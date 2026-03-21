Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кристен Стюарт играе първата американка астронавт в „Challenger“

21 Март, 2026 15:14 398 2

  • кристен стюарт-
  • challenger-
  • проект-
  • филм

Кристен Стюарт играе първата американка астронавт в „Challenger"
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Amazon Prime Video официално даде зелена светлина за минисериал за първата американска жена астронавт, Сали Райд, а Кристен Стюарт („Здрач“, „Спенсър“) ще бъде в главната роля, съобщава Variety. Сериалът е озаглавен „The Challenger“.

Плановете за този проект бяха обявени за първи път през юни 2024 г. Той е вдъхновен от книгата на Мередит Е. Багби „Новобранци“. Маги Кон („Стълбището“, „Американска криминална история“) е шоурънър и изпълнителен продуцент.

Проектът ще разкаже историята на катастрофата на космическата совалка „Challenger“ и разследването на трагедията, чиито заключения бяха представени през 1986 г. от Комисията на Роджърс. Райд беше една от тези, които разгледаха подробностите за бедствието. Сериалът ще се фокусира върху нея и нейното лично пътуване, водещо до това да стане първата американка в космоса.

Райд полетя в космоса на 18 юни 1983 г., припомни Britannica - 20 години след рускинята Валентина Терешкова, която като командир на космическия кораб „Восток 6“ влезе в историята като първата жена космонавт на 16 юни 1963 г.

Първата жена, извършила разходка в открития космос, е Светлана Савицкая. През юли 1984 г. тя стъпва в космоса от орбиталната станция „Салют 7“ за 3 часа и 34 минути.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МонДю

    0 1 Отговор
    неприятна лизибизи !!!

    15:31 21.03.2026

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    Кристен Стюарт ЩЕ ИЗиграе първата американска астронавтка в „Challenger“.

    15:42 21.03.2026