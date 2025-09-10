Новини
Любопитно »
Рита Ора разбуни духовете преоблечена като Дева Мария (СНИМКА)

10 Септември, 2025 14:31 825 7

  • рита ора-
  • певица-
  • религия-
  • вяра-
  • християни-
  • дева мария

Снимките на певицата, която позира сякаш се моли, облечена като майката на Исус, предизвикаха полемика в мрежата

Рита Ора разбуни духовете преоблечена като Дева Мария (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рита Ора предизвика полемика, след като позира като Дева Мария по време на нестандартна фотосесия в Лос Анджелис. 34-годишната певицата бе облечена в дълга бяла роба и воал до земята, държеше бели броеници и позира с ръце, събрани като за молитва. На снимките, заснети от известния фотограф Дейвид ЛаШапел, Ора е заобиколена от група хора и агне в краката ѝ, пресъздавайки християнска сцена.

ЛаШапел е работил с редица знаменитости като Бритни Спиърс, Дейвид Боуи, Майкъл Джаксън и Тупак.

Кадрите от фотосесията истински разбуниха духовете в онлайн пространството както в християнските среди, така и сред невярващите, които смятат, че това е неуважително независимо от религията. Някои се чудят защо холивудските звезди се подиграват така зрелищно с християнската вяра, докато други директно ги предизвикат да направят и това с исляма, ако посмеят.

По отношение на личния ѝ живот, Рита Ора наскоро отпразнува 50-ия рожден ден на съпруга си Тайка Уайтити с пищно парти в Ибиса. По време на събитието домакините предоставили плата с цигари за гостите, сред които са били Кейт Мос, Мат Деймън, Саша Барън Коен и други известни личности. На партито са присъствали и комедийни актьори и музиканти като Челси Хендлър, Наташа Лион, Себастиан Стан и Кейша Бюканън.

Рита Ора и Тайка Уайтити сключиха брак през 2022 г. на скромна церемония в Лос Анджелис, като новината бе потвърдена публично година по-късно. Ора подчертава, че основата на връзката им е приятелството, а Уайтити е вдъхновил последния ѝ албум You & I.

Певицата споделя, че целта ѝ е да бъде открита и искрена в музиката си, като се стреми слушателите да се припознаят в нейните истории и преживявания.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    4 0 Отговор
    Рита ора защото пуши марихуйяна !!!

    14:34 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Нищо чудно. На бюрото на Еди Рама има менора.

    14:36 10.09.2025

  • 3 Мъж

    0 0 Отговор
    Само Доналд тръмп ще оправи долните джендъри

    14:49 10.09.2025

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    ТАЯ,ДЕТО Рита ХОра предизвикала полемика, .....Нищо чудно. Утайка Уай титки.

    15:16 10.09.2025

  • 5 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Таа палячка от Прищина кво общо има с Християнството?

    15:19 10.09.2025

  • 6 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    А фотографа е об.ратен с майка емигрантка от литва

    15:27 10.09.2025

  • 7 глоги

    0 0 Отговор
    фотографът е об.ратен,а не фотографа....УЧЕТЕ БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС!

    15:29 10.09.2025