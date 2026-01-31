Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

Новите досиетата по случая на скандалния финансист Джефри Епстийн, публикувани на 30 януари, бяха временно недостъпни поради претоварване на сървъра, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ пред The Telegraph.
Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.
Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.
Дамата твърди, че Тръмп е бил ухапан по време на секс и че момичето "е било ударено в лицето, след като се е засмяло“ за това.
Както съобщи първият заместник-министър на правосъдието Тод Бланш, някои от материалите, публикувани от Министерството на правосъдието по случая Епстийн вчера, са били редактирани, по-специално личната информация на жертвите е била скрита.
До коментар #1 от "Европеец":А макрон.
До коментар #8 от "Тъй де":Кой каквото има това топи, димукрата клинтън го правеше с пурата.
.
До коментар #9 от "Макрон":Микрон си пада по дедешко.
До коментар #3 от "Дедо Вова":Много хитра комбинация никя и въпроса..... Но да ти отговоря, знаеш той е във форма за годините си и защо пък не... Вероятно по смугла гимнастичка , която безспорно е красива....
До коментар #9 от "Макрон":Микрона е частен случай, защото си пада по дърти овни, та за това не търси агнешко...
Ние притежаваме всичко, банки, медии, секретните органи, съдии шанс нямаш.
Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.... "
.... И. хти и досиетата и" докюментите"..!
...." Една жена каза на пазара.. ":))
До коментар #12 от "Иван":НАЙ ВЕЧЕ ПО ЧЕРНО ШИЛЕ СИ ПАДА.
До коментар #4 от "Световният "елит"":Всъщност всеки мъж си фантазира понякога за такива заболявания разликата е че аз с осемстотин евро заплата на месец това ми остава само фантазия а хората с пари могат да ги осъществят и айде да не се правим по светци от папата 😁😉
До коментар #29 от "Стенли":Вместо заболявания да се чете забавления
До коментар #1 от "Европеец":Нали гоеореха , че имало чужди компромати за чичо Дончо. Оказа се, че ги американците сами си правят келяфи.
До коментар #21 от "Софиянец":Путен го имаме, как вдига публично тениската на момченце и му целува коремчето пред смаяните родители. Направо евразийска традиционна ценност, пич!
До коментар #29 от "Стенли":Русофилите се научихте да смятате много бързо в Евро!
До коментар #27 от ".....":Само посоченото че на такова място за хора с големи възможности не е имало медицински контрол , а те се лутали за лекарства показва че написаното е боза ,,,,
Демократично ми ееееее 😂😂😂😂😂😂
До коментар #18 от "Внимавай":👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃
- "Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“
Няма начин милиардер като Гейтс да моли Епстийн да му набавял антибиотици че той сигурно не може - май по лесно на Бил Гейтс е да си купи някоя верига аптеки. И на такива милиардери им водят проститутки не от улицата а елитни и със сигурност проверени за болести.
Ама колкото повече скандали има в краварника толкова по добре.
Бил Гейтс хванал полово предавана болест. Не от кой да е , а от рускиня. Ахахах. После вместо да контактива с доверен лекар, търси антибиотоцо от домакина. Ахахах
Тръмп пък напънал 14 годишан, тя , за да се защити го ухапала. Той пък и праснал една. И това само предо има няма някакви си 30 год. Истороята пък излязла наяве на принципа вдна жена казала на друга, която споделила на трета, тя пък казала на сестра си, която пък споделла със съседката, а пък съседката имала приятелка, чийто мъжж бил журналист. Схахахахаха
