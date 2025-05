Представителката на Израел на "Евровизия" стана обект на агресия и заплахи (ВИДЕО)

Скандал помрачи началото на тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия", който тази година се провежда в Базел, Швейцария. Израелската обществена телевизия KAN съобщи, че е подала официална жалба до швейцарската полиция, след като членове на израелската делегация са били обект на агресивно поведение по време на официалната церемония за откриването на събитието.

Инцидентът се е случил по време на традиционния парад на делегациите, когато участниците преминаха по улиците на града на борда на ретро трамваи и автобуси. Според информацията, разпространена от KAN, мъж от тълпата е направил заплашителен жест за прерязване на гърлото към представителите на Израел и е наплюл няколко от тях. Пострадала е и израелската певица Ювал Рафаел, която тази година представлява страната на конкурса.

Eurovision reception just happened.

Yuval Raphael, a Nova survivor, arrived to represent Israel,only to be met with threats and protests.



And what did she do?

Blew kisses. Waved the Israeli flag. Walked proud.



Unshakable. Badass. Inspiring.#Eurovision2025 pic.twitter.com/oT0aRWhWLp