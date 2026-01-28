Новини
Моден скандал: В магазин на Tom Ford предлагали секс услуги на VIP клиентите си

28 Януари, 2026

Мениджърката на магазина е добавяла свои „допълнителни стимули“ към обслужването на най-преданите купувачи, твърди бивш служител

Моден скандал: В магазин на Tom Ford предлагали секс услуги на VIP клиентите си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската модна индустрия бе разтърсена от сериозни обвинения срещу бутик на Tom Ford в Маями, след като един от най-успешните продавачи в магазина подаде жалба до Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ (EEOC). В документа служителят твърди, че неговият пряк ръководител е предоставял на подбрани VIP клиенти интимни услуги в пробните, изпращал е провокативни снимки и дори е предлагал тройки, когато най-заможните купувачи проявявали интерес към конкуренти в луксозния сегмент.

По данни на Page Six, служителят — ветеран с дългогодишен опит в луксозната търговия — е сред най-високодоходните продавачи в магазина. Най-добрите в бутика печелят над 200 000 долара годишно, а част от големите клиенти получават ексклузивни покани за ревютата на Tom Ford в Милано. Жалбата описва как мениджърката — обществено позната фигура в социалния живот на града — е добавяла свои „допълнителни стимули“ към обслужването на най-преданите купувачи.

Според твърденията тя е поддържала интимни връзки с няколко заможни клиенти, включително режисьор, обозначен в жалбата като „г-н B“. Служителят твърди, че е бил принуждаван да стои „на страж“ по време на интимни срещи в пробните, както и да отвлича вниманието на съпругата на клиента. В документите се съдържат и твърдения, че мениджърката е използвала възможни сексуални отношения като средство за задържане на клиенти, включително ръководител на мултинационална компания, обозначен като „г-н L“, чието годишно възнаграждение надхвърля 10 милиона долара.

Служителят твърди, че възнагражденията и програмата за бонуси в бутика са го принудили да толерира подобни практики от опасения, че отказ би блокирал кариерата му. Той описва и предполагаеми връзки на мениджърката с още трима ключови клиенти, включително адвокат от Палм Бийч.

През октомври миналата година служителят е подал жалба срещу Tom Ford Fashion, която след придобиването на марката през 2023 г. е част от Estée Lauder Companies (сделка на стойност 2,8 млрд. долара). Според жалбата компанията първоначално не е предприела действия след сигналите му, след което е проявила ответни действия, а на по-късен етап се е стигнало до освобождаване на мениджърката.

EEOC е открила разследване, показват публичните регистри, а жалбоподателят е потвърдил твърденията си под наказателна отговорност за неверни данни.

В официално изявление Tom Ford Fashion заявява, че компанията поддържа „работна среда без дискриминация, тормоз и възмездие“ и че вече е извършила вътрешна проверка. „Категорично не сме съгласни с характера на обвиненията и ще ги адресираме чрез съответните правни канали“, посочват от марката.

Опити на Page Six да се свърже с обвиняваната мениджърка са останали без отговор. Представител на „г-н L“ е отрекъл всякаква връзка с изложените твърдения.

Очаква се разследването да продължи през настоящата година, а правни експерти отбелязват, че подобни случаи често завършват с извънсъдебни споразумения или последващи дела за дискриминация и retaliation в трудовите отношения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цъцъ

    6 0 Отговор
    Клиентът винсги е прав докато не го олабят😅

    17:40 28.01.2026

  • 2 Това си стана основен

    3 1 Отговор
    Бизнес - съдене на богаташи за какво ли не, стига да носи кинти! Бедните нито насилват сексуално, нито дискриминират, нито упражняват домашно насилие…

    17:41 28.01.2026

  • 3 DW смърди

    6 0 Отговор
    Сексът продава...

    17:43 28.01.2026

  • 5 За тази

    3 0 Отговор
    Заплата 200 000 ще правят много неща? Да не са лекари, че да взимат толкова

    17:56 28.01.2026

  • 6 Богатите се мислят за недосегаеми

    2 0 Отговор
    Секс и педофилия на всеки километър. Иначе за какво са крали и събирали тези пари? Нали трябва да се използват за нещо.

    17:59 28.01.2026

  • 7 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Като не вървят артикулите,трябва по-добра реклама🔞🤣

    18:00 28.01.2026

  • 8 Нищо

    0 0 Отговор
    Иновативно! Последно ми върза застрахователна брокерка. А тези с недвижимите имоти спрях да ги броя. И те са живи хора с желание, фризьорки, придавачки, лекарки...

    18:39 28.01.2026