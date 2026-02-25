ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите: Влизаме в тази кампания със спокойствие и самочувствие

Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

"Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори, в която сме в последните години, със спокойствие и със самочувствие", заяви бившият премиер и настоящ депутат Росен Желязков, който заедно с народните представители Делян Добрев и Румен Христов (председател на СДС) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов внесоха документи за регистрация на коалицията ГЕРБ-СДС в ЦИК. Със спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали, и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна година и за българската икономика, и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, така, както ги предначертахме още през януари миналата година, добави Желязков.

Както са казали консулите в древен Рим – "направих, каквото можах, който може, да направи повече", заяви бившият премиер. В тази кампания не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, ние ще чертаем и градежа, който предстои да се прави в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено и по отношение на доверието на международните институции, и по отношение на възможностите пред българската икономика, и по отношение на увеличаване на конкурентоспособността, и по отношение на ангажиментите към партньорствата и съюзите, в които участваме, каза Желязков.

Той посочи, че коалиция ГЕРБ-СДС за пореден път ще се яви в този формат на изборите и ще се борят за най-добрия резултат. Внесохме 9999 подписа, това е една малка част от 43 000 подписа, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев, каза Желязков.