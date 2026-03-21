Кристен Стюарт играе първата американка астронавт в „Challenger“

Amazon Prime Video официално даде зелена светлина за минисериал за първата американска жена астронавт, Сали Райд, а Кристен Стюарт („Здрач“, „Спенсър“) ще бъде в главната роля, съобщава Variety. Сериалът е озаглавен „The Challenger“.

Плановете за този проект бяха обявени за първи път през юни 2024 г. Той е вдъхновен от книгата на Мередит Е. Багби „Новобранци“. Маги Кон („Стълбището“, „Американска криминална история“) е шоурънър и изпълнителен продуцент.

Проектът ще разкаже историята на катастрофата на космическата совалка „Challenger“ и разследването на трагедията, чиито заключения бяха представени през 1986 г. от Комисията на Роджърс. Райд беше една от тези, които разгледаха подробностите за бедствието. Сериалът ще се фокусира върху нея и нейното лично пътуване, водещо до това да стане първата американка в космоса.

Райд полетя в космоса на 18 юни 1983 г., припомни Britannica - 20 години след рускинята Валентина Терешкова, която като командир на космическия кораб „Восток 6“ влезе в историята като първата жена космонавт на 16 юни 1963 г.

Първата жена, извършила разходка в открития космос, е Светлана Савицкая. През юли 1984 г. тя стъпва в космоса от орбиталната станция „Салют 7“ за 3 часа и 34 минути.