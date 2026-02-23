Изповед и обещание: Прея е по-уязвима от всякога в новата си песен (ВИДЕО)

Тук съм по-уязвима, отколкото си позволявам да бъда обикновено и веселият ми екстериор, който ми е и бронята, е съблечен изцяло, за да разкрие какво бушува в недрата, казва Прея за новата си песен „Еделвайс“.

След като в „Мома“ тя изследва първичната женска сила и свободата да бъдеш себе си, новият ѝ сингъл поема в по-интимна и все така въздействаща посока, разказват от „Орфей мюзик“.

По думите на продуцентите ѝ „Еделвайс“ звучи като изповед и обещание едновременно: „Песента е разказ за израстването, за смелостта да запазиш същността си и за силата да бъдеш уязвим без да губиш от себе си. Вдъхновена от символиката на цветето еделвайс – рядко, красиво и устойчиво, песента говори за онази част от човека, която остава неподвластна на външния натиск“.

„Представях си с какво бих излязла на сцената на „Евровизия“ и за да го облека в музика, събрах един от мечтаните ми екипи - Симо Желязков, Денис Попстоев, Мила Роберт и Тео Хараламбиев, с които създадохме две парчета в студиото. Може, би песента нямаше да съществува, ако не беше в контекста на „Евровизия“. Именно участието ми в селекцията вдъхнови този фюжън и тази епичност в „Еделвайс”. Втората магия, която сътворихме ще чуете в новия ми албум, който нямам търпение да споделя със слушателите напролет“, загатва поп звездата.