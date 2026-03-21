Експерт обори мита за "златния стандарт" за нощен сън

Няма универсален стандарт за сън, който да е валиден за всеки човек, каза специалистът по съня, проф. Едуард Якупов. Той разсея мита за „златния стандарт“ за нощен сън пред Lenta.ru.

„Традиционно се смята, че „златният стандарт“ за сън е осем часа. Това е числото, което най-често се цитира от лекари и изследователи. На практика обаче нещата са по-сложни: някои хора твърдят, че се наспиват добре за пет до шест часа, докато други се нуждаят от девет или повече“, обясни Якупов.

Според специалиста, нуждите от сън също се променят през целия живот. Например, новородените спят през по-голямата част от деня – до 16-18 часа. След няколко месеца това число постепенно намалява. Децата в предучилищна възраст обикновено се нуждаят от 9-11 часа сън, докато по-малките деца в училищна възраст се нуждаят от поне осем.

За възрастен, както отбеляза лекарят, средната физиологична норма за сън наистина е около осем часа. Но е важно да се разбере, че това е статистически показател. В действителност това зависи от генетиката, начина на живот и характеристиките на нервната система.