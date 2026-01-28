Моден скандал: В магазин на Tom Ford предлагали секс услуги на VIP клиентите си

Американската модна индустрия бе разтърсена от сериозни обвинения срещу бутик на Tom Ford в Маями, след като един от най-успешните продавачи в магазина подаде жалба до Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ (EEOC). В документа служителят твърди, че неговият пряк ръководител е предоставял на подбрани VIP клиенти интимни услуги в пробните, изпращал е провокативни снимки и дори е предлагал тройки, когато най-заможните купувачи проявявали интерес към конкуренти в луксозния сегмент.

По данни на Page Six, служителят — ветеран с дългогодишен опит в луксозната търговия — е сред най-високодоходните продавачи в магазина. Най-добрите в бутика печелят над 200 000 долара годишно, а част от големите клиенти получават ексклузивни покани за ревютата на Tom Ford в Милано. Жалбата описва как мениджърката — обществено позната фигура в социалния живот на града — е добавяла свои „допълнителни стимули“ към обслужването на най-преданите купувачи.

Според твърденията тя е поддържала интимни връзки с няколко заможни клиенти, включително режисьор, обозначен в жалбата като „г-н B“. Служителят твърди, че е бил принуждаван да стои „на страж“ по време на интимни срещи в пробните, както и да отвлича вниманието на съпругата на клиента. В документите се съдържат и твърдения, че мениджърката е използвала възможни сексуални отношения като средство за задържане на клиенти, включително ръководител на мултинационална компания, обозначен като „г-н L“, чието годишно възнаграждение надхвърля 10 милиона долара.

Служителят твърди, че възнагражденията и програмата за бонуси в бутика са го принудили да толерира подобни практики от опасения, че отказ би блокирал кариерата му. Той описва и предполагаеми връзки на мениджърката с още трима ключови клиенти, включително адвокат от Палм Бийч.

През октомври миналата година служителят е подал жалба срещу Tom Ford Fashion, която след придобиването на марката през 2023 г. е част от Estée Lauder Companies (сделка на стойност 2,8 млрд. долара). Според жалбата компанията първоначално не е предприела действия след сигналите му, след което е проявила ответни действия, а на по-късен етап се е стигнало до освобождаване на мениджърката.

EEOC е открила разследване, показват публичните регистри, а жалбоподателят е потвърдил твърденията си под наказателна отговорност за неверни данни.

В официално изявление Tom Ford Fashion заявява, че компанията поддържа „работна среда без дискриминация, тормоз и възмездие“ и че вече е извършила вътрешна проверка. „Категорично не сме съгласни с характера на обвиненията и ще ги адресираме чрез съответните правни канали“, посочват от марката.

Опити на Page Six да се свърже с обвиняваната мениджърка са останали без отговор. Представител на „г-н L“ е отрекъл всякаква връзка с изложените твърдения.

Очаква се разследването да продължи през настоящата година, а правни експерти отбелязват, че подобни случаи често завършват с извънсъдебни споразумения или последващи дела за дискриминация и retaliation в трудовите отношения.