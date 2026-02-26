Бил Гейтс призна за изневяра с две рускини

Бил Гейтс е поел отговорност за контактите си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн по време на вътрешна среща със служители на своята фондация, съобщиха от организацията.
Срещата е била предварително планирана обща вътрешна среща, в рамките на която Бил Гейтс е отговарял на въпроси на служители, включително относно публикуваните през януари документи по случая "Епстийн“, както и по теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на глобалното здравеопазване.
Според публикация на The Wall Street Journal, позоваваща се на запис от срещата, Гейтс се е извинил на служителите и е признал, че е имал две извънбрачни връзки с рускини, за които по-късно Епстийн е научил. По отношение на покойния финансист той заявил:
"Не съм извършил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно.“
Той е подчертал също:
"Извинявам се на всички, които са въвлечени в това заради грешката, която направих.“
По данни на изданието Бил Гейтс е казал, че се е срещал с Епстийн между 2011 и 2014 г. — години след като финансистът вече е признал вина по обвинение, свързано с непълнолетна. Гейтс е обяснил, че е знаел за 18-месечното ограничение върху пътуванията му, но не е направил по-задълбочена проверка. Той е подчертал, че никога не е нощувал при Епстийн и не е посещавал острова му, както и че не е прекарвал време с жертвите или с жени от обкръжението му.
От думите му става ясно, че контактите са продължили въпреки резервите на бившата му съпруга, Melinda French Gates (Мелинда Френч Гейтс). По този повод Гейтс е отбелязал:
"За нейна чест, тя винаги беше донякъде скептична по отношение на случая с Епстийн.“
Според публикацията Епстийн е твърдял, че може да съдейства за набиране на средства за благотворителни инициативи и е изтъквал връзките си с други милиардери. В крайна сметка обаче фондацията не е реализирала съвместни проекти с него и не са извършвани финансови плащания.
През януари United States Department of Justice (Министерство на правосъдието на САЩ) публикува нов пакет документи по случая, което доведе до подновен обществен интерес към връзките на Бил Гейтс с Джефри Епстийн. Сред тях има проект на имейл от 2013 г., съдържащ твърдения, че Гейтс е прикривал сексуално предавана инфекция. Негов говорител определи обвиненията като "абсолютно абсурдни и напълно неверни“.
Гейтс по-рано коментира темата и пред австралийската медия 9News ("Найн нюз“), където заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до вечери и че съжалява за всяка минута, прекарана с него.
Бил Гейтс и Мелинда Френч Гейтс се разведоха през 2021 г. след 27 години брак. В интервю за NPR ("Ен Пи Ар“ – Национално обществено радио на САЩ) тя определи последните разкрития като болезнен спомен от брака им и заяви, че въпросите около случая трябва да получат отговор от замесените лица.
До момента срещу Бил Гейтс няма повдигнати обвинения, свързани с престъпленията на Джефри Епстийн.
1 Да питам само
09:47 26.02.2026
2 ИВАН
09:49 26.02.2026
4 в кратце
09:51 26.02.2026
5 Трън в гащите
09:53 26.02.2026
6 Механик
Дори не се споменава, дали момичетата са били пълнолетни (което рязко ме съмнява).
Но всичко по това дело показва до къде дълбоко е изкривяването на т. нар. "дълбока държава".
А ако успеят с плана си за приватизация на Земята и населението и, дори не ми се мисли тия до къде могат да стигнат в извращенията си.
Коментиран от #14
09:54 26.02.2026
7 Сила
09:54 26.02.2026
9 Ясно
09:59 26.02.2026
10 с гуменките е известен
10:00 26.02.2026
11 Тома
10:02 26.02.2026
12 аz СВО Победа 80
10:03 26.02.2026
13 Гиди ма.муни мръсни
10:04 26.02.2026
14 Все чаксм някой идиот да ми обясни
До коментар #6 от "Механик":Какво е "дълбоката държава"
С факти,имена и доказателства.
Коментиран от #15, #22
10:04 26.02.2026
15 Сила
До коментар #14 от "Все чаксм някой идиот да ми обясни":Дълбоката държава се намира на ръба на плоската Земя ....или отвъд ръба , според предпочитанията на кухите глави !!!
10:13 26.02.2026
16 Ивелин Михайлов
10:15 26.02.2026
17 Пич
Коментиран от #20, #21, #23
10:16 26.02.2026
18 Знам
Но и аз съм си живял живота и си го живея
Какво от това?
10:18 26.02.2026
20 Сила
До коментар #17 от "Пич":За орките ли става въпрос ...?!? Путиноидите ....?!?
Коментиран от #25, #30
10:23 26.02.2026
21 Трън в гащите
До коментар #17 от "Пич":Това се знае от векове. Ма.со.ни7е принасят в жертва децата си, най-скъпите си хора и участват в ритуални ор.г.ии и уб.ства на деца, ядат от принесените в жертва на различните де.мо.ни на коити се кланят, деца. Целият интернет кипи от информация. В Лос Анджелис и Германия вече има и съвсем легални ресторанти за канибали. Всичко това си е нормално за са7аноелита.
10:23 26.02.2026
22 Ето това е
До коментар #14 от "Все чаксм някой идиот да ми обясни":Какво не е ясно? Управляващите президенти, "елити" в ЕС и САЩ са кукли на конци, които привидно се избират от народите, а всъщност се поставят от тези в дълбоката държава. Какво е дълбоката държава, това са шепа от най-богатите евреи ционисти, тамплиери, масони, илюминати, кабалисти, сатанисти стоящи в сянка, които искат да управляват целия свят, ама няма да стане, защото Русия, Китай и още няколко държави са прекалено голяма хапка за техните уста и ще се задавят. Искат да наредят света по техния начин, да унищожат населението на земята до размер какъвто те искат с техните псевдо "ваксини", да заробят хората като направят парите дигитални, а копчетата на управлението им да са в техните ръце и който не слуша и не изпълнява с едно натискане и няма да имате и една монета, за да си купи хляб. Те палят войните по света, те решават на кого какви ресурси да изсмучат от земите. Искат тотално господство над всичко и над всеки, НО ТЯХНАТА РАБОТА НЯМА ДА СТАНЕ.
Коментиран от #26
10:27 26.02.2026
24 руззззНациии
10:28 26.02.2026
25 Човека КоZа
До коментар #20 от "Сила":ма разбира се, че "путиноидите". А Путин в частност яде малки деца.. 😭🤣🤣
10:28 26.02.2026
26 Сила
До коментар #22 от "Ето това е":УЖАС УЖАСЕН ....!!!! добре , че е Путин , Си , Орбан ,Ким , Кастро ( пост мортем ) и Аятолаха ( плюс Хизбула и Хамас ) за да спим спокойно !!!
10:31 26.02.2026
27 да си кажем
10:34 26.02.2026
28 АНТИ-КОМУНИ$Т
10:36 26.02.2026
29 Ицо
10:36 26.02.2026
30 Демократ
До коментар #20 от "Сила":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
10:37 26.02.2026
32 Конспиратор
10:51 26.02.2026