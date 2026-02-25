Нарастваща икономическа криза и натиск върху човешките ресурси! Руската икономика може да понесе войната и през 2026 г.

Русия може да продължи войната в Украйна и през 2026 г., дори като се отчита нарастващ икономически натиск и натиск върху човешките ресурси, според Международния институт за стратегически изследвания, пише "Гардиън".
Бастиан Гигерих, генерален директор на Института, заяви, че има "малко индикации", че "способността на Русия да продължи войната си срещу Украйна за пета година е намаляла".
Според института Кремъл е похарчил най-малко 186 милиарда долара за отбрана през 2025 г., което е увеличение с 3% в реално изражение, което се равнява на 7,3% от БВП на страната - повече от два пъти повече от дела, изразходван от САЩ, и около три пъти повече от нивото на Обединеното кралство.
Фенела Макгърти, експерт по финанси на отбраната във военния мозъчен тръст, заяви, че макар руската икономика да се забавя, което би могло да доведе до "потенциален спад" в реалните военни разходи през 2026 г., това трябва да се съпостави с няколко години на рязък растеж.
Военните разходи "са се удвоили в реално изражение от 2021 г. насам", подчерта тя, което позволява на Русия да харчи повече за военно оборудване и набиране на персонал, за да поддържа безмилостни сухопътни и въздушни атаки срещу Украйна в близко бъдеще.
Преди четири години Владимир Путин започна войната в Украйна, като Кремъл се преориентира към военна икономика и понесе повече от 1,2 милиона убити и ранени.
Бастиан Гигерих пък допълни, че "въпреки разговорите на Запада за устойчиво споразумение за прекратяване на огъня, Русия засилва атаките си срещу критичната инфраструктура и населените места на Украйна със смесица от крилати и балистични ракети и безпилотни летателни апарати с еднопосочно действие".
Найджъл Гулд Дейвис, експерт по Русия в мозъчния тръст, заяви, че има "нарастващи признаци, че темпът на набиране на войски от Русия е започнал да намалява месечните ѝ загуби" на бойното поле, въпреки че Москва има способността да намали процента на жертвите си, като намали темпото на своите офанзиви по украинската фронтова линия.
Гулд Дейвис, бивш посланик на Обединеното кралство в Беларус, каза, че ако тази тенденция продължи, това в крайна сметка може да принуди Кремъл към "момент на истината", при който ще трябва да рискува втора принудителна мобилизация и да рискува мащаба на социалните вълнения, наблюдавани по време на набирането на войски през септември 2022 г.
Русия набира между 30 000 и 35 000 души месечно, въпреки че Гулд Дейвис каза, че според него качеството на силите ѝ спада, защото вербовчиците са принудени да се обръщат към "алкохолиците, наркоманите и откровено болните".
Оценките за руските жертви са променливи. Данните, публикувани от Министерството на отбраната на Обединеното кралство по-рано този месец, показват, че Русия е понесла 35 030 жертви през декември и 31 713 през януари, което е малко по-малко от "близо 40 000 на месец", цитирани от западни служители на брифинг в понеделник.
Москва използва войната и за разработване на нови бойни тактики, ракети и дронове за атака, включително модернизиран Шахед-136, който може да поразява цели в цяла Европа на разстояние от 2000 км, като част от цялостна военна модернизация, според Международния институт за стратегически изследвания.
По думите на Гигерих това подчертава необходимостта НАТО "да увеличи инвестициите в противоракетна отбрана и антидронови системи", необходимостта от която беше демонстрирана, когато 21 руски дрона прекосиха Полша миналия септември, затвориха няколко летища и принудиха хората в три региона да бъдат уведомени да се скрият на закрито.
Европейските страни от НАТО и Канада обещаха да увеличат бюджетите за отбрана до 3,5% до 2035 г. миналото лято в отговор на нарастващата руска заплаха и исканията от администрацията на Тръмп континентът да поеме основна отговорност за собствената си сигурност.
Но в годишния си преглед, "Военният баланс" Институтът предупреди, че това ще изисква "устойчиви и значителни инвестиции", които много съюзници от НАТО биха намерили за труднодостъпни, като се има предвид, че може да се наложи съкращаване на разходите и компромис с други ресурси.
1 Сатана Z
18:10 25.02.2026
2 ДрайвингПлежър
А европейската може ли? Заемчетата как са?
Коментиран от #13, #37
18:11 25.02.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #21
18:11 25.02.2026
4 Обикновен човек
Коментиран от #6, #11
18:12 25.02.2026
5 Европейски алабализми
Булгар истан от години няма бюджет.Кво ще увеличава тая пробита държавица?
18:13 25.02.2026
6 Обикновен фашист
До коментар #4 от "Обикновен човек":Още 500 годишен договор за интернет и Турска телевизия за жителите на Кенефа ,които са се родили на правилното място
18:16 25.02.2026
7 Колективен руски крепостен
18:16 25.02.2026
8 Червените Хълмове
18:16 25.02.2026
9 Тези
18:17 25.02.2026
11 Блатна подлога
До коментар #4 от "Обикновен човек":Не си загубил много,че не си руснак.Тр руснаците не са точно хора.
Коментиран от #53
18:18 25.02.2026
12 Събирам
18:18 25.02.2026
13 Европа
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":замръзна 2023!Няма я!
Коментиран от #20
18:20 25.02.2026
14 шкембе войвода: честито булка спасовден
Доставката на вторите осем самолета F-16 вероятно ще се забави с една година. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Министърът участва в годишната конференция на началника на отбраната, чиято тема тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.
Конференцията започна с представянето при закрити врата на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 година.
Предоговаряме плащането по F-16,
като тази година от планираните средства ще платим половината заради забавяне в доставката на вторите осем самолета, допълни той. Причината за забавянето е в невъзможността на производителя да достигне производствен капацитет до четири самолета на месец, като сега произвеждат до три на месец. Според Запрянов, ако няма приет редовен бюджет, ще има проблеми в заплащането за машините „Страйкър“ и за самолетите, предава БТА.
Коментиран от #31
18:21 25.02.2026
15 Фотос
18:21 25.02.2026
16 Трият
Нали преди 10 дена дойдоха на власт дендропедофилите може да очакваме всичко.
Не се съмнявам че на Петрохан се прави ли секс с непълнолетни след като другите и аз ще ви го натрия.
18:22 25.02.2026
17 Ветеран
Коментиран от #42
18:23 25.02.2026
18 Оффффф
Коментиран от #22
18:23 25.02.2026
19 Омазана ватенка
18:24 25.02.2026
20 Ганчев
До коментар #13 от "Европа":Да.Европа замръзна без руският мазут.
18:26 25.02.2026
22 Абе, рашките
До коментар #18 от "Оффффф":и Украйна нямаше да нападат, пък...
Имало там рускоговорящи.
И в Афганистан ли имаше навремето такива? Ако не, чий го диреха там?
18:28 25.02.2026
23 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #35
18:33 25.02.2026
24 000
18:34 25.02.2026
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "Руската пропаганда":Кeляф, днес кой месец е от трите месеца в рамките на които руската икономика кеое да се срине под натиска на новите санкции? Благодя за отговора!
18:37 25.02.2026
26 си дзън
Коментиран от #30
18:37 25.02.2026
27 Атина Палада
Има де,ама с БВП колкото на Португалия .
Коментиран от #32, #33, #54
18:40 25.02.2026
28 Ко стаа бе руски боклуци?
18:41 25.02.2026
29 Глупаци
Коментиран от #41
18:42 25.02.2026
31 Хи хи хи
До коментар #14 от "шкембе войвода: честито булка спасовден":За кво ти са тиа фък16 ???!
Я виж кви убави амерички фърчила са накацали като лешояди по софийското летище, само оди гледай и се радвай изпълнен
с национална гордост
Коментиран от #34
18:47 25.02.2026
32 Искам да видя Лада Гранта наживо
До коментар #27 от "Атина Палада":Атина Палада
00ОТГОВОР
Такова чудо"руска икономика" няма.
Има де,ама с БВП колкото на Португалия .
-;-
Искам да видя истинска Лада Гранта и ако може и Капака на Двигателя да е вдигнат!
Коментиран от #36
18:49 25.02.2026
33 1234
До коментар #27 от "Атина Палада":БВП на Португалия е 338 млрд., а на Русия 2.3 трилиона ;-)! Пак чиста русофобия и лъжи, но така не се печели война, затова сте постоянно в депресия, а отричането на реалностите и лъжите само влошават фобиите ви.
Коментиран от #38
18:50 25.02.2026
35 Шопо
До коментар #23 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Санкциите действат
18:52 25.02.2026
36 1234
До коментар #32 от "Искам да видя Лада Гранта наживо":Искам да видя имате ли мозък, по възможност главата отворена за да се вижда? :-)
Коментиран от #43, #45, #48
18:53 25.02.2026
37 Хаха
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Троле, ти луд ли си или на такъв се правиш. Русията е пред пълен разпад.
Коментиран от #40
18:56 25.02.2026
39 Лятото на 2026
18:56 25.02.2026
42 Ама Путлер дали е разбрал
До коментар #17 от "Ветеран":Ветеран
24ОТГОВОР
Русия трябва да знае че, Украйна няма да се предаде.
-;-
Не е важно какво Райха разбира, защото Путлер си е повярвал че на изтощение ще го кара!
19:02 25.02.2026
43 тошко 🐒
До коментар #36 от "1234":Гениално. Това и тошето 🐒 сценаристчето не може да го измисли.
Може да направите двамата комедийно шоу за осмокласници.
19:02 25.02.2026
44 Суровата истина
Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.
19:04 25.02.2026
46 Путин
19:04 25.02.2026
47 Само Путин
Коментиран от #49
19:06 25.02.2026
49 Путлер можа и да си се чува
До коментар #47 от "Само Путин":Само Путин
00ОТГОВОР
може едновременно да говори на 3 микрофона!
-;-
Ама дали си се разбира какво си е казал!
19:08 25.02.2026
50 Пора
19:08 25.02.2026
51 За ЕС ли се пише всичко това
19:21 25.02.2026
52 Мдааас
19:48 25.02.2026
53 Тоя, пък.
До коментар #11 от "Блатна подлога":Ако ти се смяташ за "човек", значи си прав.
Русннаците са неизмеримо повече от тебе.
19:56 25.02.2026
54 Тоя, пък.
До коментар #27 от "Атина Палада":Я ми кажи, Oлигов, какво би станало с Португалия, ако и бъдат наложени и половината от санкциите, наложени на Русия? Или с Италия - защото икономически неграмотните твърдят, че руската икономика била колкото италианската?
Вижда се, че и авторите на статийката с разкривени усти признават, че руската икономика си е все така стабилна. Остава само да си измислят несъществуващи "руски загуби".
19:59 25.02.2026
55 Любопитен
20:11 25.02.2026