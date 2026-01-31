Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

Новите досиетата по случая на скандалния финансист Джефри Епстийн, публикувани на 30 януари, бяха временно недостъпни поради претоварване на сървъра, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ пред The ​​Telegraph.

Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.

Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.

Дамата твърди, че Тръмп е бил ухапан по време на секс и че момичето "е било ударено в лицето, след като се е засмяло“ за това.

Както съобщи първият заместник-министър на правосъдието Тод Бланш, някои от материалите, публикувани от Министерството на правосъдието по случая Епстийн вчера, са били редактирани, по-специално личната информация на жертвите е била скрита.