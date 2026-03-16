5 съвета към всички, които мечтаят за авторска козметика

16 Март, 2026 12:42

Ани Кирилова, създател на Pandea BEAUTY, разказва за пътя към създаването на бранда и дава съвети на всички, които тепърва мислят да създадат своя авторска марка козметика

Аз съм Ани Кирилова, създател на Pandea BEAUTY – българска марка козметика, родена от голяма любов към кожата и още по‑голяма взискателност към всичко, което слагаме върху нея. Когато стартирахме през 2022 г. с идеята за „луксозна, но достъпна“ козметика, нямах готова рецепта за успех – имах само визия: продукти, които истински работят, с натурални съставки и формули, които уважават кожата.

Днес Pandea BEAUTY е разпознаваем бранд с крем и серум за лице, които печелят все повече лоялни клиенти и много лични истории – за върната хидратация, по‑спокоен тен, по‑уверени жени. С новия почистващ гел за лице на бранда разширяваме присъствието си онлайн и офлайн. С усмивка виждам как Pandea се превръща в малка общност, а не просто в козметика.

Искам да ви разкажа накратко къде сме днес – и да оставя 5 честни съвета на всички, които тепърва мислят да създадат своя авторска марка козметика.

Докъде стигна Pandea BEAUTY

Когато започвах, знаех, че няма как да „измисля“ козметика на масата в кухнята – нужна е научна основа, лаборатории, технолози, дерматолози. Вложих много време в разработка: исках продукти за хидратация, изравняване на тена и подкрепа на бариерната функция на кожата, подходящи дори за чувствителни лица.

Затова базирахме формулите на съставки като центела азиатика – „билката на красотата“, която подпомага регенерацията и еластичността на кожата, пантенол за успокояване и хидратация и хиалуронова киселина за „напомпване“ и комфорт. Добавихме активи за по‑равномерен тен и контрол на себума, защото реалните кожи са смесени, чувствителни, с несъвършенства – не перфектни филтри.

Днес вече имаме:

  • онлайн магазин, от който изпращаме поръчки в цяла България;
  • активна общност във Facebook, Instagram и TikTok, където показваме не само продукти, а реална грижа за кожата;
  • клиенти, които се връщат – най‑голямото признание за всяка марка.

Бързият старт на третия продукт, партньорства с локации за събития и магазини, статии и интервюта в медии – всичко това е знак, че брандът вече „диша сам“. Но пътят до тук беше дълъг, емоционален и съвсем не лесен.

5 съвета за всеки, който иска да прави авторска козметика

1. Започни от проблема, не от „модната“ съставка

Хубаво е да обичаш хиалурон, центела или ниацинамид, но най‑напред си задай въпроса: „Кой конкретен проблем решава моят продукт и за кого?“ При Pandea Beauty тръгнах от оплакванията на моите приятелки - дехидратирана, чувствителна кожа, пигментации, нарушена бариера.

Когато формулираш ясно проблема, решенията идват по‑логично: избираш решенията, които работят за тази кожа, а не просто „модерни“ съставки за етикета. Това се усеща от клиента – и в резултатите, и в комуникацията.

2. Работи с професионалисти, а не „на доверие“

Козметиката е химия, биология, дерматология и регулации в едно – тук няма място за „направих си кремче“. Намери лаборатории, технолози, регулаторни консултанти, които имат опит в козметиката и са готови да ти задават трудни въпроси: „Тази концентрация безопасна ли е?“, „Имаш ли данни за съвместимост?“, „Какво обещаваш в маркетирането и можеш ли да го защитиш?“.

При нас процесът включваше формула, тестове за стабилност, микробиология, етикетиране по регламент, досиета – нещата, които никой не вижда в Instagram, но те правят марката реална и устойчива.

3. Брандът е повече от опаковка и бюджет за спонсорирана публикация

Да, красивата кутия хваща окото, но ако зад нея няма история, ценности и личност, брандът остава „още една марка на пазара“. Pandea BEAUTY е моята гледна точка за хармония между дух, ум и тяло – и това се вижда в посланията, събитията, начина, по който говорим на хората.

Помисли си:

  • Защо точно ти създаваш тази козметика?
  • Какво вярваш за кожата, за стареенето, за редовната грижа?
  • Как искаш да се чувстват хората, когато използват продуктите ти?

Ако успееш да отговориш честно, ще ти е много по‑лесно да взимаш решения – от визуална идентичност до тон на комуникация.

4. Подготви се психически за обратна връзка – и добра, и критична

Едно е да харесваш собствената си формула, друго е да я пуснеш в реалния свят. Ще има хора, които ще се влюбят в продукта ти и ще ти пишат хубави неща – това окрилява. Ще има и такива, на които няма да подейства така, както си очаквала, или които ще са по‑критични към текстура, аромат, резултат.

Важното е:

  • да не приемаш конструктивната критика лично;
  • да имаш процес – да събираш системно обратната връзка, да търсиш закономерности и, ако е нужно, да подобряваш формула, опаковка или инструкции за ползване;
  • да отговаряш с уважение, дори когато ти е трудно.

Това изгражда доверие и показва, че стоиш зад марката си и след продажбата.

5. Мисли дългосрочно: една формула, много години

В козметиката е много изкушаващо да пускаш „нов продукт всеки месец“, но реално най‑силните брандове се градят върху няколко стабилни формули, които живеят с години. При Pandea взискателността към формулите значи, че не се хвърляме да „бълваме“ нови серии, а подготвяме внимателно следващия продукт така, че да е логично продължение на първите два.

Съветът ми:

  • не започвай да разработваш нов продукт, ако първите ти не са намерили своето място и аудитория;
  • инвестирай в образоване на клиента – покажи му как, кога и с какво да комбинира твоя продукт, вместо просто да го „подменяш“ с нов;
  • мисли за устойчивост – опаковки, наличности, логистика, регулаторни изисквания в други пазари, ако мислиш за износ.

Ако имаш в себе си мечтата за собствена марка козметика – не я заглушавай. Подготви се, учи, заобиколи се с професионалисти и си позволи да вървиш бавно, но честно. Pandea BEAUTY е моето доказателство, че когато вложиш сърце, разум и малко инат, една идея може да стане реалност, която докосва хиляди лица – и хората зад тях.


Подобни новини


