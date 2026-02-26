Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бил Гейтс призна за изневяра с две рускини

26 Февруари, 2026 09:46

"Извинявам се на всички, които са въвлечени в това заради грешката, която направих.“, каза Гейтс

Бил Гейтс призна за изневяра с две рускини - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бил Гейтс е поел отговорност за контактите си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн по време на вътрешна среща със служители на своята фондация, съобщиха от организацията.

Срещата е била предварително планирана обща вътрешна среща, в рамките на която Бил Гейтс е отговарял на въпроси на служители, включително относно публикуваните през януари документи по случая "Епстийн“, както и по теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на глобалното здравеопазване.

Според публикация на The Wall Street Journal, позоваваща се на запис от срещата, Гейтс се е извинил на служителите и е признал, че е имал две извънбрачни връзки с рускини, за които по-късно Епстийн е научил. По отношение на покойния финансист той заявил:

"Не съм извършил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно.“

Той е подчертал също:

"Извинявам се на всички, които са въвлечени в това заради грешката, която направих.“

По данни на изданието Бил Гейтс е казал, че се е срещал с Епстийн между 2011 и 2014 г. — години след като финансистът вече е признал вина по обвинение, свързано с непълнолетна. Гейтс е обяснил, че е знаел за 18-месечното ограничение върху пътуванията му, но не е направил по-задълбочена проверка. Той е подчертал, че никога не е нощувал при Епстийн и не е посещавал острова му, както и че не е прекарвал време с жертвите или с жени от обкръжението му.

От думите му става ясно, че контактите са продължили въпреки резервите на бившата му съпруга, Melinda French Gates (Мелинда Френч Гейтс). По този повод Гейтс е отбелязал:

"За нейна чест, тя винаги беше донякъде скептична по отношение на случая с Епстийн.“

Според публикацията Епстийн е твърдял, че може да съдейства за набиране на средства за благотворителни инициативи и е изтъквал връзките си с други милиардери. В крайна сметка обаче фондацията не е реализирала съвместни проекти с него и не са извършвани финансови плащания.

През януари United States Department of Justice (Министерство на правосъдието на САЩ) публикува нов пакет документи по случая, което доведе до подновен обществен интерес към връзките на Бил Гейтс с Джефри Епстийн. Сред тях има проект на имейл от 2013 г., съдържащ твърдения, че Гейтс е прикривал сексуално предавана инфекция. Негов говорител определи обвиненията като "абсолютно абсурдни и напълно неверни“.

Гейтс по-рано коментира темата и пред австралийската медия 9News ("Найн нюз“), където заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до вечери и че съжалява за всяка минута, прекарана с него.

Бил Гейтс и Мелинда Френч Гейтс се разведоха през 2021 г. след 27 години брак. В интервю за NPR ("Ен Пи Ар“ – Национално обществено радио на САЩ) тя определи последните разкрития като болезнен спомен от брака им и заяви, че въпросите около случая трябва да получат отговор от замесените лица.

До момента срещу Бил Гейтс няма повдигнати обвинения, свързани с престъпленията на Джефри Епстийн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    18 0 Отговор
    А за трипера от рускините и отровните "вакси" призна ли?

    09:47 26.02.2026

  • 2 ИВАН

    13 0 Отговор
    Това нещо жив организъм ли е, или запазена мумия, явно, дори и милиардите и не са я спасили.

    09:49 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    11 0 Отговор
    Гей Билтс призна за изневяра с две или повече рускини.

    09:51 26.02.2026

  • 5 Трън в гащите

    10 3 Отговор
    Бил и Мелинда Гейтс бяха обесени преди няколко години от индийски племена, след като бяха убили с експерименталните си ваксини сума местни момичета. Това не са същите хора, а поставени лица, които играят ролите. Разровете се в интернет, все още има информация! Използвайте яндекс, гугъл е тотална цензура и безполезен за намиране на информация!

    09:53 26.02.2026

  • 6 Механик

    16 1 Отговор
    Интересното е, че в заглавието става дума за секс с две рускини, а в материала няма ни-що по тоя повод. Само някакви пелтечения и полу изречения.
    Дори не се споменава, дали момичетата са били пълнолетни (което рязко ме съмнява).
    Но всичко по това дело показва до къде дълбоко е изкривяването на т. нар. "дълбока държава".
    А ако успеят с плана си за приватизация на Земята и населението и, дори не ми се мисли тия до къде могат да стигнат в извращенията си.

    Коментиран от #14

    09:54 26.02.2026

  • 7 Сила

    14 0 Отговор
    Егати нещастника се оказа тоя....при толкова пари , власт и обществено признание !!!?

    09:54 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ясно

    10 0 Отговор
    Значи тройка. Палавник!

    09:59 26.02.2026

  • 10 с гуменките е известен

    8 1 Отговор
    а сега жена му бившата ще му се присмива . хванал рускини .

    10:00 26.02.2026

  • 11 Тома

    5 0 Отговор
    Само две ли при тези милиарди

    10:02 26.02.2026

  • 12 аz СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Едната рускиня била на 12,другата на 14 години.

    10:03 26.02.2026

  • 13 Гиди ма.муни мръсни

    10 2 Отговор
    Този, защо не си е взел два американски кашалота по 300-400 кг., а е бил с две рускини ? Нали американците са голямата работа, ама иначе рускини им се прищяли.

    10:04 26.02.2026

  • 14 Все чаксм някой идиот да ми обясни

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Какво е "дълбоката държава"
    С факти,имена и доказателства.

    Коментиран от #15, #22

    10:04 26.02.2026

  • 15 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Все чаксм някой идиот да ми обясни":

    Дълбоката държава се намира на ръба на плоската Земя ....или отвъд ръба , според предпочитанията на кухите глави !!!

    10:13 26.02.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Колко годишни бяха

    10:15 26.02.2026

  • 17 Пич

    6 3 Отговор
    В Нета може да видите клип на модела Габриела Хименес , която крещи в безумен ужас - Те ядат хора, те ядат хора...... Разбира се арестувана, обявена за луда, и мистериозно изчезнала...

    Коментиран от #20, #21, #23

    10:16 26.02.2026

  • 18 Знам

    5 1 Отговор
    Че изглеждам на примерен човек с очилца
    Но и аз съм си живял живота и си го живея
    Какво от това?

    10:18 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    За орките ли става въпрос ...?!? Путиноидите ....?!?

    Коментиран от #25, #30

    10:23 26.02.2026

  • 21 Трън в гащите

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Това се знае от векове. Ма.со.ни7е принасят в жертва децата си, най-скъпите си хора и участват в ритуални ор.г.ии и уб.ства на деца, ядат от принесените в жертва на различните де.мо.ни на коити се кланят, деца. Целият интернет кипи от информация. В Лос Анджелис и Германия вече има и съвсем легални ресторанти за канибали. Всичко това си е нормално за са7аноелита.

    10:23 26.02.2026

  • 22 Ето това е

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Все чаксм някой идиот да ми обясни":

    Какво не е ясно? Управляващите президенти, "елити" в ЕС и САЩ са кукли на конци, които привидно се избират от народите, а всъщност се поставят от тези в дълбоката държава. Какво е дълбоката държава, това са шепа от най-богатите евреи ционисти, тамплиери, масони, илюминати, кабалисти, сатанисти стоящи в сянка, които искат да управляват целия свят, ама няма да стане, защото Русия, Китай и още няколко държави са прекалено голяма хапка за техните уста и ще се задавят. Искат да наредят света по техния начин, да унищожат населението на земята до размер какъвто те искат с техните псевдо "ваксини", да заробят хората като направят парите дигитални, а копчетата на управлението им да са в техните ръце и който не слуша и не изпълнява с едно натискане и няма да имате и една монета, за да си купи хляб. Те палят войните по света, те решават на кого какви ресурси да изсмучат от земите. Искат тотално господство над всичко и над всеки, НО ТЯХНАТА РАБОТА НЯМА ДА СТАНЕ.

    Коментиран от #26

    10:27 26.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 руззззНациии

    3 3 Отговор
    Даже имената им се знаят. Лейтенант козлова и майор Иванова.

    10:28 26.02.2026

  • 25 Човека КоZа

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    ма разбира се, че "путиноидите". А Путин в частност яде малки деца.. 😭🤣🤣

    10:28 26.02.2026

  • 26 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ето това е":

    УЖАС УЖАСЕН ....!!!! добре , че е Путин , Си , Орбан ,Ким , Кастро ( пост мортем ) и Аятолаха ( плюс Хизбула и Хамас ) за да спим спокойно !!!

    10:31 26.02.2026

  • 27 да си кажем

    1 3 Отговор
    Че в България има ли мъж който да не е спал поне с една рускиня ? Няма.

    10:34 26.02.2026

  • 28 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 1 Отговор
    КГБ-РУ$КИНИ!:))

    10:36 26.02.2026

  • 29 Ицо

    2 2 Отговор
    Ръъъгал е краставицата в малки рускини.Има ли учудени?

    10:36 26.02.2026

  • 30 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    10:37 26.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Конспиратор

    0 0 Отговор
    Бил бил си признал с две рускини, очаква се рижия миротворец да признае броя на рускините и така с покаяние да се отърве от зависимостта си от своя коварен московски колега и приятел.

    10:51 26.02.2026