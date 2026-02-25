Нарастваща икономическа криза и натиск върху човешките ресурси! Руската икономика може да понесе войната и през 2026 г.

Русия може да продължи войната в Украйна и през 2026 г., дори като се отчита нарастващ икономически натиск и натиск върху човешките ресурси, според Международния институт за стратегически изследвания, пише "Гардиън".

Бастиан Гигерих, генерален директор на Института, заяви, че има "малко индикации", че "способността на Русия да продължи войната си срещу Украйна за пета година е намаляла".

Според института Кремъл е похарчил най-малко 186 милиарда долара за отбрана през 2025 г., което е увеличение с 3% в реално изражение, което се равнява на 7,3% от БВП на страната - повече от два пъти повече от дела, изразходван от САЩ, и около три пъти повече от нивото на Обединеното кралство.

Фенела Макгърти, експерт по финанси на отбраната във военния мозъчен тръст, заяви, че макар руската икономика да се забавя, което би могло да доведе до "потенциален спад" в реалните военни разходи през 2026 г., това трябва да се съпостави с няколко години на рязък растеж.

Военните разходи "са се удвоили в реално изражение от 2021 г. насам", подчерта тя, което позволява на Русия да харчи повече за военно оборудване и набиране на персонал, за да поддържа безмилостни сухопътни и въздушни атаки срещу Украйна в близко бъдеще.

Преди четири години Владимир Путин започна войната в Украйна, като Кремъл се преориентира към военна икономика и понесе повече от 1,2 милиона убити и ранени.

Бастиан Гигерих пък допълни, че "въпреки разговорите на Запада за устойчиво споразумение за прекратяване на огъня, Русия засилва атаките си срещу критичната инфраструктура и населените места на Украйна със смесица от крилати и балистични ракети и безпилотни летателни апарати с еднопосочно действие".

Найджъл Гулд Дейвис, експерт по Русия в мозъчния тръст, заяви, че има "нарастващи признаци, че темпът на набиране на войски от Русия е започнал да намалява месечните ѝ загуби" на бойното поле, въпреки че Москва има способността да намали процента на жертвите си, като намали темпото на своите офанзиви по украинската фронтова линия.

Гулд Дейвис, бивш посланик на Обединеното кралство в Беларус, каза, че ако тази тенденция продължи, това в крайна сметка може да принуди Кремъл към "момент на истината", при който ще трябва да рискува втора принудителна мобилизация и да рискува мащаба на социалните вълнения, наблюдавани по време на набирането на войски през септември 2022 г.

Русия набира между 30 000 и 35 000 души месечно, въпреки че Гулд Дейвис каза, че според него качеството на силите ѝ спада, защото вербовчиците са принудени да се обръщат към "алкохолиците, наркоманите и откровено болните".

Оценките за руските жертви са променливи. Данните, публикувани от Министерството на отбраната на Обединеното кралство по-рано този месец, показват, че Русия е понесла 35 030 жертви през декември и 31 713 през януари, което е малко по-малко от "близо 40 000 на месец", цитирани от западни служители на брифинг в понеделник.

Москва използва войната и за разработване на нови бойни тактики, ракети и дронове за атака, включително модернизиран Шахед-136, който може да поразява цели в цяла Европа на разстояние от 2000 км, като част от цялостна военна модернизация, според Международния институт за стратегически изследвания.

По думите на Гигерих това подчертава необходимостта НАТО "да увеличи инвестициите в противоракетна отбрана и антидронови системи", необходимостта от която беше демонстрирана, когато 21 руски дрона прекосиха Полша миналия септември, затвориха няколко летища и принудиха хората в три региона да бъдат уведомени да се скрият на закрито.

Европейските страни от НАТО и Канада обещаха да увеличат бюджетите за отбрана до 3,5% до 2035 г. миналото лято в отговор на нарастващата руска заплаха и исканията от администрацията на Тръмп континентът да поеме основна отговорност за собствената си сигурност.

Но в годишния си преглед, "Военният баланс" Институтът предупреди, че това ще изисква "устойчиви и значителни инвестиции", които много съюзници от НАТО биха намерили за труднодостъпни, като се има предвид, че може да се наложи съкращаване на разходите и компромис с други ресурси.