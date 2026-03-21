Джована Антонели, изиграла Джейд в „Клонинг“, навърши 50 години

Бразилската актриса Джована Антонели, която изигра Джейд в легендарния сериал „Клонинг“, навърши 50 години. За да отбележи случая, тя публикува няколко видеа в личния си акаунт в Instagram. В едно от тях тя е показана как държи чиния с парче торта със свещи, оформени като числото 50. Видеото включва и кадри от проекти, в които е участвала.

В друго видео свещи, оформени като числото 50, са поставени в пясъка пред смартфон. Екранът на устройството показва клип на Антонели, която тича към камерата. Актрисата се преструва, че духа свещите за рожден ден.

Сериалът „Клонинг“ е премиерно излъчен през 2001 г. Любовната история на Джейд и Лукас, обхващаща няколко десетилетия, държи зрителите залепени за екраните в продължение на 250 епизода. Сериалът разглежда и въпроси, свързани с клонирането на хора, връзката между религията и науката, както и наркоманията.

През годините са известни няколко интимни връзки на актрисата. Джована Антонели се омъжва за първи път на 21 години за бизнесмена Рикардо Медина, когото познава още от училище.

На снимачната площадка на „Клонинг“ тя започва романс с Мурило Бенисио. Актьорите играят любовници на екрана, а връзката им продължава и извън него. Те имат син, но двойката скоро се разделя.

През 2009 г. Антонели се запознава с режисьора Леонардо Ногейра, от когото ражда близначки през 2010 г.