Съблазнител "тормози" бременната дъщеря на Гала (СНИМКА)

Гала може и да е свикнала със светлините на прожекторите, но в дома на дъщеря ѝ Мари Будева вниманието е изцяло обсебено от един много по-пухкав „герой“ – котаракът Пешо, пише marica.bg.

Личното пространство там е по-скоро илюзия. Красивата Мари, която очаква второто си момиченце, споделя ежедневието си с домашен любимец, който не признава граници и винаги намира начин да бъде в центъра на събитията.

„Е, никога не съм съвсем насаме – Пешо веднага се появи, защото щом съм на пода, значи трябва да правим нещо заедно“, написа тя с усмивка под снимка с пухкавия пакостник.

Снимка: Инстаграм

Котаракът очевидно има силно присъствие в дома и не пропуска възможност да търси внимание, игри или просто компания. Независимо дали Мари си почива, снима съдържание или се опитва да отдели малко време за себе си, Пешо винаги е наблизо – готов да „помага“ по свой си начин.

Въпреки че понякога успява да я изкара извън равновесие с постоянството си, любовта между тях е повече от очевидна. Мари често го глези, обсипва го с целувки и го превръща в неизменна част от ежедневието си.

Любопитното е, че с наближаването на раждането в дома се усеща още по-голямо оживление. Подготовката за новия член на семейството върви с пълна сила, а Пешо сякаш вече усеща, че предстои промяна. Неговото поведение става още по-привързано, сякаш не иска да изпусне нито един момент с любимата си стопанка.

Близки до семейството споделят, че котаракът често следва Мари от стая в стая, наблюдава я внимателно и дори „участва“ във всички домашни дейности. Това създава не само забавни ситуации, но и топла, уютна атмосфера, която прави дома още по-жив и емоционален.