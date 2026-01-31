Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

31 Януари, 2026 05:35, обновена 31 Януари, 2026 08:51

Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва

Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите досиетата по случая на скандалния финансист Джефри Епстийн, публикувани на 30 януари, бяха временно недостъпни поради претоварване на сървъра, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ пред The ​​Telegraph.

Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.

Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.

Дамата твърди, че Тръмп е бил ухапан по време на секс и че момичето "е било ударено в лицето, след като се е засмяло“ за това.

Както съобщи първият заместник-министър на правосъдието Тод Бланш, някои от материалите, публикувани от Министерството на правосъдието по случая Епстийн вчера, са били редактирани, по-специално личната информация на жертвите е била скрита.


САЩ
  • 1 Европеец

    80 17 Отговор
    Какво да кажа..... Всички политици и хора с власт и пари се забавляват с крехко агнешко, няма да търсят 100-годишни баби ,де ...

    Коментиран от #3, #9, #32

    05:58 31.01.2026

  • 2 Мата Хари

    61 13 Отговор
    Да бе,само от рускини ги пипат !

    06:09 31.01.2026

  • 3 Дедо Вова

    26 19 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    и той ли ?

    Коментиран от #15

    06:10 31.01.2026

  • 4 Световният "елит"

    77 8 Отговор
    извратеняци и ционисти

    Коментиран от #29

    06:17 31.01.2026

  • 5 вива хамерика

    72 10 Отговор
    най - свободната демокрация за пример на вска нация - секс, наркотици и терор по целия свят.

    06:22 31.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    79 16 Отговор
    Нещо чудно ли има? Сащ са създадени, населявани и управлявани от морално пропаднали хора и престъпници.

    06:24 31.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    52 12 Отговор
    Когато лицемерието изчезне съвсем, защото натам е тръгнало епстийн ще бъде герой. Англосаксите никога не са считали хората за равни, робините на епстийн просто са служели за развлечение на господарите си.

    06:28 31.01.2026

  • 8 Тъй де

    39 6 Отговор
    Топил ли е и Бай Дончо чушлето в агнешко със сос, въпрос за 1 ент😉

    Коментиран от #10

    06:29 31.01.2026

  • 9 Макрон

    22 13 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А макрон.

    Коментиран от #12, #16

    06:30 31.01.2026

  • 10 Соня

    29 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тъй де":

    Кой каквото има това топи, димукрата клинтън го правеше с пурата.

    06:31 31.01.2026

  • 11 Цялата

    35 17 Отговор
    Работа е редактирани съчинения. Точно Бил Гейтс ще го моли за антибиотици. То бива да ги нагласят нещата ама чак пък толкова . Явно хората на Байдън имат все още огромно влияние в определени и институции в САЩ
    .

    06:32 31.01.2026

  • 12 Иван

    39 9 Отговор

    До коментар #9 от "Макрон":

    Микрон си пада по дедешко.

    Коментиран от #22

    06:32 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нищо

    30 6 Отговор
    ново - нямат излишно време за свалки и геройства в семейната спалня ! И в България за търтеите в парламента , магистрати , олигарси и куп известни , има всевъзможни компромати !

    06:38 31.01.2026

  • 15 Европеец

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Вова":

    Много хитра комбинация никя и въпроса..... Но да ти отговоря, знаеш той е във форма за годините си и защо пък не... Вероятно по смугла гимнастичка , която безспорно е красива....

    06:45 31.01.2026

  • 16 Европеец

    28 6 Отговор

    До коментар #9 от "Макрон":

    Микрона е частен случай, защото си пада по дърти овни, та за това не търси агнешко...

    06:51 31.01.2026

  • 17 А, Тромпета дали е лапал някъв

    12 14 Отговор
    черен сух твърд шпек? Или само го е смукал! Че като гледам Мелани ходи се мокра.

    06:52 31.01.2026

  • 18 Внимавай

    11 8 Отговор
    ако не си послушник на нас ционистите и ти ще влезнеш в списъка. Така че ще слушкаш и играеш по нашта свирка.
    Ние притежаваме всичко, банки, медии, секретните органи, съдии шанс нямаш.

    Коментиран от #41

    07:01 31.01.2026

  • 19 Натрапва се

    20 6 Отговор
    недостоверен разказ. Всъщност как Джефри Епщайн от учител по математика и физика без диплома от колеж и роден в Бруклин става финансист милионер.Дали главната роля в скандала не се изпълнява от Гилейн Максуел и защо материалите по делото са засекретени???!

    07:03 31.01.2026

  • 20 Ройтерс

    26 10 Отговор
    ".... Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.

    Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.... "
    .... И. хти и досиетата и" докюментите"..!
    ...." Една жена каза на пазара.. ":))

    07:05 31.01.2026

  • 21 Софиянец

    31 12 Отговор
    Ето го вашия велик запад, жълтопаветни дбили, содомити и педофили!

    Коментиран от #34

    07:10 31.01.2026

  • 22 БАРС

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    НАЙ ВЕЧЕ ПО ЧЕРНО ШИЛЕ СИ ПАДА.

    07:13 31.01.2026

  • 23 Констатация

    11 8 Отговор
    Хайде на Импийчмента на Л.... Тръмп!!! -)))))

    07:19 31.01.2026

  • 24 Мишел

    13 9 Отговор
    Има ли вече отговор, защо Тръмп е заплатил с чек на Епщейн 25 000$? Копие на чека има в досиетата на Епщайн.

    07:24 31.01.2026

  • 25 БАРС

    11 8 Отговор
    ИМА ВЯРНО ЯВНО ВЪВ ВСИЧКО ТОВА КОЕТО ВЕЧЕ СЕ ПИШЕ 1 ГОД ИНАЧЕ ТОЯ ЕПСТЕЙН НЯМАШЕ ДА СЕ САМОУБИЕ ИНТЕРЕСТНОТО Е ЧЕ БИЛ ГЕЙТС ТОГАВА НАЙ БОГАТИЯТ ЧОВЕК СЕ ПОИСКАЛ РУСКИНИ И СПО ЧЕРТАВА ,ЧЕ ТЕ СА ГО ЗАРАЗИЛИ.ТА ТИЯ РУСКИНЧЕТА СА МИНАВАНИ ОТ ТАКИВА КАТО НЕГО БОГАТСШИ КАКТО ТОЙ Е ЗАРАЗИЛ ЖЕНА СИ ТАКА СА БИЛЕ И ЩАРАЗЕНИ ТИЯ МОМИЧЕТА.НЕ ЗНАЧИ ЧИ КАТО СА БОГАТСШИ СА ЧИСТОПЛЪТНИ ДАЖЕ И НЕ СА И КРАСАВЦИ.БЕДНИТЕ МОМИЧЕТА, БИЛЕ ПРИНУДИНИ ДА ГИ ЛИГАВЯТ ТАКИВА ТЮФЛЕЦИ.

    07:25 31.01.2026

  • 26 си дзън

    9 15 Отговор
    Джефри не може да стъпи на малкия пръст на Пригожин с неговият хотел за дефлорация.

    07:25 31.01.2026

  • 27 .....

    13 13 Отговор
    То па бива изфабрикувани работи, ма чак пък толко

    Коментиран от #36

    07:26 31.01.2026

  • 28 Уса

    9 11 Отговор
    По времето на демокрацията кастрираха деца и им присаждаха фалшиви полови органи..Това и Хитлер не е правил

    07:28 31.01.2026

  • 29 Стенли

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Световният "елит"":

    Всъщност всеки мъж си фантазира понякога за такива заболявания разликата е че аз с осемстотин евро заплата на месец това ми остава само фантазия а хората с пари могат да ги осъществят и айде да не се правим по светци от папата 😁😉

    Коментиран от #30, #35

    07:29 31.01.2026

  • 30 Стенли

    13 1 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    Вместо заболявания да се чете забавления

    07:31 31.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Обаче

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Нали гоеореха , че имало чужди компромати за чичо Дончо. Оказа се, че ги американците сами си правят келяфи.

    07:38 31.01.2026

  • 33 Сайча

    14 13 Отговор
    Аааа... сега разбирам, защо Тръмп харесва Путин. Те са от един клуб. Но Путин е документиран с момченца. Всички знаем, че при традиционните общества с традицеонни ценности това са традиционни ценности, например ромското традиционно общество.

    07:42 31.01.2026

  • 34 Хич

    12 14 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    Путен го имаме, как вдига публично тениската на момченце и му целува коремчето пред смаяните родители. Направо евразийска традиционна ценност, пич!

    07:44 31.01.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    10 8 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    Русофилите се научихте да смятате много бързо в Евро!

    07:45 31.01.2026

  • 36 ТИР

    10 8 Отговор

    До коментар #27 от ".....":

    Само посоченото че на такова място за хора с големи възможности не е имало медицински контрол , а те се лутали за лекарства показва че написаното е боза ,,,,

    07:48 31.01.2026

  • 37 Мисирки ООД

    14 8 Отговор
    Бил Гейтс не може да намери антибиотици:). Така преди години бяха писали, че Слави (Трифонов) не се оженил, защото нямало свободен ресторант..

    07:49 31.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тити на Кака

    9 7 Отговор
    Непотвърдена информация от неидентифицирана приятелка на предполагаема жертва?...

    Демократично ми ееееее 😂😂😂😂😂😂

    08:02 31.01.2026

  • 40 ЕВРЕЙСКО-БРИТАНСКА МРЪСОТИЯ

    9 5 Отговор
    Тези две племена дълбоко вярват, че всички останали са полутона и съществуват единствено за да им робуват всячески. И сега в окраина е същото.

    08:06 31.01.2026

  • 41 българин 777

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Внимавай":

    👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃

    08:13 31.01.2026

  • 42 Запознат

    9 1 Отговор
    Хайде почна лова на вещици в краварника за което много се радвам ама трябва да си съвсем без мозък да повярваш на това:
    - "Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“

    Няма начин милиардер като Гейтс да моли Епстийн да му набавял антибиотици че той сигурно не може - май по лесно на Бил Гейтс е да си купи някоя верига аптеки. И на такива милиардери им водят проститутки не от улицата а елитни и със сигурност проверени за болести.

    Ама колкото повече скандали има в краварника толкова по добре.

    08:20 31.01.2026

  • 43 Антон

    10 1 Отговор
    Няма такива подобни глупости, ама явно има хора които им вярват.
    Бил Гейтс хванал полово предавана болест. Не от кой да е , а от рускиня. Ахахах. После вместо да контактива с доверен лекар, търси антибиотоцо от домакина. Ахахах
    Тръмп пък напънал 14 годишан, тя , за да се защити го ухапала. Той пък и праснал една. И това само предо има няма някакви си 30 год. Истороята пък излязла наяве на принципа вдна жена казала на друга, която споделила на трета, тя пък казала на сестра си, която пък споделла със съседката, а пък съседката имала приятелка, чийто мъжж бил журналист. Схахахахаха

    08:30 31.01.2026

  • 44 койдазнай

    2 3 Отговор
    Иран ще изгори! На там отиват работите!

    08:53 31.01.2026

  • 45 Джефри Епщайн е..

    4 1 Отговор
    Евреин доставял е млади момичета на президенти кралски особи...бизнесмени...и накрая да не говори малко се самоубеси...в килията... евреите са изро.ди..филмите от Холивуд са само ужаси убийства...

    Коментиран от #46

    09:01 31.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Госあ

    0 0 Отговор
    убавци…

    09:11 31.01.2026

  • 49 Пич

    2 1 Отговор
    Дали е вярно ?! Как реагира Тръмп ?! Тръмп поиска да бъдат разсекретени абсолютно всички досиетата. Това какво говори ?! Това казва - ако ме прецакате мене , и вие всичките сте в тези досиета!!! И - секретни работи , изгърмели сървъри........

    09:12 31.01.2026

  • 50 Перо

    0 1 Отговор
    Джендърско-ционистки уйдурми!

    09:15 31.01.2026

  • 51 Бай ви

    0 2 Отговор
    Дончо педофилина!

    09:22 31.01.2026

  • 52 И ТОВА АКО Е ВЯРНО

    0 0 Отговор
    И МНОГО ДРУГИ ПИСАНИЯ ЗА ТОЗИ ПИТАМ ТОЙ СЪВЕСТ ИМА ЛИ.??!?. МОРАЛ НЯМА СЪВЕСТ НЯМА АКЪЛ НЯМА ИКУУУУКАЛ СТАР НЕМОЩЕН Е ЗАБРАВЯ. И ТРЯБВА ДА СЕ ПОКАЕ И НА МИГА ДА СИ ХОДИ. ТОВА Е ЕДНО А КОЛКО ЛИ ОЩЕ НЕ МОРАЛНИ НЕЩА Е НАПРАВИЛ. И ДРУГИТЕ БОГАТАШИ КЪТ НЕГО. БОГАТ СЕ СТАВА БЕЗ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ ЗЛОБА ЛЪЖИ И КРАЖБИ. ПРЕДПОЛАГАМ НЕ ВСИЧКИ НО В 90% ДА. ВЗЕМАМ ПРИМЕР ОТ ТУК НАЩИ МУШИКИ.

    09:35 31.01.2026

  • 53 иво

    1 0 Отговор
    Дано посолството да прочете написаното от редакторааа...

    09:35 31.01.2026