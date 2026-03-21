Анелия призна: Исках да съм манекенка, а не певица!

Фолкдивата Аneлия разкри неочаквани факти от детството си в новия епизод на предаването "CooLt" по bTV. Звездата, която днес владее микрофона, всъщност мечтаела да бъде манекенка, а не певица, пише marica.bg.
"Когато бях дете, се вживях в ролята на манекенка – не на певица", призна чаровната изпълнителка.
Съдбата обаче имала други планове и я отвела към музиката. Анелия отдава огромна благодарност на семейството си, което я подкрепяло в решаващите моменти на живота ѝ.
"Баща ми почина, но беше до мен в преходен период, когато ми беше писнало от постоянните уроци. Той ме остави да избера пътя си. Каза ми: 'Окей, Анелия, ти реши дали искаш да продължиш с музиката'", спомня си певицата.
През последните 25 години Анелия пленява феновете на попфолка с уникалния си стил и постоянство. Според нея, ключът към успеха е постоянният труд.
"Илюзия е да мислиш, че само с името си ще спечелиш публиката. Трябва да работиш, да се развиваш. Феновете стават все по-критични, а човек трябва да дава, за да получава", категорична е бившата съпруга на бизнесмена Коко Динев.
В свободното си време звездата обича да се зарежда сред природата. Тя е отказала фитнеса и предпочита разходките в гората около дома си в Драгалевци, които я вдъхновяват за нови хитове.
На 28 ноември Анелия ще отбележи 25 години на сцената с грандиозен концерт в "Арена София" под надслов "Първите 25 години".
"Докато съм здрава и мога – ще пея", зарече се фолкдивата пред феновете си.
