Нарастваща икономическа криза и натиск върху човешките ресурси! Руската икономика може да понесе войната и през 2026 г.
  Тема: Украйна

25 Февруари, 2026 18:09 1 315 55

Европейските страни от НАТО и Канада обещаха да увеличат бюджетите за отбрана до 3,5% до 2035 г. миналото лято в отговор на нарастващата руска заплаха и исканията от администрацията на Тръмп континентът да поеме основна отговорност за собствената си сигурност

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия може да продължи войната в Украйна и през 2026 г., дори като се отчита нарастващ икономически натиск и натиск върху човешките ресурси, според Международния институт за стратегически изследвания, пише "Гардиън".

Бастиан Гигерих, генерален директор на Института, заяви, че има "малко индикации", че "способността на Русия да продължи войната си срещу Украйна за пета година е намаляла".

Според института Кремъл е похарчил най-малко 186 милиарда долара за отбрана през 2025 г., което е увеличение с 3% в реално изражение, което се равнява на 7,3% от БВП на страната - повече от два пъти повече от дела, изразходван от САЩ, и около три пъти повече от нивото на Обединеното кралство.

Фенела Макгърти, експерт по финанси на отбраната във военния мозъчен тръст, заяви, че макар руската икономика да се забавя, което би могло да доведе до "потенциален спад" в реалните военни разходи през 2026 г., това трябва да се съпостави с няколко години на рязък растеж.

Военните разходи "са се удвоили в реално изражение от 2021 г. насам", подчерта тя, което позволява на Русия да харчи повече за военно оборудване и набиране на персонал, за да поддържа безмилостни сухопътни и въздушни атаки срещу Украйна в близко бъдеще.

Преди четири години Владимир Путин започна войната в Украйна, като Кремъл се преориентира към военна икономика и понесе повече от 1,2 милиона убити и ранени.

Бастиан Гигерих пък допълни, че "въпреки разговорите на Запада за устойчиво споразумение за прекратяване на огъня, Русия засилва атаките си срещу критичната инфраструктура и населените места на Украйна със смесица от крилати и балистични ракети и безпилотни летателни апарати с еднопосочно действие".

Найджъл Гулд Дейвис, експерт по Русия в мозъчния тръст, заяви, че има "нарастващи признаци, че темпът на набиране на войски от Русия е започнал да намалява месечните ѝ загуби" на бойното поле, въпреки че Москва има способността да намали процента на жертвите си, като намали темпото на своите офанзиви по украинската фронтова линия.

Гулд Дейвис, бивш посланик на Обединеното кралство в Беларус, каза, че ако тази тенденция продължи, това в крайна сметка може да принуди Кремъл към "момент на истината", при който ще трябва да рискува втора принудителна мобилизация и да рискува мащаба на социалните вълнения, наблюдавани по време на набирането на войски през септември 2022 г.

Русия набира между 30 000 и 35 000 души месечно, въпреки че Гулд Дейвис каза, че според него качеството на силите ѝ спада, защото вербовчиците са принудени да се обръщат към "алкохолиците, наркоманите и откровено болните".

Оценките за руските жертви са променливи. Данните, публикувани от Министерството на отбраната на Обединеното кралство по-рано този месец, показват, че Русия е понесла 35 030 жертви през декември и 31 713 през януари, което е малко по-малко от "близо 40 000 на месец", цитирани от западни служители на брифинг в понеделник.

Москва използва войната и за разработване на нови бойни тактики, ракети и дронове за атака, включително модернизиран Шахед-136, който може да поразява цели в цяла Европа на разстояние от 2000 км, като част от цялостна военна модернизация, според Международния институт за стратегически изследвания.

По думите на Гигерих това подчертава необходимостта НАТО "да увеличи инвестициите в противоракетна отбрана и антидронови системи", необходимостта от която беше демонстрирана, когато 21 руски дрона прекосиха Полша миналия септември, затвориха няколко летища и принудиха хората в три региона да бъдат уведомени да се скрият на закрито.

Европейските страни от НАТО и Канада обещаха да увеличат бюджетите за отбрана до 3,5% до 2035 г. миналото лято в отговор на нарастващата руска заплаха и исканията от администрацията на Тръмп континентът да поеме основна отговорност за собствената си сигурност.

Но в годишния си преглед, "Военният баланс" Институтът предупреди, че това ще изисква "устойчиви и значителни инвестиции", които много съюзници от НАТО биха намерили за труднодостъпни, като се има предвид, че може да се наложи съкращаване на разходите и компромис с други ресурси.


  • 1 Сатана Z

    25 11 Отговор
    Слава на Русия...Победа будет за нами!

    18:10 25.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    30 9 Отговор
    Руската може... и може и 2027ма да преживее
    А европейската може ли? Заемчетата как са?

    Коментиран от #13, #37

    18:11 25.02.2026

  • 3 Баце ЕООД

    26 8 Отговор
    Значи Русия си се развива икономически, а само в Германия зачеркнаха (още) 120 000 работни места миналата година..

    Коментиран от #21

    18:11 25.02.2026

  • 4 Обикновен човек

    13 26 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #6, #11

    18:12 25.02.2026

  • 5 Европейски алабализми

    16 6 Отговор
    Европейските страни от НАТО и Канада обещаха да увеличат бюджетите за отбрана до 3,5% до 2035 г.

    Булгар истан от години няма бюджет.Кво ще увеличава тая пробита държавица?

    18:13 25.02.2026

  • 6 Обикновен фашист

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Обикновен човек":

    Още 500 годишен договор за интернет и Турска телевизия за жителите на Кенефа ,които са се родили на правилното място

    18:16 25.02.2026

  • 7 Колективен руски крепостен

    10 10 Отговор
    Путин си е добре в бункерите,ама ние живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.

    18:16 25.02.2026

  • 8 Червените Хълмове

    1 4 Отговор
    Атина ми отне, Атина ми Даде , Атина отново ще ми влезне под кожата, тази година след 5 или 6 месеца ще бъда пак Тяхната Гинека Карагьозка Пута

    18:16 25.02.2026

  • 9 Тези

    5 8 Отговор
    около двойника,са на всичките фотосесии!

    18:17 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блатна подлога

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Обикновен човек":

    Не си загубил много,че не си руснак.Тр руснаците не са точно хора.

    Коментиран от #53

    18:18 25.02.2026

  • 12 Събирам

    5 10 Отговор
    снимки с ,,Путин" и играя на ,,открийте приликите"!

    18:18 25.02.2026

  • 13 Европа

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    замръзна 2023!Няма я!

    Коментиран от #20

    18:20 25.02.2026

  • 14 шкембе войвода: честито булка спасовден

    10 3 Отговор
    И втората партида Ф-16 от САЩ вероятно ще се забави

    Доставката на вторите осем самолета F-16 вероятно ще се забави с една година. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Министърът участва в годишната конференция на началника на отбраната, чиято тема тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

    Конференцията започна с представянето при закрити врата на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 година.

    Предоговаряме плащането по F-16,
    като тази година от планираните средства ще платим половината заради забавяне в доставката на вторите осем самолета, допълни той. Причината за забавянето е в невъзможността на производителя да достигне производствен капацитет до четири самолета на месец, като сега произвеждат до три на месец. Според Запрянов, ако няма приет редовен бюджет, ще има проблеми в заплащането за машините „Страйкър“ и за самолетите, предава БТА.

    Коментиран от #31

    18:21 25.02.2026

  • 15 Фотос

    3 7 Отговор
    Първи,втори отляво и последния вдясно загинаха при Покровск!

    18:21 25.02.2026

  • 16 Трият

    10 3 Отговор
    и се опитват да докажат че икономиката на Русия е по-зле от европейската. Щом трият значи е истина.
    Нали преди 10 дена дойдоха на власт дендропедофилите може да очакваме всичко.
    Не се съмнявам че на Петрохан се прави ли секс с непълнолетни след като другите и аз ще ви го натрия.

    18:22 25.02.2026

  • 17 Ветеран

    3 9 Отговор
    Русия трябва да знае че, Украйна няма да се предаде.

    Коментиран от #42

    18:23 25.02.2026

  • 18 Оффффф

    11 1 Отговор
    Тези тотално изтрещяха с тази "нарастваща руска заплаха"! Кого и с какво го заплашват тези руснаци бе? Някои болни мозъци сигурно си представят цяла Европа (а що пък не и други континенти :)) превзета от Вовата и после превърната в какво? В хаганат, империя или нещо друго от холивудски филм? То вече дори не е и смешно . Човек започва да се плаши какво ли ще измислят болните мозъци "в отговор"...

    Коментиран от #22

    18:23 25.02.2026

  • 19 Омазана ватенка

    3 7 Отговор
    Путин гледа като плъх у брашно и не може да свърже две изречения логически.

    18:24 25.02.2026

  • 20 Ганчев

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европа":

    Да.Европа замръзна без руският мазут.

    18:26 25.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе, рашките

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Оффффф":

    и Украйна нямаше да нападат, пък...
    Имало там рускоговорящи.
    И в Афганистан ли имаше навремето такива? Ако не, чий го диреха там?

    18:28 25.02.2026

  • 23 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    9 2 Отговор
    Компании, работещи в Бавария, са започнали или обявили съкращения на 32 000 работни места. Само в автомобилната индустрия съкращенията ще засегнат 54% от компаниите

    Коментиран от #35

    18:33 25.02.2026

  • 24 000

    4 1 Отговор
    Важното е, че пугин страда. Нищо, ще европа е приключена индустриално. Гответе парици за черни дни.

    18:34 25.02.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Руската пропаганда":

    Кeляф, днес кой месец е от трите месеца в рамките на които руската икономика кеое да се срине под натиска на новите санкции? Благодя за отговора!

    18:37 25.02.2026

  • 26 си дзън

    6 7 Отговор
    Руският крепостен може да понесе всичко, най-вече да умре.

    Коментиран от #30

    18:37 25.02.2026

  • 27 Атина Палада

    4 6 Отговор
    Такова чудо"руска икономика" няма.
    Има де,ама с БВП колкото на Португалия .

    Коментиран от #32, #33, #54

    18:40 25.02.2026

  • 28 Ко стаа бе руски боклуци?

    3 4 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    18:41 25.02.2026

  • 29 Глупаци

    4 4 Отговор
    Рузнаците и без тово са свикнали да живеят в мизерия така че могат да понесът още много😃😃😃

    Коментиран от #41

    18:42 25.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "шкембе войвода: честито булка спасовден":

    За кво ти са тиа фък16 ???!
    Я виж кви убави амерички фърчила са накацали като лешояди по софийското летище, само оди гледай и се радвай изпълнен
    с национална гордост

    Коментиран от #34

    18:47 25.02.2026

  • 32 Искам да видя Лада Гранта наживо

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    00ОТГОВОР
    Такова чудо"руска икономика" няма.
    Има де,ама с БВП колкото на Португалия .
    -;-
    Искам да видя истинска Лада Гранта и ако може и Капака на Двигателя да е вдигнат!

    Коментиран от #36

    18:49 25.02.2026

  • 33 1234

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    БВП на Португалия е 338 млрд., а на Русия 2.3 трилиона ;-)! Пак чиста русофобия и лъжи, но така не се печели война, затова сте постоянно в депресия, а отричането на реалностите и лъжите само влошават фобиите ви.

    Коментиран от #38

    18:50 25.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Санкциите действат

    18:52 25.02.2026

  • 36 1234

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Искам да видя Лада Гранта наживо":

    Искам да видя имате ли мозък, по възможност главата отворена за да се вижда? :-)

    Коментиран от #43, #45, #48

    18:53 25.02.2026

  • 37 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Троле, ти луд ли си или на такъв се правиш. Русията е пред пълен разпад.

    Коментиран от #40

    18:56 25.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лятото на 2026

    2 2 Отговор
    Росиа пада в талаша! За това радеф бърза да му гласувате победата.

    18:56 25.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ама Путлер дали е разбрал

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ветеран":

    Ветеран
    24ОТГОВОР
    Русия трябва да знае че, Украйна няма да се предаде.
    -;-
    Не е важно какво Райха разбира, защото Путлер си е повярвал че на изтощение ще го кара!

    19:02 25.02.2026

  • 43 тошко 🐒

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "1234":

    Гениално. Това и тошето 🐒 сценаристчето не може да го измисли.
    Може да направите двамата комедийно шоу за осмокласници.

    19:02 25.02.2026

  • 44 Суровата истина

    1 2 Отговор
    Да cи cъюзник на Путин е тежко и тъжно тези rодини. Аcад избяrа в Моcква, а Мадуpо е заловен в САЩ. Иpан беше атакуван, без nомощ от Моcква, а cеrа там има маcови npотеcти cpещу pежима на Аятолаcите.
    Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
    Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
    Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
    Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
    В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
    Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.

    19:04 25.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Путин

    0 0 Отговор
    е ДИН от 1999 година!

    19:04 25.02.2026

  • 47 Само Путин

    0 0 Отговор
    може едновременно да говори на 3 микрофона!

    Коментиран от #49

    19:06 25.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путлер можа и да си се чува

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Само Путин":

    Само Путин
    00ОТГОВОР
    може едновременно да говори на 3 микрофона!
    -;-
    Ама дали си се разбира какво си е казал!

    19:08 25.02.2026

  • 50 Пора

    0 2 Отговор
    Путинова русия умира.

    19:08 25.02.2026

  • 51 За ЕС ли се пише всичко това

    4 0 Отговор
    Богатия ЕС не може да събере 100 милиарда евро. Може би защото всяка държава е затънала с над 100 % от приходите си. Няма кой да отпусне кредити и еврото нещо не се търси. Скъпата газ и електроенергия предизвикаха фалити, съкращения и обедняване. А гладъ и чалмите ще оправят богата Европа.

    19:21 25.02.2026

  • 52 Мдааас

    0 2 Отговор
    То за тая сбирщина от ватенки и ушанки може да за издържат и 100 години война. Те друго не знаят. Поживяха малко без война, но за много кратко и то за да се подготвят за следващата. Какво е Русия? Огромна територия с огромни богатства. 100 милиона руснаци и всички пияндета. Добре че има още 50 милион, които не са руснаци и могат да създават нещо. Какви има Русия освен земни богатства. Танкове, самолети, бомби и всичко за убиване. 50 милиона ушанки за изнасилване на жени и деца. 5 милиона КГБ за да трепят пияндетата ако не искат да воюват. Това си е Русия. Мужици и КГБ. Великата ви октомврийска революция не създаде комунизъм, а фашизъм. То разлика между двете няма, освен, наименованието.

    19:48 25.02.2026

  • 53 Тоя, пък.

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Блатна подлога":

    Ако ти се смяташ за "човек", значи си прав.
    Русннаците са неизмеримо повече от тебе.

    19:56 25.02.2026

  • 54 Тоя, пък.

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Я ми кажи, Oлигов, какво би станало с Португалия, ако и бъдат наложени и половината от санкциите, наложени на Русия? Или с Италия - защото икономически неграмотните твърдят, че руската икономика била колкото италианската?
    Вижда се, че и авторите на статийката с разкривени усти признават, че руската икономика си е все така стабилна. Остава само да си измислят несъществуващи "руски загуби".

    19:59 25.02.2026

  • 55 Любопитен

    0 0 Отговор
    А феса ще потъне .....със тия милиарди помощ за продължаване на войната - милостиня към укрофашистите ?????

    20:11 25.02.2026

