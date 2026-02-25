ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите: Влизаме в тази кампания със спокойствие и самочувствие

Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.
"Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори, в която сме в последните години, със спокойствие и със самочувствие", заяви бившият премиер и настоящ депутат Росен Желязков, който заедно с народните представители Делян Добрев и Румен Христов (председател на СДС) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов внесоха документи за регистрация на коалицията ГЕРБ-СДС в ЦИК. Със спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали, и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна година и за българската икономика, и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, така, както ги предначертахме още през януари миналата година, добави Желязков.
Както са казали консулите в древен Рим – "направих, каквото можах, който може, да направи повече", заяви бившият премиер. В тази кампания не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, ние ще чертаем и градежа, който предстои да се прави в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено и по отношение на доверието на международните институции, и по отношение на възможностите пред българската икономика, и по отношение на увеличаване на конкурентоспособността, и по отношение на ангажиментите към партньорствата и съюзите, в които участваме, каза Желязков.
Той посочи, че коалиция ГЕРБ-СДС за пореден път ще се яви в този формат на изборите и ще се борят за най-добрия резултат. Внесохме 9999 подписа, това е една малка част от 43 000 подписа, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев, каза Желязков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
14:54 25.02.2026
2 9689
Коментиран от #18
14:56 25.02.2026
3 Чичо Румен
14:56 25.02.2026
4 Борисов и ГЕРБ
Коментиран от #6, #9, #16
14:58 25.02.2026
5 ГЕРБ
15:01 25.02.2026
6 Като
До коментар #4 от "Борисов и ГЕРБ":при победата на ИТН !
15:03 25.02.2026
7 Бодьо Глимид
15:04 25.02.2026
8 Оптимист
15:06 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дано
Коментиран от #13, #45
15:11 25.02.2026
11 истина е
Коментиран от #15, #32
15:12 25.02.2026
12 Така е
Коментиран от #14
15:12 25.02.2026
13 Промяна
До коментар #10 от "Дано":УСПЕХ НА ГЕРБ НАЙ ДЕМОКРАТИЧНАТА ДОСЕГА И НА БОРИСОВ НАЙ ДОБРИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА УСПЕХ
15:12 25.02.2026
14 Промяна
До коментар #12 от "Така е":12 ПЛАТЕН МРАЗЕЩ СИ ХАХАХАХАХАХАХА КОЛКО ПОЛУЧАВАШ И ЗАЩО НЕ РАБОТИШ ЛЪЖЕЦО
15:13 25.02.2026
15 Промяна
До коментар #11 от "истина е":АМА ТИ ГЛЕДАЙ ДА НЕ СЕ ОЗОВЕШ ТАМ КЪДЕТО ТИ Е МЯСТОТО ЗА ПЛАТЕНИ ГЛАСЖВЕ ТУК ЕЪВРЕМЕ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
15:14 25.02.2026
16 Промяна
До коментар #4 от "Борисов и ГЕРБ":ХАХАХАХАХА ПО ПОЛЕКА ЧЕ ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ ОТ ЖЛЪЧ КОЯТО СЕЕШ ТУК
Коментиран от #20
15:16 25.02.2026
17 Смешник
15:16 25.02.2026
18 Промяна
До коментар #2 от "9689":2 АМА ТИ СИ ИЗМАМНИК КЛЕВЕТНИК БЕЗДЕЛНИК
15:17 25.02.2026
19 За измяна на Родината и грабеж
Коментиран от #29
15:19 25.02.2026
20 Самите гербаджии
До коментар #16 от "Промяна":са ядосани на Боци и ще го накажат.
И ГЕРБ покрай него.
Коментиран от #24
15:20 25.02.2026
21 ГРОБ
ИСТОРИЯ СТЕ ВЕЧЕ.
15:20 25.02.2026
22 Промяна
15:20 25.02.2026
23 ГЕРБ ново начало
15:21 25.02.2026
24 Промяна
До коментар #20 от "Самите гербаджии":РАДЕВ ИЗ ЗАСАДА ИЗЛИЗА РАДЕВ СЕ ЗАБЛУЖДАВА ЧЕ КАТО ТЕ КРИЕ И ПУСКА НАПРЕД ПЕТРОХАНЦИ ДА МУ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ ЩЕ МУ МИНЕ НОМЕРЪТ ХАХАХАХА ТО ОСВЕН С ОМРАЗА ЗАКЛИНАНИЯ ЛЪЖИ ТЕРОР КАКВО ДРУГО А АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ И ДОКОГА ТАКА С НАСИЛИЕ
15:21 25.02.2026
25 Барселона
15:22 25.02.2026
26 Промяна
15:23 25.02.2026
27 Гербавите
15:23 25.02.2026
28 Тома
Коментиран от #30
15:24 25.02.2026
29 Промяна
До коментар #19 от "За измяна на Родината и грабеж":ПЪРВООТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ТАКИВА ПО САЙТОВЕТЕ КУПУВАЧИ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ЧЕСТНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАХЕНЯЦИТЕ ПЪРВО ОТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ИМА ДОСТА ТАКИВА
Коментиран от #33
15:24 25.02.2026
30 Промяна
До коментар #28 от "Тома":ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ПЛАТЕНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ ИЗМАМНИК НЕ МИСЛИ ЗА ДРУГИТЕ
15:26 25.02.2026
31 Вълк единак
15:26 25.02.2026
32 Промяна
До коментар #11 от "истина е":ПЪРВООТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ТАКИВА ПО САЙТОВЕТЕ КУПУВАЧИ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ЧЕСТНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАХЕНЯЦИТЕ ПЪРВО ОТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ИМА ДОСТА ТАКИВА
15:28 25.02.2026
33 Не позна
До коментар #29 от "Промяна":Мянчо, стар ти е бобът за гадаене! Пипкавите шарлатани са последните, за които бих писал, ако бях троляга. Не, това е мнението на мнозинството, но ще го чуете, когато паднете от власт. Дали и "влизането" ще стане, зависи от победителите и от страхливците.
Коментиран от #37, #38
15:30 25.02.2026
34 Гост
15:34 25.02.2026
35 Нагляри
15:34 25.02.2026
36 Тези
Тогава окрадения народ ще си отдъхне.
15:36 25.02.2026
37 Промяна
До коментар #33 от "Не позна":ГЕРБ от 5 години не са във властта Радев и шарлатаните управляват от 5 години насам Отдавна ГЕРБ не управляват събуди се
15:44 25.02.2026
38 Промяна
До коментар #33 от "Не позна":И на кое викаш мнозинство че не разбрах Омразата клеветите разделението правят богати едни а такива като теб къде са А метежите ги организираха червените олигарси и назначиха Гюро това е
15:47 25.02.2026
39 Да си умреш от майтап!
16:02 25.02.2026
40 Леле
16:03 25.02.2026
41 Нелс
16:16 25.02.2026
42 Шиши
16:22 25.02.2026
43 Шиши
16:23 25.02.2026
44 Лошо е,когато крадците и
16:32 25.02.2026
45 Ти да видиш
До коментар #10 от "Дано":Дано се осъзнаят и да не гласуват за "партиеца", който ще връща държавата на... олигарсите - Бобоци, Баневци, Черепи, Герговци и др. подобни "чисти и святи бизнесмени".
16:43 25.02.2026