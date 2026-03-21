Чък Норис спал 5 месеца до болната си съпруга и я върнал към живот

21 Март, 2026 15:42 2 301 11

17 книги - толкова е прочел Чък Норис на съпругата си, докато седял край леглото й

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чък Норис беше главно действащо лице много вицове и шеги, заради пословичната си сила. Актьорът ни напусна след кратко пребиваване в болница. В реалния живот той също беше голям герой, пише plovdiv24.bg.

Актьорът е спал в продължение на 5 месеца до болната си съпруга Джина Норис и успява да я върне към живота. Успехът му във филмовите екшъни се дължи до голяма степен на факта, че неговата съпруга го е подкрепяла безусловно.

Звездата от “Уокър, тексаският рейнджър" и моделът се женят през 1998 г. Две години след най-твърдото им "Да" двамата стават родители на близнаци. Те имат деца от предишни връзки.

През 2013 г. Джина трябвало да направи ядрено-магнитен резонанс, но контрастното вещество, което инжектират в тялото ѝ, има проблемни последствия за здравето ѝ. И в последващите дни след ЯМР и месеци след това тя усещала тежък дискомфорт и парене. В интервюта тя споделя, че се е "чувствала като залята с киселина отвътре."

Състоянието ѝ се влошавало всеки път, когато отивала в болницата до толкова, че била прикована на легло. В този момент, неизменно до нея, бил съпругът ѝ.

17 книги - толкова е прочел Чък Норис на съпругата си, докато седял край леглото ѝ. Това споделя самият той в интервюта.

Оказва се, че организмът на Джина има остра реакция срещу вещество в контрастният агент, който се използва при ЯМР. Това е редкоземен метал, наречен гадолиний.

Въпреки трудностите Чък Норис и съпругата му успяват да преодолеят този труден момент в живота си. Двамата отбелязват кръгла годишнина от брака си през 2018 година.

Завеждат и дело в съд в Сан Франциско с искане за 10 милиона долара обезщетение. Според двамата случаят на Джена трябва да е предупреждение към хората за опасностите от гадолиний в контрастните вещества за ЯМР, който се натрупва в организма и може да причини проблеми дори при здрав черен дроб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    Звездата от.......и моделката се женят през 1998-ма г.

    15:46 21.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    Чък Норис може всичко.

    15:50 21.03.2026

  • 3 Дзак

    Попаднала на точния човек!

    15:57 21.03.2026

  • 4 И на края както винаги става

    "На болната жена,мъжо и умре"

    15:59 21.03.2026

  • 5 А дали

    И жена му е била така всеотдайна към него?

    Коментиран от #6

    16:02 21.03.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    До коментар #5 от "А дали":

    Да била е

    16:19 21.03.2026

  • 7 Сила

    Сълзите на Чък Норис лекуват рак , но за жалост той никога не е плакал ....и не плаче !!!

    16:22 21.03.2026

  • 8 Чук Норис

    беше мъж-мечта.
    Ето колко важно е да имаш до себе си човек, който да те подкрепя.
    Верността е най-ценното качество във връзката между мъж и жена.
    Не като Рики Мартин и мъжа му/й.

    16:22 21.03.2026

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    вацното е че няма мъж дето да легне със мизерната венелина дърта е и сбръчканаа

    16:38 21.03.2026

  • 10 Чест и Почитания

    Как Чък Норис пие вода от чешмата?
    ВИНАГИ НА ЕКС!

    17:02 21.03.2026

  • 11 Малко са като него,

    пич отвсякъде.

    17:03 21.03.2026