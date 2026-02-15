Аня Пенчева просълзи Мон Дьо с болезнената си изповед

Аня Пенчева просълзи Мариян Станков - Мон Дьо с болезнена и откровена изповед за компромисите, битките и болката в личния си живот. Актрисата проговори за трудния път към майчинството и за раните, които малцина познават, пише bgdnes.bg

„Правила съм много компромиси и не се гордея с това", призна тя.

С особена емоция Пенчева разказа за най-голямата си битка – тази да стане майка.

„Битка и болка! То и майчинството ми беше битка и болка. Упрекваха ме дълго време, че съм демонстрирала това майчинство, без да знаят през колко мъка съм минала", сподели тя през сълзи в ефира на "Събуди се" по NOVA.

Думите ѝ станаха още по-силни, когато върна лентата назад:

„Когато си на 20 и ти кажат, че не можеш да бъдеш майка, когато победиш диагнози и лекари и когато отидеш в театъра и директорът ти вдига блузата да види дали наистина ще си бременна, как да не се разстроиш!"

Актрисата призна, че именно затова винаги е демонстрирала толкова открито любовта си към децата си – защото зад нея стои борба, за която малцина са знаели.

„Много неща съм получавала в живота. И това, че не трупам злоба, а искам да помагам и вярвам в хората и чудеса – направила съм го от желание да помагам", допълни тя.

В края на разговора Аня Пенчева бе категорична:

„Майчинството е най-голямата титла, която заслужавам."

Думи, които оставиха студиото притихнало - а Мон Дьо видимо просълзен.