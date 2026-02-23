Новини
Любопитно »
Изповед и обещание: Прея е по-уязвима от всякога в новата си песен (ВИДЕО)

Изповед и обещание: Прея е по-уязвима от всякога в новата си песен (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 13:31 725 6

  • прея-
  • нова песен-
  • еделвайс-
  • уязвима-
  • изповед

Певицата споделя, че в новата си песен "Еделвайс" си е позволила да бъде по-уязвима от обикновено

Изповед и обещание: Прея е по-уязвима от всякога в новата си песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тук съм по-уязвима, отколкото си позволявам да бъда обикновено и веселият ми екстериор, който ми е и бронята, е съблечен изцяло, за да разкрие какво бушува в недрата, казва Прея за новата си песен „Еделвайс“.

След като в „Мома“ тя изследва първичната женска сила и свободата да бъдеш себе си, новият ѝ сингъл поема в по-интимна и все така въздействаща посока, разказват от „Орфей мюзик“.

По думите на продуцентите ѝ „Еделвайс“ звучи като изповед и обещание едновременно: „Песента е разказ за израстването, за смелостта да запазиш същността си и за силата да бъдеш уязвим без да губиш от себе си. Вдъхновена от символиката на цветето еделвайс – рядко, красиво и устойчиво, песента говори за онази част от човека, която остава неподвластна на външния натиск“.

„Представях си с какво бих излязла на сцената на „Евровизия“ и за да го облека в музика, събрах един от мечтаните ми екипи - Симо Желязков, Денис Попстоев, Мила Роберт и Тео Хараламбиев, с които създадохме две парчета в студиото. Може, би песента нямаше да съществува, ако не беше в контекста на „Евровизия“. Именно участието ми в селекцията вдъхнови този фюжън и тази епичност в „Еделвайс”. Втората магия, която сътворихме ще чуете в новия ми албум, който нямам търпение да споделя със слушателите напролет“, загатва поп звездата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    8 0 Отговор
    Уязвима ли е, обяздима ли е, вдигам ръка и казвам - няма да я яздя аз ! Хау !!!

    13:34 23.02.2026

  • 2 Абе

    11 0 Отговор
    От години не съм попадал на свястна българска песен и тенденцията продължава...

    13:40 23.02.2026

  • 3 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Малииий какоФ ман.ал !

    14:26 23.02.2026

  • 4 ЧАРЛЗ ДАРВИН

    1 0 Отговор
    ПРАВ. СЪМ. БИЛ!

    15:17 23.02.2026

  • 5 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Коя е тая?

    16:42 23.02.2026

  • 6 ами,

    0 0 Отговор
    Ето Прея не блее чалгария обаче гласа и все едно трион реже дърво в дъскорезница.Ми не,тембър не гали ли слуха ми не е за мен.Не ми допада.

    17:51 23.02.2026