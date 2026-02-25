Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите: Влизаме в тази кампания със спокойствие и самочувствие

25 Февруари, 2026 14:52 856 45

  • герб-сдс-
  • избори-
  • подписи

Внесохме 9999 подписа, това е една малка част от 43 000 подписа, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев, каза Желязков

ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите: Влизаме в тази кампания със спокойствие и самочувствие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Коалиция ГЕРБ-СДС внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

"Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори, в която сме в последните години, със спокойствие и със самочувствие", заяви бившият премиер и настоящ депутат Росен Желязков, който заедно с народните представители Делян Добрев и Румен Христов (председател на СДС) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов внесоха документи за регистрация на коалицията ГЕРБ-СДС в ЦИК. Със спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали, и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна година и за българската икономика, и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, така, както ги предначертахме още през януари миналата година, добави Желязков.

Както са казали консулите в древен Рим – "направих, каквото можах, който може, да направи повече", заяви бившият премиер. В тази кампания не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, ние ще чертаем и градежа, който предстои да се прави в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено и по отношение на доверието на международните институции, и по отношение на възможностите пред българската икономика, и по отношение на увеличаване на конкурентоспособността, и по отношение на ангажиментите към партньорствата и съюзите, в които участваме, каза Желязков.

Той посочи, че коалиция ГЕРБ-СДС за пореден път ще се яви в този формат на изборите и ще се борят за най-добрия резултат. Внесохме 9999 подписа, това е една малка част от 43 000 подписа, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев, каза Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    30 4 Отговор
    Борим се за първото място, отзад на пред.

    14:54 25.02.2026

  • 2 9689

    31 4 Отговор
    Начело с костинбродския измамник.

    Коментиран от #18

    14:56 25.02.2026

  • 3 Чичо Румен

    13 4 Отговор
    кога?

    14:56 25.02.2026

  • 4 Борисов и ГЕРБ

    37 3 Отговор
    заслужено ще претърпят срив на изборите.

    Коментиран от #6, #9, #16

    14:58 25.02.2026

  • 5 ГЕРБ

    5 25 Отговор
    Форевър!

    15:01 25.02.2026

  • 6 Като

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Борисов и ГЕРБ":

    при победата на ИТН !

    15:03 25.02.2026

  • 7 Бодьо Глимид

    6 0 Отговор
    Само Интер !

    15:04 25.02.2026

  • 8 Оптимист

    5 12 Отговор
    😎Чрез последователната разумна фискална политика на ГЕРБ, днес няма валутен борд, който да реанимира лева, а в джоба стойността на евраците не зависи нито от лево-десните харвардски експерименти, нито от московските девето майски инструкции за референдум и за спешна оставка с цел за превземане изпълнителната власт.😎

    15:06 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дано

    24 2 Отговор
    Партията на грабежа се регистрира ! Дано хората се осъзнаят и не гласуват за тях !

    Коментиран от #13, #45

    15:11 25.02.2026

  • 11 истина е

    23 2 Отговор
    Идва времето да влизате с вериги на краката и белезници на ръцете в затвора ,защото там ви е мястото още от преди 15 год. !!

    Коментиран от #15, #32

    15:12 25.02.2026

  • 12 Така е

    22 2 Отговор
    Гробокопачите на България !

    Коментиран от #14

    15:12 25.02.2026

  • 13 Промяна

    3 21 Отговор

    До коментар #10 от "Дано":

    УСПЕХ НА ГЕРБ НАЙ ДЕМОКРАТИЧНАТА ДОСЕГА И НА БОРИСОВ НАЙ ДОБРИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА УСПЕХ

    15:12 25.02.2026

  • 14 Промяна

    2 11 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    12 ПЛАТЕН МРАЗЕЩ СИ ХАХАХАХАХАХАХА КОЛКО ПОЛУЧАВАШ И ЗАЩО НЕ РАБОТИШ ЛЪЖЕЦО

    15:13 25.02.2026

  • 15 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "истина е":

    АМА ТИ ГЛЕДАЙ ДА НЕ СЕ ОЗОВЕШ ТАМ КЪДЕТО ТИ Е МЯСТОТО ЗА ПЛАТЕНИ ГЛАСЖВЕ ТУК ЕЪВРЕМЕ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    15:14 25.02.2026

  • 16 Промяна

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Борисов и ГЕРБ":

    ХАХАХАХАХА ПО ПОЛЕКА ЧЕ ЩЕ СЕ ЗАДАВИШ ОТ ЖЛЪЧ КОЯТО СЕЕШ ТУК

    Коментиран от #20

    15:16 25.02.2026

  • 17 Смешник

    5 4 Отговор
    Тиквата се регистрира а кога ще се регистрира Радев Сигурно на трети март

    15:16 25.02.2026

  • 18 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "9689":

    2 АМА ТИ СИ ИЗМАМНИК КЛЕВЕТНИК БЕЗДЕЛНИК

    15:17 25.02.2026

  • 19 За измяна на Родината и грабеж

    14 1 Отговор
    "Влизаме" е много добро начало за бъдещето на ГЕРБ, но краят трябва да е "в затвора"!

    Коментиран от #29

    15:19 25.02.2026

  • 20 Самите гербаджии

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    са ядосани на Боци и ще го накажат.
    И ГЕРБ покрай него.

    Коментиран от #24

    15:20 25.02.2026

  • 21 ГРОБ

    13 1 Отговор
    БОК, ЛУ, ЦИ,
    ИСТОРИЯ СТЕ ВЕЧЕ.

    15:20 25.02.2026

  • 22 Промяна

    1 9 Отговор
    РАДЕВ ИЗ ЗАСАДА ИЗЛИЗА РАДЕВ СЕ ЗАБЛУЖДАВА ЧЕ КАТО ТЕ КРИЕ И ПУСКА НАПРЕД ПЕТРОХАНЦИ ДА МУ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ ЩЕ МУ МИНЕ НОМЕРЪТ ХАХАХАХА ТО ОСВЕН С ОМРАЗА ЗАКЛИНАНИЯ ЛЪЖИ ТЕРОР КАКВО ДРУГО А АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ И ДОКОГА ТАКА С НАСИЛИЕ

    15:20 25.02.2026

  • 23 ГЕРБ ново начало

    10 1 Отговор
    Машала

    15:21 25.02.2026

  • 24 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "Самите гербаджии":

    РАДЕВ ИЗ ЗАСАДА ИЗЛИЗА РАДЕВ СЕ ЗАБЛУЖДАВА ЧЕ КАТО ТЕ КРИЕ И ПУСКА НАПРЕД ПЕТРОХАНЦИ ДА МУ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ ЩЕ МУ МИНЕ НОМЕРЪТ ХАХАХАХА ТО ОСВЕН С ОМРАЗА ЗАКЛИНАНИЯ ЛЪЖИ ТЕРОР КАКВО ДРУГО А АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ И ДОКОГА ТАКА С НАСИЛИЕ

    15:21 25.02.2026

  • 25 Барселона

    9 1 Отговор
    Пунта Мара

    15:22 25.02.2026

  • 26 Промяна

    1 11 Отговор
    700 К СА ЗАД БОРИСОВ И ГЕРБ ДА ЗНАЕТЕ УСПЕХ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    15:23 25.02.2026

  • 27 Гербавите

    14 1 Отговор
    са вредни за България. Заслужават си лидера, всеки знае какво нещо е тиквуна.

    15:23 25.02.2026

  • 28 Тома

    13 1 Отговор
    На снимката виждам общо минимум 40 години лишаване от свобода на четиримата измамници от шайката

    Коментиран от #30

    15:24 25.02.2026

  • 29 Промяна

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "За измяна на Родината и грабеж":

    ПЪРВООТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ТАКИВА ПО САЙТОВЕТЕ КУПУВАЧИ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ЧЕСТНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАХЕНЯЦИТЕ ПЪРВО ОТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ИМА ДОСТА ТАКИВА

    Коментиран от #33

    15:24 25.02.2026

  • 30 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ПЛАТЕНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ ИЗМАМНИК НЕ МИСЛИ ЗА ДРУГИТЕ

    15:26 25.02.2026

  • 31 Вълк единак

    11 1 Отговор
    Готови за Белене!

    15:26 25.02.2026

  • 32 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "истина е":

    ПЪРВООТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ТАКИВА ПО САЙТОВЕТЕ КУПУВАЧИ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ЧЕСТНИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАХЕНЯЦИТЕ ПЪРВО ОТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНАТ ИМА ДОСТА ТАКИВА

    15:28 25.02.2026

  • 33 Не позна

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Мянчо, стар ти е бобът за гадаене! Пипкавите шарлатани са последните, за които бих писал, ако бях троляга. Не, това е мнението на мнозинството, но ще го чуете, когато паднете от власт. Дали и "влизането" ще стане, зависи от победителите и от страхливците.

    Коментиран от #37, #38

    15:30 25.02.2026

  • 34 Гост

    9 1 Отговор
    Самочувствие на най-големите крадци, далавераджии, схемаджии и съсипници на народ и държава.

    15:34 25.02.2026

  • 35 Нагляри

    5 1 Отговор
    От кога оставката е постижение .

    15:34 25.02.2026

  • 36 Тези

    6 1 Отговор
    от фотоса трябва да се натикат заедно в една тясна килия с едно легло и там да прекарат дните си.
    Тогава окрадения народ ще си отдъхне.

    15:36 25.02.2026

  • 37 Промяна

    1 10 Отговор

    До коментар #33 от "Не позна":

    ГЕРБ от 5 години не са във властта Радев и шарлатаните управляват от 5 години насам Отдавна ГЕРБ не управляват събуди се

    15:44 25.02.2026

  • 38 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "Не позна":

    И на кое викаш мнозинство че не разбрах Омразата клеветите разделението правят богати едни а такива като теб къде са А метежите ги организираха червените олигарси и назначиха Гюро това е

    15:47 25.02.2026

  • 39 Да си умреш от майтап!

    7 1 Отговор
    Какво "споокйствие", какво "самочувствие", какви пет лева бе, марионетко делянпеевска, дето ти викат Хаяшито?! Понеже сте много "спокойни" ли СИКаджийският ви главатар и престъпник от подземния свят вчера в Стара Загора крещеше като изоглаевн, лъжеше най-безогледно и нагло и се хвалеше като циганин на сватба с откраднат костюм? Затова ли хасковското нищожество Доабревия Делян, дето беше назначил цялата си рода на сладки служби в общината и осигури на фирмите й милиони от евпорейски програми, сега гледа гузно и мълчи като з.....к? Я му кажи да вземе да се обръсне, че съвсем мяза на орантутан! (да ме прощават приматите)! А ониз булгаски "вечен" кмет, за коготно от "Бивол" бяха изнесли потресаващи факти и доказателства, че е трафикант, престъпник и крадец на милиоин?! Да ви има човек "спокойствието" и "самочувствието" бе, Джелязков Хаячито! Направо сте се напикали от страх!

    16:02 25.02.2026

  • 40 Леле

    5 1 Отговор
    Как няма да влизате със спокойствие като до последния ден крадахте държавата като невидели.Роско Водопада ще отпуска 100 милиона за мантинели????????Всичките крадци ясно си показаха мутрите като гласуваха против ветото на Илиана Йотова.Брутални крадци !

    16:03 25.02.2026

  • 41 Нелс

    4 1 Отговор
    Как няма да сте спокойни,като Тиквата ви прави на 5 стотинки и нямал да се махне като ваш вожд.Щял да ергенува злодея.Но зад гърба си напълнихте гушите за 20 поколения напред.Да не говорим пък за дъщерята на ДС Цветелина Бориславова перачницата ви,която с банката й я изгониха от Австрия като мръсно коте за пране на пари.Всичките са за затвора ,Тикви,водопади, фактури,без морал.

    16:16 25.02.2026

  • 42 Шиши

    0 1 Отговор
    Явтежде само бе дерибеи

    16:22 25.02.2026

  • 43 Шиши

    1 1 Отговор
    Костинбродският боклук

    16:23 25.02.2026

  • 44 Лошо е,когато крадците и

    2 1 Отговор
    мошениците имат самочуствие,а обикновените трудови хора се свиват!

    16:32 25.02.2026

  • 45 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дано":

    Дано се осъзнаят и да не гласуват за "партиеца", който ще връща държавата на... олигарсите - Бобоци, Баневци, Черепи, Герговци и др. подобни "чисти и святи бизнесмени".

    16:43 25.02.2026

