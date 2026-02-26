Откриха скални гробници с глинени съдове от Древен Египет

Египетска археологическа мисия от Върховния съвет по антики откри група скални гробници в некропола Куббет ел-Хава. Според Египетската национална информационна служба, в погребалните структури са открити приблизително 160 глинени съда.

Гробниците датират от Старото царство (28-23 век пр.н.е.). Учените обаче смятат, че структурите са били използвани по-късно през Първия междинен период (23-21 век пр.н.е.) и Средното царство (21-18 век пр.н.е.).

В две погребални камери са открити приблизително 160 глинени съда с различни размери и форми. Според предварителни данни съдовете са били използвани за съхранение на течности и зърно. Върху тях са открити и йератични надписи.

Във външния двор на гробниците археолозите откриха артефакти, датиращи от Средното царство. Сред тях са бронзови огледала, алабастрови съдове с антимон, многоцветни мъниста и различни амулети.

По време на разкопките в некропола Куббет ел-Хава са открити погребения, датиращи от периоди, вариращи от Старото царство до гръко-римската епоха.