Рита Ора разбуни духовете преоблечена като Дева Мария (СНИМКА)

Рита Ора предизвика полемика, след като позира като Дева Мария по време на нестандартна фотосесия в Лос Анджелис. 34-годишната певицата бе облечена в дълга бяла роба и воал до земята, държеше бели броеници и позира с ръце, събрани като за молитва. На снимките, заснети от известния фотограф Дейвид ЛаШапел, Ора е заобиколена от група хора и агне в краката ѝ, пресъздавайки християнска сцена.

ЛаШапел е работил с редица знаменитости като Бритни Спиърс, Дейвид Боуи, Майкъл Джаксън и Тупак.

🚨BREAKING



Rita Ora poses as The Virgin Mary in mocking photo shoot



Good - lampooning religion - I’m here for it!



Now do Islam 🤩 pic.twitter.com/VFs6iIPcHk — Mark Dolan (@mrmarkdolan) September 10, 2025

Кадрите от фотосесията истински разбуниха духовете в онлайн пространството както в християнските среди, така и сред невярващите, които смятат, че това е неуважително независимо от религията. Някои се чудят защо холивудските звезди се подиграват така зрелищно с християнската вяра, докато други директно ги предизвикат да направят и това с исляма, ако посмеят.

По отношение на личния ѝ живот, Рита Ора наскоро отпразнува 50-ия рожден ден на съпруга си Тайка Уайтити с пищно парти в Ибиса. По време на събитието домакините предоставили плата с цигари за гостите, сред които са били Кейт Мос, Мат Деймън, Саша Барън Коен и други известни личности. На партито са присъствали и комедийни актьори и музиканти като Челси Хендлър, Наташа Лион, Себастиан Стан и Кейша Бюканън.

Рита Ора и Тайка Уайтити сключиха брак през 2022 г. на скромна церемония в Лос Анджелис, като новината бе потвърдена публично година по-късно. Ора подчертава, че основата на връзката им е приятелството, а Уайтити е вдъхновил последния ѝ албум You & I.

Певицата споделя, че целта ѝ е да бъде открита и искрена в музиката си, като се стреми слушателите да се припознаят в нейните истории и преживявания.