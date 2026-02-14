Откриха римски домашен олтар от II век при разкопки в Кьолн

По време на разкопки за Еврейския музей MiQua в Кьолн, археолози откриха почти непокътнат римски домашен олтар, известен като ларариум, датиращ от II век сл. Хр. Учените откриха и основите на базилика от IV век и римско стълбище, датиращо от края на I век, съобщиха от градската администрация в Кьолн.

Археолозите откриха олтара на мястото на бившата резиденция на римския управител на провинция Долна Германия - Преториума. Лариумите са били използвани за поклонение на домашни богове. Такива олтари са служели като места за жертвоприношения, които биха могли да бъдат храна или предмети.

Учените откриха и следи от боя в ниша, която е била използвана за боядисване. Върху ларариума са открити дупки от пирони, в които е възможно да са били поставени гирлянди. Археолозите откриха и олтарна плоча, която планират да реставрират.

Ларариумът не беше единствената находка. Археолозите откриха и основите на апсида. Това е част от римска базилика, датираща от IV век сл. Хр. Стените ѝ са с дебелина до четири метра. Учените са установили, че камъкът е съставен от туф, базалт и варовик, свързани с много здрав и издръжлив хоросан от тухли и чакъл.

Друга археологическа находка е каменно стълбище, датиращо от I век сл. Хр. То е свързвало долните нива на комплекса с издигнатия преториум. Стълбищата обикновено не се запазват при разкопки в Кьолн. В този случай останките от ранни римски сгради са били заровени под земята по време на римско време.