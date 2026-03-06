Новини
България »
София »
Ангел Найденов за Иран: Нужен ни е анализ на рисковете и заплахите за България

6 Март, 2026 19:27 493 20

  • ангел найденов-
  • отбрана-
  • иран-
  • пво-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Защитата на българското въздушно пространство и територия се осъществява в рамките на интегрираната противоракетна и противовъздушна отбрана на НАТО в Европа

Ангел Найденов за Иран: Нужен ни е анализ на рисковете и заплахите за България - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако съдим по изявленията след заседанията на Съвета за сигурност се казва, че няма пряка военна заплаха за страната ни, няма опасност, не сме страна в конфликта и не участваме в него. В този смисъл, съвсем естествено президентът Йотова цитира общата оценка. Така е, но Иран не се интересува от декларации на страните. Вероятно и страните от Персийския залив не възприемат себе си, като участници в конфликта, но са въвлечени в него чрез ударите, които нанася Иран. Това заяви бившият военен министър Ангел Найденов в предаването „Още от деня” по БНТ.

До този момент са изстреляни повече от 2000 ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Персийския залив. Степента на ударите зависят от обвързаността на тези страни за политиката на САЩ и Израел в региона и наличието на американски военни обекти на техните територии. В този смисъл не ми е достатъчно да чуя, че няма пряка военна заплаха и не сме страна в този конфликт, отбеляза той, цитиран от novini.bg.

До този момент служебното правителство предприема сравнително адекватни действия и излиза с необходимите изводи от тези заседания по отношение на националната ни сигурност. Допускам, че всичко това се прави с поглед да не се истеризира обстановката, да не се нагнетява допълнително напрежение към сблъсъците на политическа основа с оглед на предстоящите избори. Но това не е достатъчно, смята бившият военен министър.

В европейски план бяха изведени пет групи от рискове, които са предмет на анализи. Струва ми се, че и ние трябва да имаме сетивата за тези потенциални рискове и заплахи. На първо място стои въпросът за иранските балистични ракети. Трябва да добавим и иранските дронове, които имат обсег от близо 2500 км. На второ място са терористичните актове на територията на европейските държави. На трето място са потенциални удари срещу обекти на европейските държави, не само в рамките на Близкия изток. На следващо място са икономическите последици, които биха могли да доведат до икономически сътресения в глобален мащаб. И не на последно място фокус върху грижата за европейските граждани на територията на Близкия изток – нещо което получи похвала за действията на президента Йотова, каза Ангел Найденов.

Защитата на българското въздушно пространство и територия се осъществява в рамките на интегрираната противоракетна и противовъздушна отбрана на НАТО в Европа. България има противовъздушни и противоракетни комплекси от съветско време, но поддържани и достатъчно боеспособни, за да разчитаме на тях в някои отношения, като зоново покритие и обектова защита. Разбира се, и бойните самолети, с които разполагаме. Нека не се мисли, че тук сме открито поле. Друг елемент е противобалистичната система на САЩ, която е на разположение на НАТО, като наземните ѝ компоненти са разположени в Полша и Румъния. У нас вече има разположени антидрон системи. Не е необходимо да се използват F-16 и скъпите системи. Това са над 2000 км за прелитане и нека не си мислим, че ракети на Иран няма да бъдат забелязани, каза още бившият министър на отбраната.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    9 0 Отговор
    Срещу 2 милиона,ще го изготвя!

    19:29 06.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Ще има много бомби в БГ то и се молете Путин да не прати у Иран ореХ че гръцките патриоти няма да ни спасят.Яко ще се м.е за славата на евреите и англосаксонците

    19:30 06.03.2026

  • 3 пешо

    13 1 Отговор
    какви години дойдоха ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ да ни пазят ТАГАРЕВ НА СЪД за национално предателство

    19:32 06.03.2026

  • 4 най добре е

    9 1 Отговор
    да си пийш ракията на село, тагаренко да отива в старчески дом,...... и тн

    19:32 06.03.2026

  • 5 МаяМата

    10 0 Отговор
    да вземе вече да си го прибере от телевизиите тоя никаквец

    19:32 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма

    1 0 Отговор
    страшно , другарю !

    19:38 06.03.2026

  • 8 Двоен гражданин

    4 0 Отговор
    Връщам се в Русия!

    Коментиран от #11

    19:38 06.03.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    Докато си играете на анализи, ще ви пръс нат @ нала.

    19:39 06.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Стига сте плашили народа бе. Заплахата всички я виждат на бензиностанцията, а скоро и в магазина. Щом си дал паркинг на американски самолети ще си береш гайлето. Взводният ми навремето казваше" Като си си дал зад ника под наем, ще мълчиш"

    19:39 06.03.2026

  • 11 Ха,ха

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Двоен гражданин":

    Ма мани бе, ще дадат фира и копейките.

    19:41 06.03.2026

  • 12 ВЕРНО ЛИ БОКО

    1 0 Отговор
    Е лашкал жена му на тоя майчето маноловата??

    19:44 06.03.2026

  • 13 Гюров

    2 0 Отговор
    Разпоредил съм всички министерсва без изключения да изготвят обосновани аналитичнодиагностични анализи в краткосроче средносрочен и дългосрочен план!

    19:46 06.03.2026

  • 14 Моряка

    1 0 Отговор
    Ангеле,за каква зонова защита говориш.Нея я нарязаха за скраб още по времето на Ф.Димитров и Луджев.Варна плътно беше ПВО- прикрита от 5 ракетни ПВО - дивизиона от Комчия до Кранево.Сега даже споменът за тях избледнява.Сигурно е също с участта и на другите зонови защите от времето на социализма.Айде стига с тези седесарско герберски мъгли.Нали те приехме в БКП в Морското училище съвсем заслужено.Сега май припяваш на Запрянов,а той плаче за Народен съд 2,едва ли ще се отърве.Внимавай,бе момче!Не забравяй от къде си произлязал.

    19:53 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Конската глава

    2 0 Отговор
    Пак се изряза

    19:54 06.03.2026

  • 17 Мицкоски

    0 0 Отговор
    Мизернициииии развъждате си там циганите и им яжте циганските говнца в жалкия ви цигански клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    20:00 06.03.2026

  • 18 Чак сега се сетихте

    2 0 Отговор
    Защо трябваше да ядосвате Иран с тия американски военни самолети на летище София и с полетите им до Близкия изток? Защо ни включвате във война, която не е наша?

    Ако Иран нападне, няма да е без причина! Дано да ни се размине!

    20:05 06.03.2026

  • 19 ?????

    2 0 Отговор
    "Ангел Найденов за Иран: Нужен ни е анализ на рисковете и заплахите за България"
    Айде и тоя ще ни учи на ум и разум.

    20:08 06.03.2026

  • 20 Сигурно

    1 0 Отговор
    за да ни пазят Гърция и Турция, българското правителство е изтеглило още няколко милиарда евро заем, който после няма да плащат те, а населението!

    20:10 06.03.2026

Новини по градове:
