МВР потвърди, че Демерджиев е разпитван в ГДНП

21 Март, 2026 20:40 1 245 24

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ кандидат за депутат от коалицията на Румен Радев - Иван Демерджиев определи историята с публикации около призоваването му в Националната полиция в петък вечерта като „активно мероприятиe по учебник - с подкрепата на ГЕРБ, ДПС и МВР”.

Той твърди, че е бил призован в 22.00 ч. да даде обяснения по сигнал срещу него, подаден от друг бивш вътрешен министър и настоящ кандидат за депутат на ДПС Калин Стоянов. В сигнала си Стоянов обвинява Демерджиев за натиск върху полицията и опит за сплашване на политическите му опоненти.

От МВР поясниха, че по разпореждане на прокурор проверката по сигнала е трябвало да приключи до 48 часа след постъпването му. Демерджиев бил призован по телефона и уточнил кога може да се яви. Това е станало снощи в 22 часа и 25 минути. В сградата на Националната полиция той е останал половин час, а напускането му било регистрирано в дневника на главната дирекция. Отговор по случая дойде от Демерджиев след спекулации по повод посещението му в Националната полиция.

„След предаването „Панорама” отидох в ГДНП да дам обяснения във връзка със сигнала на Калин Стоянов, който много добре знае това. Бях призован по време на деня по телефона няколко пъти, при това вкл. чрез съпругата ми. Като настояването беше тези действия да се извършат в рамките на 48 часа и тъй като днес трябваше да присъствам тук, се явих, за да дам обяснения. Но ми е много интересно, този въпрос е към вътрешния министър и към главния секретар, как стигна тази информация до тези т.нар. журналисти, аз няма да ги наричам по този начин, защото не са? И това не застрашава ли моята лична сигурност и откъде изтече? Кой е отговорен за това и кой ще понесе последствията”, попита Демерджиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    ДА ПОДЧЕРТАЯ ЧЕ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
    Е ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
    В КЪРДЖАЛИ :)
    .......

    Коментиран от #7, #8, #13

    20:42 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прасчо

    16 2 Отговор
    Ще се наака.

    20:44 21.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 5 Отговор
    ДОСТАТЪЧНО Е ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ ДА РАЗКАЖЕ
    В КЪРДЖАЛИ
    ЗА ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ НА ПЪТЯ КЪМ МАКАЗА
    И ОБИРА ВСИЧКИ ГЛАСОВЕ :)

    20:45 21.03.2026

  • 5 Калните

    13 2 Отговор
    интриги на един киноман мажоретка на дебелето

    20:45 21.03.2026

  • 6 Горски

    10 15 Отговор
    Стига глупости.. г-н бях точен с парите се чуди как да замаже скандала.. С какво толкова си зает през деня, че чак в 22 часа да намериш време да ходиш там? Аре по-сериозно! ​Кой е дежурният офицер, разпоредил вдигането на бариерата за личния автомобил на Демерджиев след 22:00 часа? Влизането с кола в двора на ГДНП за „свидетели“ е абсолютно забранено по правилник. Има ли писмена заявка за достъп на конкретния регистрационен номер, подписана от началник на ГДНП? Защо „свидетелят“ Демерджиев не е преминал през задължителната проверка за оръжие и метал на входа за граждани? Ако е влязъл през „ВИП“ входа или с кола, това доказва, че не е бил там за разпит, а на политическа инструкция, ползвайки привилегии, които никой обикновен свидетел няма.

    Коментиран от #12

    20:48 21.03.2026

  • 7 Громико

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако е,ще мете килията с метла в ГЗ

    20:52 21.03.2026

  • 8 Цунамито идва

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Росен Миленов идва с гръм и трясък с бюлетина номер 10. Простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски се канят да бягат в чужбина, за да се спасят от затвора.

    Коментиран от #11

    20:52 21.03.2026

  • 9 Цани

    9 7 Отговор
    Абе, много странно е да ходиш в 23 часа на разпит по твое желание.....

    20:53 21.03.2026

  • 10 Мнение

    15 7 Отговор
    Такива долни позорни подли мръсни същества като Калинчо С. на Пеевски по.д.ло.га.та са срам за България!!!

    20:54 21.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цунамито идва":

    НЯМА САМОЛЕТИ ЗА АБУ ДАБИ !
    ... . БИБИ И ДОНИ НАКАКАХА ВСИЧКИ МУТРИ И БЕЙОВЕ :)

    20:55 21.03.2026

  • 12 ганев

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    ПРАВ ..СИ..ЧЕ СИ ОТ ..ГОРАТА..ЗАТОВА СИ НЕГРАМОТЕН

    Коментиран от #15

    20:56 21.03.2026

  • 13 Гласоподавател

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ДА ПОДЧЕРТАЯ че е извикан на разпит ,за да се направи компромат. Чикичий ...ски номера , но с пропаганда вършат работа.

    20:58 21.03.2026

  • 14 нннн

    10 0 Отговор
    То не било компютри, а компоти....

    20:59 21.03.2026

  • 15 Горски

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "ганев":

    Ганьо, хуквай да бягаш, че влака тръгна и дисагите ти са вътре, но преди това си плати кафето !

    21:00 21.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 5 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ СА СМЕШНИ И ЖАЛКИ
    ЩОМ МОГАТ ДА ТЪРПЯТ
    ХОДЖАТА ИМ ШИШИ ДА Е БЪЛГАРИН ОТ СОФИЙСКО ОПГ , КОЙТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕ ТУРСКИ :)

    21:03 21.03.2026

  • 17 бачо киро

    3 2 Отговор
    Понеже си един от достойните ,знаещитите, можещите и са под нивото на опита ви и професионализма искат да ви сплашат както се случи с министъра на мвр дечев.Дечев и ръководството на мвр обърнаха палачинката и вярно служат сега на опг и лидерите на опг и крими контингента борисоив хи пеевски .Пример за това е и интервюто за петрохан където до едно потвърждава версията на прокуратурата и разцследващите му полицаи .За дима в петрохан след 12 дни говори глупости ,че имало биохимически контакти между палетите и тлееща температура Пелетет са във вода температурата е минус 15 градуса той товори глупости и се съгласява със разследващите ,които в продължение на месеци замитат следите на убийствата .Този министнър ще изпусне и честните и прозрачните а избори и ще работи в интерес на пеевски и борисов.Той като бивш зам министар на мвр е бил от квотата на пеевски и сега привиква колегата си за обяснение защо атакува бандитите ,феадалите , дерибеите и престъпниците на леевски .Гюров да му търси сметка защо той пак ли нищо незнае за този разпит под въздействието на прокуратурата .Нали разследващите и обясненията дава пред неговите калинки и слуги на пеевски и борисов

    21:05 21.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    6 8 Отговор
    Бях точен с парите ще лежи в затвора. След изборите. Боташа тоже.

    21:10 21.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИН

    8 1 Отговор
    СОФИЙСКОТО ОПГ БУЛГАРТАБАК , НА КОИТО
    ДИСТРИБУТОРИ В БЪЛГАРИЯ СА ОПГ СИК
    ..
    ПРЕМАХНА ДОГАН , ЗАЩОТО КОНТРОЛИРАШЕ И ИЗНУДВАШЕ С ТЮТЮНА :)
    .. .

    21:11 21.03.2026

  • 20 1234

    0 0 Отговор
    На зле вървят нещата, да безпокоят човека по нощите.

    21:27 21.03.2026

  • 21 поробен след демокрацията

    1 0 Отговор
    Последствията за този тормоз и рекет и сплашване на кандидат за народен представител трябва да носят и отгтоварят министъра и гл.секретар,които са допуснали тази гавра с един уважаван и почитан кандидат за народен представител които искат да спасят българския народ от опг олигорсити и мародерите на народа ни

    21:28 21.03.2026

  • 22 Ддд

    1 3 Отговор
    Хванаха го че лъже, а МВР на Дечев го покрива.
    МВР Бухалка на ПП-ДБ и Радев.

    21:31 21.03.2026

  • 23 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСУВАЩ

    0 0 Отговор
    ТОЗ ЗАЩО ГЛЕДА КАТО
    ДЖААК НИКОЛСОН ОТ ФИЛМ ....

    21:39 21.03.2026

  • 24 Т.КОЛЕВ

    0 3 Отговор
    Тоя много антипатичен.
    ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ МНОООГО ТЪРТЕЙЛЪК ЗДРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ТИВА ТРЯБВА.ДА ПРИКЛЮЧИ. ЧЕ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ РАКИВА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    21:46 21.03.2026

