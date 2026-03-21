Асен Василев пред Мон Дьо: Мисля, че съм ефективен като политик

21 Март, 2026 17:13 1 934 86

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В политиката трябва да има повече честност. Това е най-важното. Да казваш каквото мислиш и да правиш каквото казваш. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

"За мен е най-важно дали съм ефективен. И мисля, че съм ефективен като политик. Видяхте, че се промени философията на публичните финанси. България влезе в Шенген и еврозоната. Това се случи с едни бюджети, които позволиха да се вдигнат доходите. Това се случи при запазване съотношението дълг към БВП. Видяхме, че България може да не е на последно място в ЕС", добави той.

Председателят на ПП сподели, че е влязъл в политиката, защото му пука за България. "Беше ми омръзнало да сме последни във всичко", добави той.

Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей. А аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това, посочи Асен Василев.

Той заяви още, че е получавал четири заплахи, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Василев не уточни от кого е получил заплахата, но поясни: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години".

Другата заплаха към него е свързана с по-строгия контрол на БАБХ на "Капитан Андреево".

Асен Василев уточни още, че е момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    54 12 Отговор
    Ефективен, за кого?

    Коментиран от #51, #65, #74

    12:55 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 фико салатата

    51 21 Отговор
    ефективен си като тъпанар на конци

    12:55 21.03.2026

  • 4 в кратце

    40 21 Отговор
    Асен Василев: Мисля, че съм когнитивен и тъповиден,като политик!

    12:57 21.03.2026

  • 5 Някой

    27 19 Отговор
    Да, ефективно защитавахте Пеевски до преди Тръмп да спечели в САЩ.

    12:57 21.03.2026

  • 6 Въйййййй

    51 22 Отговор
    Всички с които си работил в чужбина те изкарват мошеник, някой даже те съдят, че не смееш да излезеш от България. Ама си ефективен, ефективно пазиш любовника си да се изживява гангстер. Май си се прибрал тук, защото света е станал тесен за теб.

    12:58 21.03.2026

  • 7 Гражданин

    54 22 Отговор
    ЕФЕКТИВЕН ЗА СЕБЕ СИ, НО ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ! НЕ Е ВАЖНО КАКОВ МИСЛИ ТОЙ, А МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ! ОТДАВНА Е ЗА ЗАТВОРА!

    12:58 21.03.2026

  • 8 Сталин

    40 21 Отговор
    Аха Асан е мислел че е ефективен като крадец,точно такива ни трябват,ще гласуваме пак за ОПГ ПП -Прости Пvтки

    12:59 21.03.2026

  • 9 иди ми дойди ми

    29 16 Отговор
    А пък Киро канадецът мисли,че брадив е по-невидим в коридорите на общественните сгради.

    12:59 21.03.2026

  • 10 Сталин

    32 15 Отговор
    Абе къде е батко ( Киру )

    12:59 21.03.2026

  • 11 Баце

    43 21 Отговор
    По-голема наглост от сороспииската е само петроханската, а този е съвкупност от двете.

    13:00 21.03.2026

  • 12 Спецов

    39 21 Отговор
    По ефективен е като жена!

    13:00 21.03.2026

  • 13 Пуфи

    33 16 Отговор
    Ефективността ти я усеща само сметката у Люксембург

    13:02 21.03.2026

  • 14 Заслужаваш

    14 10 Отговор
    Нямаш грешка

    13:03 21.03.2026

  • 15 Кокорчо мисли

    27 12 Отговор
    Като политик и управляващ си мисли без да се замисля, че е ,най-скромно казано , ".ефективен политик", а е пропуснал голямото "Д" (жокер: Дефективен политик)

    13:05 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лена

    31 14 Отговор
    Ефективен за олигарсите и ламите от Петрохан

    13:08 21.03.2026

  • 18 Кокорко

    32 17 Отговор
    е много ефективен в мушенгиите и кражбите

    13:10 21.03.2026

  • 19 Ужас т

    31 12 Отговор
    И този се мисли за нещо си като Мирчев и останалите.
    Единствените които им четкат самочувствието са ми свирките като Светослав Иванов и останалите които получават пари от нпо-та. Това спокойно може да се нарече корупция и заблуда на гражданите

    13:12 21.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 обратното

    17 14 Отговор
    Въпреки саботиращите кокорчови бюджети с граничните официални 3% дефицит и въпреки деветомайски президентски опит за референдум за отрицателна евро оценка в извънредния доклад, влязохме в шенген и еврозоната.

    13:15 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ефективен връмвар

    10 5 Отговор
    Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това. Така отговори Асен Василев на въпрос на Мон Дьо по Нова за лъжите, които са го шокирали.

    Четири заплахи бил получил Василев, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Той не обяви от кого я е получил, но заяви: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.

    Другата заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. Щели да направят кампания срещу него, която се е случила 2022 г., че е гей. "Направиха я. Не ми пука", каза още той.

    В момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.

    13:16 21.03.2026

  • 24 Розов пеньоар

    12 10 Отговор
    Обещавам да съкратя 30% от администрацията

    13:16 21.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да ти имаме самочувствието

    10 7 Отговор
    Супер си. Ставаш за знаме, като един преди тебе "г.. ти си нашето знаме"

    13:19 21.03.2026

  • 28 ПП/ДБ+ПБ

    11 6 Отговор
    За потвърждение на оценката :) ефективен политик:) е готов да се коалира с ПБ.

    13:19 21.03.2026

  • 29 Като гей

    24 12 Отговор
    Си ефективен

    Коментиран от #42

    13:19 21.03.2026

  • 30 Изключителен

    23 25 Отговор
    Умен , компетентен , уравновесен , информиран , праволинеен , един от малкото в българската политика , на когото може да се разчита !

    Коментиран от #38, #53

    13:20 21.03.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    19 12 Отговор
    Тоя джендър е ефективен само по розов пеньоар 🤮

    13:20 21.03.2026

  • 32 Всички

    18 7 Отговор
    Са мушеници до един а като се добави и обърната резба тфа вече не се трае

    13:21 21.03.2026

  • 33 ежко

    23 9 Отговор
    Много сте ефективни.Провалени е реалния бизнес, искате държава да упрвлявате?!?Няма едно нещо което сте пипнали,да не сте го развалили!Таковахте конституцията, изпрахте Пеевски и Боко, излъгахте избирателите си.Това ли ви е ефективността?

    13:22 21.03.2026

  • 34 Дръта чанта

    13 6 Отговор
    Да го дуат бедните

    Коментиран от #41

    13:27 21.03.2026

  • 35 Оная!?

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "Активираха се!":

    Ти ли си ма, пиле?
    Дорианооо!!! Кога спиш, скъпа?! От мятане на либерастко - педофилската барикада сили не ти останаха! Няма ли около тебе мъж, да те стабилизира, или и ти мразиш хетеросексуалните?!

    13:28 21.03.2026

  • 36 Мдаааа

    14 5 Отговор
    Ефективен си бързи смели сръчни

    13:30 21.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дефектен политик

    12 8 Отговор

    До коментар #30 от "Изключителен":

    Може да се разчита на Кокорчо да прави помен с чужда пита харчейки бюджета, да взема нови заеми за инвестиции в предизборните социални програми, както да проваля с петилетки строящата се магистрала Хемус

    13:31 21.03.2026

  • 39 Гражданин

    14 17 Отговор
    Дано да се случи така, че този умен и справедлив политик да управлява, страната ни много ще се стабилизира,просташките коментари са без значение.

    Коментиран от #43

    13:32 21.03.2026

  • 40 Стабилен е

    14 12 Отговор
    Силата му е в истината,няма къде да го пипнеш.

    13:34 21.03.2026

  • 41 И да

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дръта чанта":

    Не се размножават

    13:36 21.03.2026

  • 42 Не е

    15 7 Отговор

    До коментар #29 от "Като гей":

    гией, той е "пеперуд"

    13:36 21.03.2026

  • 43 има значение ефекта от дефективния

    12 13 Отговор

    До коментар #39 от "Гражданин":

    След вещото кокорчово неколко кратно управление на икономиката, инфлацията се отприщи, а цената на жилищата се удвоиха.

    Коментиран от #61

    13:37 21.03.2026

  • 44 Ефективен

    13 8 Отговор
    като крадец.

    13:39 21.03.2026

  • 45 либерал

    4 8 Отговор
    Трият ме: "Факти" - на кого се кланяте!? Написах за лицето на снимката за "ефективността" му със сглобката с БокоРапона/Тиквата и Шиши Търбуха и ме Цензурираха незабавно, по ПУТИНСКИТЕ ЗАКОНИ и Разпоредби.

    13:39 21.03.2026

  • 46 Кокора

    20 9 Отговор
    да посочи едно нещо, построено, ремонтирано или поне започнато от шайката ППДБ!

    Коментиран от #60

    13:41 21.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Позволява си

    9 7 Отговор
    Когато човек е осъзнат и не го е страх,не играе по свирката на никой.

    13:46 21.03.2026

  • 50 А аз...

    8 2 Отговор
    ...определено не мисля така!

    13:46 21.03.2026

  • 51 Как за кого ?

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    За Спецов .

    13:49 21.03.2026

  • 52 Аз полковникът

    6 4 Отговор
    Най добрият.

    13:52 21.03.2026

  • 53 И си забравил

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Изключителен":

    най важното ; Асен не е гей ".

    13:53 21.03.2026

  • 54 Този мазния е

    9 5 Отговор
    За затвора

    13:53 21.03.2026

  • 55 Хайде вече

    11 7 Отговор
    Съвсем ефектно и ефективно открадна 9 милиарда за 9 дни .Но това според него,е полезно за България

    Коментиран от #59

    13:55 21.03.2026

  • 56 Промяна

    7 8 Отговор
    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КРАЦЕЦ НА МИЛИОНИ ОТ ЦЯЛ СВАЛЯТ ГО ГЪРСЯТ РОЗОВОТО ПРАСЕ КОЕТО ВЛАЧИ Е НЕГОВ АВТОПОРТРЕТ ЦИНИК КРАДЕЦ ИЗМАМНИК БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА А ТОЗИ ШАРЛАТАНИТЕ ЮМРУЦИ ЧЕРЕПИ ОСУЕТИХА ВСИЧКО

    13:58 21.03.2026

  • 57 Асен Василев

    8 10 Отговор
    е най- достойният политик на нашето време. Друг такъв беше Иван Костов. Кирил Петков също е честен, но е емоционален. Благодарение на тези българи ние се интегрирахме напълно в Европейския съюз. И мога да кажа, че живеем много по- добре , отколкото по време на социализма. Тогава България беше дискотека, нямахме Ел. ток, на работното ни място нямаше парно отопление, през зимата работехме с палта, ръкавици и шапки. Тотална мизерия. Успех на изборите и пълна победа!!!

    14:00 21.03.2026

  • 58 Промяна

    8 8 Отговор
    ГНУСЕН ИЗВРАТЕНЯК ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ

    14:00 21.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Драги

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Кокора":

    правителството и депутатите не строят. Ние живеем в пазарна икономика, т.е.капитализъм. правителствата са длъжни да създадат за бизнеса - едър. среден и дребен , както и за българските граждани добри условия. Останалото е в ръцете на фирмите. Те са инвеститорите. Държавата е отговорна за учители, лекари, социални работници и т.н.

    14:05 21.03.2026

  • 61 Фактите

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "има значение ефекта от дефективния":

    са други. И Кирил Петков и Денков управляваха няколко месеца, останалите години управлява Радев със служебните правителства, както и последната година Желязков с ИТН, БСП и новото начало. Инфлацията се влияе и от външни обстоятелства.

    14:10 21.03.2026

  • 62 Тити на Кака

    5 7 Отговор
    Ако да си ефективен като политик означава първо да лъжеш за "ония осем милиарда" с които ще построиш два Хемуса, десетки дунавмостове и планински тунели, а после, когато докопаш бюджета се окаже, че нищо друго, освен да теглиш заеми и да ги изливаш в пясъка на помощите, без дори да си помислиш нещо от обещаното да построиш - да, мис Асена идеално се вписва в тази дефиниция!
    Бонус - вижте как миската спокойно си приписва заслугите за влизането в еврозоната и Шенген. И нито дума за левашкия провал с ПВУ, който бе спасен буквално дни преди да падне последното редовно правителство.
    Това е положението!

    14:11 21.03.2026

  • 63 Ний ша Ва упрайм

    7 2 Отговор
    Пискюл, виж ко мислят хората и неодобрението в анкетите! хохохох хахахаха

    14:11 21.03.2026

  • 64 Перо

    11 4 Отговор
    Пази боже от тоя политик!

    14:12 21.03.2026

  • 65 За нас

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    българите и за цяла България!!!

    14:15 21.03.2026

  • 66 На Дедо

    9 5 Отговор
    Пуснах телевизора, и с учудване виждам, че екрана ме гледа някак Оцъклен. Не излязал още от шока на видяното, телевизора проговори с фалцет , че не е гей. Трябваше ми време да разбера, че проблема не е в телевизора. А в едно, розово недоразумение, наречено Асанчо не е гей. Имал две влюбване, за първото може само да гадаем, а второто с СПЕЦОВ нищо не каза. Не бил крал, не мамил, честен и чист като бебешка сълза. Пресвета дева Мария, пасти да яде. Гледам и не мога да повярвам на ушите си.

    14:16 21.03.2026

  • 67 Никой

    5 2 Отговор
    Ала бала със избора на Силви Кирилов за министър на здравеопазването в кабинет на ГЕРБ .

    14:27 21.03.2026

  • 68 Тия, които го

    4 6 Отговор
    наричат гей, светихте ли му??? А вие какви сте, първосигнални мажоретки на дебелето. На дебелото изобщо не му пука за вас, ограбва ви ежедневно и с вашите пари си прави масрафа. Вше сте срам за човешко същество

    14:45 21.03.2026

  • 69 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    Респект. Такива политици ни трябват. ПП ДБ първи на изборите

    14:49 21.03.2026

  • 70 Горски

    10 2 Отговор
    Кокорчо бил влязъл в политиката,защото му пукало за България.Така казва.Хубав виц за начало на изборната кампания. Той не е г е й. Той е ляв П Е Д А Л в автомобили с механична скоростна кутия/. На такива трябва да им забранят да заемат ръководни длъжности и да ги тестват за наркотици поне веднъж седмично! Мъж, който се страхува, че ще бъде "уязвен през децата и през жената", тоест не може или не знае как да ги защити - НЕ Е НИКАКЪВ МЪЖ. .... Така Асен Василев сам разкрива, че не може да носи и да поема отговорност за своите най-близки хора. КОЕТО Е ЕГОИЗЪМ клонящ към болестен ЕГОЦЕНТРИЗЪМ! Световната история сочи, че такива индивиди правят големи пакости и бедствия над държави и народи, ако се докопат до властта. Не могат да носят отговорност за другите и при първия по-сериозен проблем - си плюят на петите и бягат - спасяват само себе си! ...... Браво на Мон Дьо, който помогна да разберем, че на тази личност А.Василев НЕ може са му се има доверие!

    15:06 21.03.2026

  • 71 Пляс пляс пИдалите...

    10 2 Отговор
    Тоя докога ще гледа така оцъклено от екрана?
    Дзъркелите му са изскочили от напъване....

    15:12 21.03.2026

  • 72 Левия бряг

    7 2 Отговор
    Пет.роханец та дрънка

    15:21 21.03.2026

  • 73 ти ли си полезен

    7 2 Отговор
    ти ли си полезен с розовите бикини заради вас сме без бюджет и сме бедни

    15:49 21.03.2026

  • 74 Ефективен?

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    По-скоро еФекТен..

    15:49 21.03.2026

  • 75 Умен по цялата глава

    3 0 Отговор
    Поне една истина да беше казал за разнообразие

    16:07 21.03.2026

  • 76 София Прайд

    3 0 Отговор
    Е що се отричаш от нас?

    16:09 21.03.2026

  • 77 Шперцов

    3 0 Отговор
    Асенке,що лъжеш бре?

    16:12 21.03.2026

  • 78 Гост

    2 0 Отговор
    Асен и Мандьо. Те и двамата са така да се каже един вид. Браво

    17:15 21.03.2026

  • 79 Ах ,ах

    0 2 Отговор
    Следващият вицепремиер на България.
    Жалко ,много жалко

    17:16 21.03.2026

  • 80 ефрейтор

    2 0 Отговор
    само така си мислиш

    17:16 21.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Смешки ​

    0 0 Отговор
    Абе доста по-ефективен си като турбо Педи.

    17:22 21.03.2026

  • 84 непомнещо миче за кокорчо

    1 0 Отговор
    го нацъка на обяд

    пак таз претоплен манджа с грозде чорбаджиите ти ще я платят още веднъж като нова

    17:22 21.03.2026

  • 85 Двама

    0 0 Отговор
    ХОМОСЕКСУАЛИСТИ ...и така до края на света!

    17:27 21.03.2026

  • 86 Ах ,ах

    0 0 Отговор
    Хора, погледнете го.
    Ако Радев спечели изборите , коалицията му с ПП е факт. Василев е начело на ПП . Кой според вас ще е вице?
    Гласувате за Радев и получавете неговото управление начело с ПП в коалиция.
    Радев доведе Кирчо и Кокорчо.
    Гледахте ли го по ТВ?

    17:29 21.03.2026