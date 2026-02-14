Новини
Откриха римски домашен олтар от II век при разкопки в Кьолн

14 Февруари, 2026 14:45 408 1

  • археолози-
  • находка-
  • олтар-
  • кьолн-
  • разкопки

Ларариумът не беше единствената находка

Откриха римски домашен олтар от II век при разкопки в Кьолн - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По време на разкопки за Еврейския музей MiQua в Кьолн, археолози откриха почти непокътнат римски домашен олтар, известен като ларариум, датиращ от II век сл. Хр. Учените откриха и основите на базилика от IV век и римско стълбище, датиращо от края на I век, съобщиха от градската администрация в Кьолн.

Археолозите откриха олтара на мястото на бившата резиденция на римския управител на провинция Долна Германия - Преториума. Лариумите са били използвани за поклонение на домашни богове. Такива олтари са служели като места за жертвоприношения, които биха могли да бъдат храна или предмети.

Учените откриха и следи от боя в ниша, която е била използвана за боядисване. Върху ларариума са открити дупки от пирони, в които е възможно да са били поставени гирлянди. Археолозите откриха и олтарна плоча, която планират да реставрират.

Ларариумът не беше единствената находка. Археолозите откриха и основите на апсида. Това е част от римска базилика, датираща от IV век сл. Хр. Стените ѝ са с дебелина до четири метра. Учените са установили, че камъкът е съставен от туф, базалт и варовик, свързани с много здрав и издръжлив хоросан от тухли и чакъл.

Друга археологическа находка е каменно стълбище, датиращо от I век сл. Хр. То е свързвало долните нива на комплекса с издигнатия преториум. Стълбищата обикновено не се запазват при разкопки в Кьолн. В този случай останките от ранни римски сгради са били заровени под земята по време на римско време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Странно

    0 0 Отговор
    Хиляди години и още е здраво, а на Бойко пътищата и 1 година не могат да изкарат.

    14:52 14.02.2026