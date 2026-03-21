Чък Норис спал 5 месеца до болната си съпруга и я върнал към живот

Чък Норис беше главно действащо лице много вицове и шеги, заради пословичната си сила. Актьорът ни напусна след кратко пребиваване в болница. В реалния живот той също беше голям герой, пише plovdiv24.bg.
Актьорът е спал в продължение на 5 месеца до болната си съпруга Джина Норис и успява да я върне към живота. Успехът му във филмовите екшъни се дължи до голяма степен на факта, че неговата съпруга го е подкрепяла безусловно.
Звездата от “Уокър, тексаският рейнджър" и моделът се женят през 1998 г. Две години след най-твърдото им "Да" двамата стават родители на близнаци. Те имат деца от предишни връзки.
През 2013 г. Джина трябвало да направи ядрено-магнитен резонанс, но контрастното вещество, което инжектират в тялото ѝ, има проблемни последствия за здравето ѝ. И в последващите дни след ЯМР и месеци след това тя усещала тежък дискомфорт и парене. В интервюта тя споделя, че се е "чувствала като залята с киселина отвътре."
Състоянието ѝ се влошавало всеки път, когато отивала в болницата до толкова, че била прикована на легло. В този момент, неизменно до нея, бил съпругът ѝ.
17 книги - толкова е прочел Чък Норис на съпругата си, докато седял край леглото ѝ. Това споделя самият той в интервюта.
Оказва се, че организмът на Джина има остра реакция срещу вещество в контрастният агент, който се използва при ЯМР. Това е редкоземен метал, наречен гадолиний.
Въпреки трудностите Чък Норис и съпругата му успяват да преодолеят този труден момент в живота си. Двамата отбелязват кръгла годишнина от брака си през 2018 година.
Завеждат и дело в съд в Сан Франциско с искане за 10 милиона долара обезщетение. Според двамата случаят на Джена трябва да е предупреждение към хората за опасностите от гадолиний в контрастните вещества за ЯМР, който се натрупва в организма и може да причини проблеми дори при здрав черен дроб.
21 Март, 2026 15:42
1 бушприт
15:46 21.03.2026
2 Последния Софиянец
15:50 21.03.2026
3 Дзак
15:57 21.03.2026
4 И на края както винаги става
15:59 21.03.2026
5 А дали
Коментиран от #6
16:02 21.03.2026
6 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "А дали":Да била е
16:19 21.03.2026
7 Сила
16:22 21.03.2026
8 Чук Норис
Ето колко важно е да имаш до себе си човек, който да те подкрепя.
Верността е най-ценното качество във връзката между мъж и жена.
Не като Рики Мартин и мъжа му/й.
16:22 21.03.2026
9 град КОЗЛОДУЙ
16:38 21.03.2026
10 Чест и Почитания
ВИНАГИ НА ЕКС!
17:02 21.03.2026
11 Малко са като него,
17:03 21.03.2026