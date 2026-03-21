МВР потвърди, че Демерджиев е разпитван в ГДНП

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ кандидат за депутат от коалицията на Румен Радев - Иван Демерджиев определи историята с публикации около призоваването му в Националната полиция в петък вечерта като „активно мероприятиe по учебник - с подкрепата на ГЕРБ, ДПС и МВР”.
Той твърди, че е бил призован в 22.00 ч. да даде обяснения по сигнал срещу него, подаден от друг бивш вътрешен министър и настоящ кандидат за депутат на ДПС Калин Стоянов. В сигнала си Стоянов обвинява Демерджиев за натиск върху полицията и опит за сплашване на политическите му опоненти.
От МВР поясниха, че по разпореждане на прокурор проверката по сигнала е трябвало да приключи до 48 часа след постъпването му. Демерджиев бил призован по телефона и уточнил кога може да се яви. Това е станало снощи в 22 часа и 25 минути. В сградата на Националната полиция той е останал половин час, а напускането му било регистрирано в дневника на главната дирекция. Отговор по случая дойде от Демерджиев след спекулации по повод посещението му в Националната полиция.
„След предаването „Панорама” отидох в ГДНП да дам обяснения във връзка със сигнала на Калин Стоянов, който много добре знае това. Бях призован по време на деня по телефона няколко пъти, при това вкл. чрез съпругата ми. Като настояването беше тези действия да се извършат в рамките на 48 часа и тъй като днес трябваше да присъствам тук, се явих, за да дам обяснения. Но ми е много интересно, този въпрос е към вътрешния министър и към главния секретар, как стигна тази информация до тези т.нар. журналисти, аз няма да ги наричам по този начин, защото не са? И това не застрашава ли моята лична сигурност и откъде изтече? Кой е отговорен за това и кой ще понесе последствията”, попита Демерджиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
В КЪРДЖАЛИ :)
.......
Коментиран от #7, #8, #13
20:42 21.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прасчо
20:44 21.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В КЪРДЖАЛИ
ЗА ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ НА ПЪТЯ КЪМ МАКАЗА
И ОБИРА ВСИЧКИ ГЛАСОВЕ :)
20:45 21.03.2026
5 Калните
20:45 21.03.2026
6 Горски
Коментиран от #12
20:48 21.03.2026
7 Громико
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако е,ще мете килията с метла в ГЗ
20:52 21.03.2026
8 Цунамито идва
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Росен Миленов идва с гръм и трясък с бюлетина номер 10. Простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски се канят да бягат в чужбина, за да се спасят от затвора.
Коментиран от #11
20:52 21.03.2026
9 Цани
20:53 21.03.2026
10 Мнение
20:54 21.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Цунамито идва":НЯМА САМОЛЕТИ ЗА АБУ ДАБИ !
... . БИБИ И ДОНИ НАКАКАХА ВСИЧКИ МУТРИ И БЕЙОВЕ :)
20:55 21.03.2026
12 ганев
До коментар #6 от "Горски":ПРАВ ..СИ..ЧЕ СИ ОТ ..ГОРАТА..ЗАТОВА СИ НЕГРАМОТЕН
Коментиран от #15
20:56 21.03.2026
13 Гласоподавател
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ДА ПОДЧЕРТАЯ че е извикан на разпит ,за да се направи компромат. Чикичий ...ски номера , но с пропаганда вършат работа.
20:58 21.03.2026
14 нннн
20:59 21.03.2026
15 Горски
До коментар #12 от "ганев":Ганьо, хуквай да бягаш, че влака тръгна и дисагите ти са вътре, но преди това си плати кафето !
21:00 21.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОМ МОГАТ ДА ТЪРПЯТ
ХОДЖАТА ИМ ШИШИ ДА Е БЪЛГАРИН ОТ СОФИЙСКО ОПГ , КОЙТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕ ТУРСКИ :)
21:03 21.03.2026
17 бачо киро
21:05 21.03.2026
18 Данко Харсъзина
21:10 21.03.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИН
ДИСТРИБУТОРИ В БЪЛГАРИЯ СА ОПГ СИК
..
ПРЕМАХНА ДОГАН , ЗАЩОТО КОНТРОЛИРАШЕ И ИЗНУДВАШЕ С ТЮТЮНА :)
.. .
21:11 21.03.2026
20 1234
21:27 21.03.2026
21 поробен след демокрацията
21:28 21.03.2026
22 Ддд
МВР Бухалка на ПП-ДБ и Радев.
21:31 21.03.2026
23 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСУВАЩ
ДЖААК НИКОЛСОН ОТ ФИЛМ ....
21:39 21.03.2026
24 Т.КОЛЕВ
ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ МНОООГО ТЪРТЕЙЛЪК ЗДРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ТИВА ТРЯБВА.ДА ПРИКЛЮЧИ. ЧЕ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ РАКИВА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
21:46 21.03.2026