, потребителят ще може да получи достъп до информация за използваните материали, въглеродния отпечатък, количеството вода и енергия, вложени в производството, както и насоки за ремонт, повторна употреба и рециклиране. Очаква се системата да улесни и контрола върху спазването на екологичните стандарти, както и борбата с т.нар. „зелен маркетинг“ без реално покритие.

Идеята вече намира отражение и в България. Пловдивска компания разработва технологично решение за дигитални паспорти в текстилния сектор, което позволява проследимост на продукта от фабриката до крайния потребител. Според представители на бранша подобни решения могат да дадат конкурентно предимство на производителите, ориентирани към устойчиви практики, особено на пазари като Швейцария и Обединеното кралство, където регулациите и потребителските очаквания в тази посока са по-напреднали.

Промяната обаче поставя и предизвикателства. Големите международни марки вече инвестират в системи за проследимост и управление на данни, но за малките и средни предприятия разходите за дигитализация, сертификация и адаптиране към новите изисквания могат да се окажат значителни. Според анализи на европейски търговски организации преходът ще изисква както финансови ресурси, така и експертен капацитет за събиране и верифициране на данните по веригата на доставки.

Европейските институции подчертават, че дигиталният паспорт сам по себе си няма да реши проблема с текстилните отпадъци, но може да промени модела на потребление. Чрез по-голяма прозрачност и достъп до информация потребителите ще могат да правят по-информиран избор, а производителите ще бъдат насърчени да проектират по-устойчиви, дълготрайни и подлежащи на рециклиране продукти.

В контекста на глобалната трансформация на модната индустрия – от линейна към кръгова икономика – дигиталният паспорт се очертава като ключов инструмент, който свързва регулацията, технологиите и потребителското поведение. От 2027 г. изборът на дреха в ЕС ще бъде не само въпрос на дизайн и цена, но и на проследима отговорност към околната среда.


  колко струва ?

    парцал с паспорт......

    19:03 23.02.2026

  Боко праните гащи

    И аз искам

    19:04 23.02.2026

  Сатана Z

    Райската градина на Борел се превръща в дигитален концлагер.

    19:04 23.02.2026

  Гост

    Поредната бюрократична глупост, която просто ще повиши цената на продуктите, продавани в Европа и ще доубие малките производства. Нищо няма да се промени в положителна посока.

    19:04 23.02.2026

  Глупости

    глупости и пак глупости се бълват в ЕС. Нима Урсула някога се е интересувала от тези неща като си е купувала поредния парцал? Най вероятно не, а защо "дребния даннъкопатец трябва да го интересува?

    19:04 23.02.2026

  пак пропуск

    Веднага някоя евpoгeйcкa комисия да се събере и да издаде наредба, която да регламентира с каква макс. сила трябва да се къса полиетиленовата нишка, която държи етикета, че да не си нарани ръчичките някое дженди!

    19:05 23.02.2026

  Мис Гащи

    Гащите с дигитален етикет ще се продават по 12 в опаковка за всеки месец по едни.

    19:08 23.02.2026

  Начи,

    Край на достъпните дрешки!

    19:10 23.02.2026

  Анонимен

    Тоест същата информация, която досега беше по етикетите под формата на текст , сега ще е код за сканиране и ще може да се прочете само ако мине през приложението в смартфона.

    Доста "умно" решение, също като това с капачките, които не могат да се отделят от бутилките изцяло.

    19:13 23.02.2026

  Евромарка Тъпота

    Качеството същото или много по-лошо, а цената в пъти по-голяма. Колко време трябва на българобунакосът, да разбере, че не е в клуба на богатите, а в клуба на идиотите?

    19:18 23.02.2026

  Вън Корумпираните

    Тия на ДЪРЖАВНА работа, си ВЗИМАТ заплатата , ВСЕКИ месец а и дори са АЛЧНИ и искат постоянно да им я увеличават, дори и да ЛЕЖАТ по цял ден..
    Затова пък, СЪЩИТЕ тия алчни мошеници ПУСКАТ разни араби- ДЮНЕР джии и китайски ресторанти и китайски магазини, които КРАДАТ Заплатите, Работата и Парите на българите в частните фирми.. Та ще трябва да ИЗГОНИУМ всички алчни чиновници на държавна работа и всякакви араби и китайци , за да имаме пари, ние , българите..

    19:18 23.02.2026

  Тежки конспирации

    Днес на дрехата, утре под дрехата.

    19:26 23.02.2026

  ?????

    За това даже Оруел не се е сетил.

    19:26 23.02.2026

  Да ви е.а

    идиотите са като враб4етата само на луната ги няма За сега

    19:31 23.02.2026

  Тему

    и пазарът в Одрин първи ще си купят машинки за пашапорти!!!!

    19:34 23.02.2026

  ха ха

    и чип им сложете за по добро проследяване за правилната употреба на текстила , наистина се видиотяват тия

    19:45 23.02.2026

  123

    До коментар #1 от "колко струва ?":
Поне 20% повече!

    Поне 20% повече!

    19:50 23.02.2026

  Европеец

    Много ми е готино,като пия от шишето капачката да ми бърка в носа! Чудя се дигиталния етикет на гащите къде ще ми бърка!?

    19:51 23.02.2026

  тез пък

    И това с какво помага и на кого? Ама само глупости си смучат от пръстите.

    19:56 23.02.2026

  Георги

    До коментар #19 от "тез пък":

    на никой с нищо, но ако конспиративните теории се окажат истина е логична първа стъпка към личния въглероден отпечатък. След него спирането на достъпа до твоите си пари защото "цапаш" много е въпрос на политическо желание.

    20:01 23.02.2026

  Фют

    Ама те в Швейцария и Великобритания били държали, ама на мен не ми пука за техните критерии, освен ако имам солидни банкови сметки в тези държави.

    20:02 23.02.2026

  Георги

    До коментар #9 от "Анонимен":

    не е същата, тук пише колко въглерод е отделен за продукта включително за транспорта му. Не знам дали ще включат и метана отделен от шивачките.

    20:03 23.02.2026

  ващо ма ми

    нeнoрмално брюкселско сбърканo! какво им е на етикектите с текст за четене от хора бе боклуциии дигитализирани фашизoидни?!

    20:09 23.02.2026

  Ясно

    Целта на ненормалните Урсуляци е да накарат и тия дето уж бяха средна класа да ходят в опърпани съдрани стари дрипи или направо голи. Честит ЕС-цифров рай(х) на висчки глупаци!

    20:35 23.02.2026

  коко

    Да не забравят да пишат колко газ са отделили пръдналите работници,урина и екскременти докато са шили дрехите!Това е много важно за екологията!

    20:57 23.02.2026

  Ха Ха

    Сканирай ме ма Събино, с КЮЕРа!

    21:19 23.02.2026

  Хачиман

    До коментар #18 от "Европеец":

    Целта е да се дигнат цените, така че след като видиш нещо което ти хареса или жена ти си хареса нещо да не го купи защото ще платите двойно повече пари. Това е допълнително ДДС за да се спонсорира Украйна и зелените да си измиват ръцете с замърсяването. Дайте да въведем "ВОЕНЕН КОМУНИЗЪМ" за да спрем замърсяването на въздуха и ВСЕЛЕНАТА. Всички да работим като роби за порция храна и кат дрехи. Да няма ресторанти, магазини, заведения, ходели, театри и др. развлечения за хората. Хората само да работят без почивка за да угаждат на господарите си. Цели се модерно робство в 21 век.

    21:32 23.02.2026

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "123":

    Само еко-данъка ще е толкова , а другото е башка

    22:31 23.02.2026