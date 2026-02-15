Новини
„Когато си на 20 и ти кажат, че не можеш да бъдеш майка, когато победиш диагнози и лекари и когато отидеш в театъра и директорът ти вдига блузата да види дали наистина ще си бременна, как да не се разстроиш!", сподели актрисата

Аня Пенчева просълзи Мон Дьо с болезнената си изповед - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Аня Пенчева просълзи Мариян Станков - Мон Дьо с болезнена и откровена изповед за компромисите, битките и болката в личния си живот. Актрисата проговори за трудния път към майчинството и за раните, които малцина познават, пише bgdnes.bg

„Правила съм много компромиси и не се гордея с това", призна тя.

С особена емоция Пенчева разказа за най-голямата си битка – тази да стане майка.

„Битка и болка! То и майчинството ми беше битка и болка. Упрекваха ме дълго време, че съм демонстрирала това майчинство, без да знаят през колко мъка съм минала", сподели тя през сълзи в ефира на "Събуди се" по NOVA.


Думите ѝ станаха още по-силни, когато върна лентата назад:

„Когато си на 20 и ти кажат, че не можеш да бъдеш майка, когато победиш диагнози и лекари и когато отидеш в театъра и директорът ти вдига блузата да види дали наистина ще си бременна, как да не се разстроиш!"

Актрисата призна, че именно затова винаги е демонстрирала толкова открито любовта си към децата си – защото зад нея стои борба, за която малцина са знаели.

„Много неща съм получавала в живота. И това, че не трупам злоба, а искам да помагам и вярвам в хората и чудеса – направила съм го от желание да помагам", допълни тя.

В края на разговора Аня Пенчева бе категорична:

„Майчинството е най-голямата титла, която заслужавам."

Думи, които оставиха студиото притихнало - а Мон Дьо видимо просълзен.


  • 1 Ма то сълзи

    17 2 Отговор
    Не ми останаха! Вече не знам за кого по- напред да плача?!

    Коментиран от #3, #11

    16:18 15.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    16 3 Отговор
    Гранде бок улуци...

    16:23 15.02.2026

  • 3 Данъкоплатец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ма то сълзи":

    Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Дори да няма двойно гражданство,
    Пламен Статев е
    работил до 2012-та година в Холивуд
    за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    16:26 15.02.2026

  • 4 Присмехулник

    9 1 Отговор
    Ами тя можеше да просълзи и Кондя със същия успех.

    16:26 15.02.2026

  • 5 Ей,кво нещо!

    18 2 Отговор
    Сълзи и с0п0ли, но парадираше с връзки и контакти, че е кvрвата на Републиката , сега да не търси съчувствие или съжаление. Дори при бай Тошо нямаше някоя,която да има привилегиите на Пенчева.

    16:26 15.02.2026

  • 6 Айгедотор

    8 1 Отговор
    Просълзил му е а... а, на това п... л!

    16:27 15.02.2026

  • 7 Деси от лом

    8 1 Отговор
    Ма той взема ли го на ауспуха

    16:27 15.02.2026

  • 8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    9 2 Отговор
    Ако Мондьо не беше от нашите,можеше и да я успокои.

    16:28 15.02.2026

  • 9 Див селянин

    9 2 Отговор
    Добро момиче, аз и пея,тя ми свuрu.

    Коментиран от #21

    16:28 15.02.2026

  • 11 Крокодил

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ма то сълзи":

    За Зельо !

    16:31 15.02.2026

  • 12 Въпрос

    1 2 Отговор
    Кво е това “Мон Дьо” ???

    Коментиран от #14, #19

    16:33 15.02.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Не знам що така, ама ич ми не дреме вече. Виж, като по-млада ставаше. То тя само себе си играеше, де.

    16:39 15.02.2026

  • 14 Ловец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Кондьо е, печатна грешка.

    16:40 15.02.2026

  • 16 Коки

    5 0 Отговор
    Колко пари е на лепила по лицето си! За съжаление не прилича на себе си!

    16:41 15.02.2026

  • 17 по машка

    5 0 Отговор
    пърпоретина

    16:42 15.02.2026

  • 18 Хмм

    2 0 Отговор
    когато мине суетата на годините, човек осъзнава, кое е истински важното

    16:51 15.02.2026

  • 19 Коуега

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Пе де раст по европейски.

    16:53 15.02.2026

  • 20 Готвача

    4 0 Отговор
    Га яде...🥒...нИ рива

    16:55 15.02.2026

  • 21 Ти ли бе

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Див селянин":

    Еерасино?

    Коментиран от #22

    17:04 15.02.2026

  • 22 Див селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ти ли бе":

    Я я.

    17:29 15.02.2026