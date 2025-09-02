Кърваво лунно затъмнение ще наблюдаваме тази седмица в небето

В неделя, 7 септември, ще бъде наблюдавано последното пълнолуние за летния сезон в Северното полукълбо. Най-добър момент за наблюдение ще бъде вечерта, когато Луната изгрее на изток по здрач.

Тазгодишното септемврийско пълнолуние носи името „Царевична луна“. По традиция най-близкото пълнолуние до есенното равноденствие се нарича „Жътварска луна“, но тъй като тази година равноденствието е на 22 септември, а следващото пълнолуние настъпва на 6 октомври, именно октомврийската Луна ще носи това име. Подобно разместване се случва веднъж на около три години.

През септември пълнолунието е познато и под други наименования – „Винена луна“, „Луна на песента“ и „Ечемичена луна“. В културата на народа анишинаабег Луната през този месец се нарича „Wabaabagaa Giizis“, което означава „Луна на сменящите се листа“.

Макар Луната да достига фазата на пълнолуние на 7 септември в 21:10 ч. българско време, най-добри условия за наблюдение се създават по залез, когато тя изгрява на изток. Тази година „Царевичната луна“ ще се издигне на небето само минути след залеза.

Пълнолунието през септември ще съвпадне и с пълно лунно затъмнение, видимо от Австралия, Азия, Африка и части от Европа. В тези региони ще се наблюдава т.нар. „кървава луна“ с продължителност от 82 минути – най-дългото затъмнение след това от ноември 2022 г. В Северна Америка явлението няма да се види, тъй като ще настъпи преди изгряването на Луната.

Луната може да се наблюдава без специални средства, но бинокли или телескопи дават възможност да се видят детайли, които не се различават с просто око. При изгряване светлината ѝ е по-мека, но с издигането на хоризонта отблясъкът става по-силен и затруднява директното наблюдение.

На следващата вечер, 8 септември, до намаляващата Луна ще може да се види планетата Сатурн. Тя ще бъде особено ярка, тъй като на 20 септември достига годишната си опозиция – моментът, когато е най-близо до Земята.

След септемврийската „Царевична луна“ следващото пълнолуние ще бъде „Жътварската луна“, която ще настъпи на 6 октомври.