Продадоха 300 пъти по-скъпо шедьовър на Дали, открит на гаражна разпродажба

Продадоха 300 пъти по-скъпо шедьовър на Дали, открит на гаражна разпродажба

30 Октомври, 2025 08:17 352 1

  • салвадор дали-
  • шедьовър-
  • гаражна разпродажба-
  • лондон

Купувачът е бил чуждестранен колекционер

Продадоха 300 пъти по-скъпо шедьовър на Дали, открит на гаражна разпродажба - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Във Великобритания рисунка на Салвадор Дали, закупена преди две години за 150 паунда, беше продадена за 45 700 паунда, пише The ​​Guardian.

Шедьовърът е открит случайно на гаражна разпродажба в Лондон. Антикварният търговец Джон Ръсел разпознал подписа на Дали и стикерите от търга на Sotheby's върху рисунката. Той не изключвал да е фалшификат, но решил да рискува и я купил само за 150 паунда - 300 пъти по-малко от истинската ѝ стойност.

Продадоха 300 пъти по-скъпо шедьовър на Дали, открит на гаражна разпродажба
Снимка: Интернет

Аукционната къща Cheffins в Кеймбридж потвърди, че Ръсел е придобил автентична рисунка от поредицата илюстрации за „Хиляда и една нощ“, която Дали замисля през 1966 г. Търговецът решава да продаде находката на търг. Според директора на Cheffins Брет Трейнер, оригиналите на Дали рядко се появяват на пазара, така че интересът към лота е много голям.

Купувачът е бил чуждестранен колекционер. Ръсел, който похарчил над 4000 паунда за експертен анализ, заявил, че е доволен от резултата от сделката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Как въртят препиране на "изчезнали" произведения на изкуството през тези гаражни разпродажби...!!!

    08:22 30.10.2025